Část Berlína zůstává bez proudu. Levicoví extremisté chtěli mocným „vypnout šťávu“

Tisíce obyvatel Berlína zůstávají třetí den bez elektrické energie. Za výpadkem proudu stojí levicová extremistická skupina Vulkangruppe. Její členové v sobotu zapálili kabelový most, čímž vyřadili z elektrické sítě asi 45 tisíc domácností. Škody jsou tak rozsáhlé, že opravy potrvají až do čtvrtka. Skupina přitom neútočila v německém hlavním městě poprvé.
„Dnes v noci jsme úspěšně sabotovali plynovou elektrárnu v berlínské čtvrti Lichterfelde,“ uvedla skupina levicově extremistická Vulkangruppe ve svém sobotním prohlášení. Několik hodin předtím vyřadila z provozu elektrické kabely, které vedly přes Teltowský kanál.
V pondělí zůstalo bez elektřiny asi 30 tisíc domácností a přibližně 1700 podniků. V německém hlavním městě se přitom denní teploty pohybují lehce pod nulou. V noci pak klesají až na minus pět stupňů Celsia. Výpadek se týká čtvrtí Nikolassee, Zehlendorf a Wannsee.
Situaci řeší už i německá armáda, která zřídila polní kuchyně s teplou polévkou a čajem. Problém je totiž také se zásobováním vodou a svozem odpadu. Místní charity nabízejí možnost přespání v teple a pitnou vodu. Tisíce dětí se do školy dostanou nejspíš až ve čtvrtek, píše německý deník Bild.
„Mocným vypneme šťávu“
Levicoví extremisté uvedli ve svém prohlášení, že jednali v „mezinárodní solidaritě se všemi, kteří chrání život a planetu“. Cílem byl podle nich boj proti fosilním palivům, nikoliv výpadek proudu.
Manifest, který vyzývá k násilným činům, označila skupina Vulkangruppe jako „militantní přání“ do nového roku se sloganem „Vládnoucím vypneme šťávu“. Skupina tvrdí, že se zaměřila na nejbohatší část města, a dodala, že se chce omluvit méně majetným, které výpadek elektřiny také zasáhl.
„Je nepřijatelné, aby extrémní levice opět útočila na naši elektrickou síť a ohrožovala tak lidské životy,“ uvedl starosta Berlína Kai Wegner v reakci na sabotáž. Podle Franzisky Giffeyové, která ve vládě německého hlavního města zastává post senátorky pro ekonomiku, umístili extremisté silné zápalné zařízení pod kabely tak, aby nadělalo co největší škody.
Levicoví extremisté útočí opakovaně
Není to zdaleka poprvé, co levicově extremistická Vulkangruppe útočila v německém hlavním městě. Skupina, která vznikla v roce 2011, má za sebou už řadu sabotáží. Cílem útoků byla většinou elektrická síť.
V roce 2024 zapálila skupina sloup s elektrickým vedením nedaleko továrny automobilky Tesla v obvodu Berlín-Braniborsko. Fabrika tak musela na několik dní zastavit provoz. Vulkangruppe měla Teslu v hledáčku od roku 2021, kdy při výstavbě továrny poničila kabely elektrického proudu, které stavbu poháněly.
V roce 2020 zapálila skupina šachtu s elektrickým vedením v Berlíně. Cílem měl být institut Heinricha-Hertze, který vyvíjel aplikaci na boj proti koronaviru. Informací o jednotlivých členech Vulkangruppe není mnoho. Skupina se zaměřuje na sabotáž veřejného pořádku s cílem rozvrátit každodenní kapitalistický život, píše berlínský web rbb24.