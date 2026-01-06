Ani po čtyřech dnech se Berlín nevzpamatoval z útoku žhářů. Tisíce rodin stále mrznou

Po sobotním žhářském útoku na elektrické kabely zůstává na jihozápadě Berlína bez proudu 25 500 domácností a zhruba 1200 podniků. Na tiskové konferenci to řekl primátor německého hlavního města Kai Wegner. Původně bylo bez proudu 45 000 domácností a 2200 podniků. Plné obnovení dodávek se čeká až ve čtvrtek odpoledne.
Výpadek elektřiny v sobotu postihl městskou část Steglitz-Zehlendorf. Příčinou byl žhářský útok na kabelový most přes Teltowský kanál. Podle Wegnera byl zjevně dílem levicových extremistů, čin označil v neděli dokonce za teroristický. Správcům přenosové sítě se postupně daří obnovovat dodávky elektřiny do jednotlivých postižených čtvrtí.
Od úterního rána jsou například v provozu opět i tři zastávky městské dráhy S-Bahn, které byly od soboty bez proudu - Mexikoplatz, Nikolassee a Wannsee.
Podle primátora Wegnera se podařilo obnovit dodávky i do všech 74 pečovatelských zařízení. Otevřely se opět i některé školy a elektřinu mají díky nouzovým agregátům i všechny supermarkety v postižené oblasti.
Zcela opět funguje i mobilní síť. Řada lidí ale doma nadále nemá elektřinu ani teplo, v noci na dnešek přitom teploty v Berlíně klesly až k minus sedmi stupňům Celsia. Na mnoha místech vznikla proto nouzová ubytování či místa, kde se mohou lidé ohřát či nabít mobilní telefony.
K útoku se přihlásila krajně levicová aktivistická skupina, která si říká Vulkangruppe. Cílem akce byla podle jejího prohlášení ekonomika založená na fosilních palivech. Skupina tvrdí, že se zaměřila na nejbohatší části města. Na jihozápadě Berlína jsou skutečně velké vilové čtvrti. Podle úřadů se pravost manifestu zatím stále zkoumá.
Skupina Vulkangruppe se přihlásila také ke žhářskému útoku, který loni v září připravil na 60 hodin o elektřinu 50 000 lidí na jihovýchodě Berlína. Loni v březnu se přihlásila skupina také ke žhářskému útoku, jenž byl namířen proti závodu automobilky Tesla u Berlína.
Coco urazila Američany. Naštvaný partner ji hájil, argumentoval šílenstvím Čechů
Americká obhajoba titulu na tenisovém United Cupu zatím neprobíhá hladce. Ze skupiny do čtvrtfinále sice hvězdný výběr postoupí, Coco Gauffová má ale do nejlepší formy daleko. Více než o její hře se přitom mluví o nešťastném vyjádření, kterým urazila vlastní americké fanoušky.
ŽIVĚPeníze na muniční iniciativu dávat nebudeme, řekl Babiš po jednání evropských lídrů
Peníze ze státního rozpočtu česká vláda na muniční iniciativu pro Ukrajinu dávat nebude, lze v ní ale pokračovat za podmínky, že ji budou financovat jiné státy. Po dnešním jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných to českým novinářům v Paříži sdělil premiér Andrej Babiš. O budoucnosti iniciativy bude ve středu jednat Bezpečnostní rada státu.
ŽIVĚMinistr zahraničí Macinka brzy navštíví Ukrajinu, řekl po hovoru s protějškem Sybihou
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) brzy navštíví Ukrajinu. Uvedl to v úterý ve vyjádření po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům. V diskusi budou brzy pokračovat při Macinkově návštěvě Kyjeva, dodal český ministr.
Evropa mrzne. Ruší se lety, ve Francii při dopravních nehodách zemřelo pět lidí
Zimní počasí výrazně narušilo provoz vlaků a vedlo ke zrušení stovek letů v Nizozemsku, v Británii byly zavřeny školy a ve Francii, kde se tvořily zácpy o délce několika set kilometrů, při dopravních nehodách zahynulo pět lidí. V úterý o tom informovaly tiskové agentury a média.