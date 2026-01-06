Přeskočit na obsah
Zahraničí

Ani po čtyřech dnech se Berlín nevzpamatoval z útoku žhářů. Tisíce rodin stále mrznou

Po sobotním žhářském útoku na elektrické kabely zůstává na jihozápadě Berlína bez proudu 25 500 domácností a zhruba 1200 podniků.
Partial blackout following fire at power distribution system in Berlin
Partial blackout following fire at power distribution system in Berlin
Blackout following a suspected arson attack at power plant Lichterfelde, in Berlin
Partial blackout following fire at power distribution system in Berlin
Po sobotním žhářském útoku na elektrické kabely zůstává na jihozápadě Berlína bez proudu 25 500 domácností a zhruba 1200 podniků. |
Foto: REUTERS
ČTK

Po sobotním žhářském útoku na elektrické kabely zůstává na jihozápadě Berlína bez proudu 25 500 domácností a zhruba 1200 podniků. Na tiskové konferenci to řekl primátor německého hlavního města Kai Wegner. Původně bylo bez proudu 45 000 domácností a 2200 podniků. Plné obnovení dodávek se čeká až ve čtvrtek odpoledne.

Výpadek elektřiny v sobotu postihl městskou část Steglitz-Zehlendorf. Příčinou byl žhářský útok na kabelový most přes Teltowský kanál. Podle Wegnera byl zjevně dílem levicových extremistů, čin označil v neděli dokonce za teroristický. Správcům přenosové sítě se postupně daří obnovovat dodávky elektřiny do jednotlivých postižených čtvrtí.

Od úterního rána jsou například v provozu opět i tři zastávky městské dráhy S-Bahn, které byly od soboty bez proudu - Mexikoplatz, Nikolassee a Wannsee.

Podle primátora Wegnera se podařilo obnovit dodávky i do všech 74 pečovatelských zařízení. Otevřely se opět i některé školy a elektřinu mají díky nouzovým agregátům i všechny supermarkety v postižené oblasti.

Zcela opět funguje i mobilní síť. Řada lidí ale doma nadále nemá elektřinu ani teplo, v noci na dnešek přitom teploty v Berlíně klesly až k minus sedmi stupňům Celsia. Na mnoha místech vznikla proto nouzová ubytování či místa, kde se mohou lidé ohřát či nabít mobilní telefony.

K útoku se přihlásila krajně levicová aktivistická skupina, která si říká Vulkangruppe. Cílem akce byla podle jejího prohlášení ekonomika založená na fosilních palivech. Skupina tvrdí, že se zaměřila na nejbohatší části města. Na jihozápadě Berlína jsou skutečně velké vilové čtvrti. Podle úřadů se pravost manifestu zatím stále zkoumá.

Skupina Vulkangruppe se přihlásila také ke žhářskému útoku, který loni v září připravil na 60 hodin o elektřinu 50 000 lidí na jihovýchodě Berlína. Loni v březnu se přihlásila skupina také ke žhářskému útoku, jenž byl namířen proti závodu automobilky Tesla u Berlína.

