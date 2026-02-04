Přeskočit na obsah
Benative
4. 2. Jarmila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Argentina požádala Spojené státy o vydání venezuelského exprezidenta Madura

ČTK

Argentinská justice vyšetřuje sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura ze spáchání zločinů proti lidskosti. Proto požádala Američany o jeho vydání, informovala ve středu agentura AFP. Maduro je zadržován ve Spojených státech, které se ho začátkem ledna zmocnily při vojenské akci v Caracasu.

Venezuelského prezidenta Nicoláse Madura unesli Američané začátkem ledna. Teď jeho vydání žádá Argentina.
Venezuelského prezidenta Nicoláse Madura unesli Američané začátkem ledna. Teď jeho vydání žádá Argentina.Foto: Reuters
Reklama

Argentinský federální soudce Sebastián Ramos požaduje vydání třiašedesátiletého politika stíhaného ve Spojených státech pro drogové zločiny, aby ho argentinské úřady mohly vyslechnout v rámci vyšetřování zločinů proti lidskosti.

Související

Argentina má kvůli vlastní historické zkušenosti s vojenskou diktaturou v ústavě zakotvenou možnost stíhání zločinů proti lidskosti i v jiných zemích.

Madura vyšetřuje od roku 2023 kvůli podezření z podílu na zločinech, jako jsou mimosoudní popravy, mučení či politické pronásledování oponentů ve Venezuele. V roce 2024 na Madura argentinská justice vydala zatykač, kvůli čemuž zrušil svou plánovanou návštěvu Buenos Aires.

Případ v roce 2023 iniciovala nevládní organizace Argentinské fórum pro obranu demokracie, a to na základě principu univerzální jurisdikce, který umožňuje zemím stíhat závažné zločiny v oblasti lidských práv bez ohledu na to, kde byly spáchány.

Reklama
Reklama

Argentina tento princip použila v minulosti například pro stíhání zločinů spáchaných ve Španělsku za éry diktátora Franciska Franka.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Druhé kolo trojstranných rozhovorů mezi USA, Ruskem a Ukrajinou. Foto ze 4. února 2026.
Druhé kolo trojstranných rozhovorů mezi USA, Ruskem a Ukrajinou. Foto ze 4. února 2026.
Druhé kolo trojstranných rozhovorů mezi USA, Ruskem a Ukrajinou. Foto ze 4. února 2026.

ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání o konci války budou pokračovat ve čtvrtek

V Abú Zabí skončila středeční část jednání ve formátu USA-Ukrajina-Rusko o válce na Ukrajině, píše agentura Reuters s odkazem na zdroj v diplomacii. Podle ní se očekává, že budou rozhovory pokračovat i ve čtvrtek. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.

Federální imigrační agenti v Minnesotě. Foto z 24. ledna 2026.
Federální imigrační agenti v Minnesotě. Foto z 24. ledna 2026.
Federální imigrační agenti v Minnesotě. Foto z 24. ledna 2026.

ŽIVĚZ Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.

Gorila Tony v kyjevské ZOO
Gorila Tony v kyjevské ZOO
Gorila Tony v kyjevské ZOO

Tony bojuje s mrazem i raketami. Záběry ukazují, jak se zoo v Kyjevě mění v pevnost

Ukrajinu trápí v posledních týdnech tvrdé mrazy a výpadky dodávek tepla kvůli ruským náletům na energetickou síť. Jedné z nejtěžších zkoušek za dobu své existence čelí i kyjevská zoologická zahrada, která bojuje o životy tisíců zvířat pomocí generátorů a kamen na dřevo. Potýká se i s nedostatkem personálu, který bojuje na frontě.

Andrej Babiš
Andrej Babiš
Andrej Babiš

ŽIVĚBabišova vláda ustála první pokus opozice o vyslovení nedůvěry

Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) odolala ve středu večer ve sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. Tento střet pokračoval i dnes, když se předseda Motoristů Petr Macinka ostře do prezidenta pustil.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama