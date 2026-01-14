Zelenského exministr popsal, za jakých podmínek může Putin zastavit válku

Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba předpovídá, že do konce zimy nedojde k dohodě s Ruskem o příměří, protože Rusko má zájem pokračovat ve své strategii ničení ukrajinské ekonomiky a energetického sektoru. Politik to uvedl v rozhovoru pro web Ukrajinska Pravda.
Podle Kuleby se v mírových jednáních mezi Ukrajinou, Evropou a Spojenými státy dosáhlo významného pokroku. Říká, že to, o čem se diskutovalo mnoho let, je konečně strukturovaně napsáno na papíře.
„Věřím, že do konce zimy nedojde k dohodě s Rusy o příměří z prostého důvodu: proč před zimou zničili vše v energetickém sektoru a ekonomice, aby pak najednou přestali? Je jasné, že to není jejich strategie,“ uvedl diplomat v rozhovoru.
V této souvislosti poznamenal, že Putin bude „vést různé války“ až do svého posledního dechu, protože mu vyhovuje vládnout zemi tímto způsobem. „Myslím, že další kolo vyjednávání bude na konci února. A pak bude následovat pokus někdy v létě, pak znovu na konci zimy,“ předpověděl Kuleba.
Podle něj existují faktory, kvůli kterým Rusové pociťují tlak, ale zatím nejsou na takové úrovni, aby donutily ruského prezidenta vážně přehodnotit jeho vyjednávací pozici.
„Proto si myslím, že Putin nemá zájem dnes zastavit palbu, aniž by dokončil úkol v Doněcké oblasti. Vyjednávání však budou pokračovat: ‚Ano, ano, pojďme si promluvit, chtěli bychom tohle a tamto.‘ A zároveň bude Putin postupovat vpřed na zemi i ve vzduchu,“ domnívá se bývalý ministr zahraničí.
Kuleba v rozhovoru navíc poprvé otevřeně popsal své napjaté vztahy s bývalým šéfem prezidentské kanceláře Andrijem Jermakem a uvedl, že by se na nedávnou schůzku k prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému vůbec nedostal, kdyby Jermak zůstal ve funkci. Podle diplomata nyní Zelenskyj prochází cestou „vnitřní transformace svého vidění toho, jak má být Ukrajina řízena“.
Jmenování Kyryla Budanova do čela prezidentské kanceláře vnímá jako signál návratu ke skutečné politice založené na dohodách namísto pouhých příkazů a nátlaku. Zatímco Budanova označil za člověka schopného myslet několik kroků dopředu, Jermaka popsal jako „situačního a oportunistického“.
V otázce budoucí mírové dohody Kuleba zdůraznil, že prezident ji bude muset dokázat „prodat“ ukrajinské společnosti. Domnívá se, že lidé by mohli přijmout i bolestivý kompromis, pokud by výměnou získali silnou armádu, miliardy na obnovu a členství v EU.
Za klíčovou pojistku považuje lidové hlasování: „Reálnou legitimizací je referendum. Pokud bude dohoda potvrzena lidem v referendu, pro politika, který se dere k moci, bude mnohem těžší zemi trhat argumentem, že jde o špatnou smlouvu,“ vysvětlil Kuleba s tím, že referendum je ochranou země před „nenasytnými a krvežíznivými politiky“.
Diplomat rovněž mírnil očekávání ohledně bezpečnostních záruk po vzoru článku 5 Severoatlantické aliance. Upozornil, že tento článek nezavazuje ostatní, aby šli za napadeného fyzicky bojovat, ale aby udělali to, co je v jejich možnostech pro pomoc.
„Nikdo za nás bojovat neplánuje,“ prohlásil rezolutně. Budoucnost Ukrajiny vidí výhradně v evropském světě, což označuje za nevyhnutelnou civilizační volbu. „Buď jsme v ‚ruském světě‘, nebo v evropském světě. Nic uprostřed neexistuje,“ uzavřel Dmytro Kuleba.