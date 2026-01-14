Arabská země překvapila. Bojí se, že se z jejich mladých v Británii stanou teroristé

Spojené arabské emiráty přestaly financovat studium svých občanů ve Spojeném království. Důvodem jsou obavy z možné radikalizace studentů na britských univerzitách a narůstající politické napětí mezi oběma zeměmi, zejména kvůli postoji Londýna k Muslimskému bratrstvu, které Emiráty považují za teroristickou organizaci.
Britské univerzity byly vyřazeny ze seznamu škol, na které lze čerpat státní stipendia, a studenti, kteří si o podporu na studium v Británii žádají, jsou nyní systematicky odmítáni. Zároveň Spojené arabské emiráty (SAE) přestávají uznávat diplomy z institucí, které nejsou na jejich akreditovaném seznamu, což výrazně snižuje hodnotu britských titulů v očích emirátských úřadů.
„Nechceme, aby se naše děti radikalizovaly na univerzitní půdě,“ citoval deník Financial Times zdroj blízký rozhodnutí.
Britská vláda obvinění odmítá. „Jakékoli formy extremismu v naší společnosti nemají místo a budeme je potírat, ať se objeví kdekoli,“ uvedla kancelář britského premiéra Keira Starmera. Podle ní Spojené království nabízí jeden z nejlepších vzdělávacích systémů na světě a dbá na bezpečnost i ochranu studentů.
Přesto bylo ve školním roce 2023/2024 na britských univerzitách nahlášeno 70 studentů kvůli možnému zapojení do vládního programu deradikalizace.
Rozhodnutí SAE však není plošným zákazem studia v Británii. Studenti z bohatších rodin mohou nadále vycestovat, pokud si studium zaplatí sami. Opatření tak nejvíce dopadá na ty, kteří byli závislí na státní podpoře.
Emiráty dlouhodobě zastávají tvrdý postoj vůči islamistickým hnutím. Muslimské bratrstvo považují za přímou hrozbu pro svůj autokratický, ale relativně sekulární a sociálně liberální systém, píše deník The Times.
V minulosti zadržely a uvěznily desítky jeho členů, podpořily svržení egyptského prezidenta Muhammada Mursího v roce 2013 a dlouhodobě podporují síly v Libyi a Súdánu, které proti Bratrstvu bojují.
Opatření může výrazně ovlivnit počet studentů ze SAE v Británii, který se mezi lety 2017 a 2024 zdvojnásobil na zhruba 8500. Nejvíc jich studuje na University of Central Lancashire, následované University of Manchester, University of Leeds, King’s College London a University College London. Omezení tak může mít nejen politický, ale pro řadu univerzit i citelný ekonomický dopad.
Méně než pětina Američanů podporuje Trumpovy snahy získat Grónsko
Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa získat Grónsko schvaluje 17 procent Američanů. Dnes to s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos uvedla agentura Reuters. Většina republikánů i demokratů se staví proti použití vojenské síly k nabytí ostrova a více než polovina respondentů věří, že Trumpovy kroky mohou ohrozit NATO.
"Vždyť vám tam umře!" Soud přehrál šokující hovor o zmatcích při záchraně studenta
Okresní soud ve Vyškově v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku přehrál hovor, ve kterém zdravotnice a vojáci řeší se záchranáři, kam má jejich záchranářská sanitka do vojenského prostoru dojet, a co je se studentem. Trval přes deset minut a provázely jej zmatky.
Turek obsadil „jeho“ kancelář. „Jde jim jen o kšefty,“ rozčiluje se exministr
Ještě před několika dny si nedovedl exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL představit, že by jeho bývalou kancelář obsadil poslanec Motoristů sobě Filip Turek. Teď je to však realita, nový ministr životního prostředí Petr Macinka tvrdí, že to tak prostě vyšlo – a Turek jako vládní zmocněnec pro klimatickou změnu má ministerskou kancelář.
ŽIVĚBabišova vláda si ve sněmovně říká o důvěru. Armagedon, trafika Turkovi, volá opozice
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil audit a řešení dlouhodobých problémů
Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.