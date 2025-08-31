Česká ekonomika

Češi při blackoutu nejvíc postrádali internet, připravenost je slabá, zjistil průzkum

ČTK ČTK
před 57 minutami
Češi při výpadku dodávek elektřiny nejvíce postrádají internet. Po červencovém blackoutu to jako největší problém označilo 30 procent lidí. Postrádali také možnost vařit nebo informace o situaci. Většina obyvatel očekává, že se podobné situace budou opakovat. Připravenost veřejnosti na ně je ovšem nízká. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost epet.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Průzkum, kterého se zúčastnilo 1047 respondentů, se uskutečnil v polovině srpna, tedy více než měsíc po masivním výpadku elektrického proudu v části Česka. Výpadek trval několik hodin, postihl asi milion z celkového počtu 6,3 milionu odběrných míst. Podle dřívějších zpráv provozovatele přenosové soustavy v Česku ČEPS byl rozsáhlý výpadek důsledkem souběhu několika událostí, přesné příčiny zatím stále známy nejsou.

Ukrajina blackout 14

Červencový rozsáhlý výpadek proudu v Česku podle průzkumu ovlivnil postoj Čechů k podobným situacím, 60 procent dotázaných očekává, že blackouty budou častější. Situace navíc ovlivnila i očekávání k dalšímu vývoji cen energií. Celkem 47 procent Čechů je tak přesvědčeno, že opakování podobných událostí povede ke zdražení elektřiny.

Průzkum se zaměřil také na připravenost tuzemských domácností pro případ blackoutu. Dvě třetiny z nich mají pro tyto situace připravenou bateriovou svítilnu a více než polovina spoléhá na nabitou powerbanku. Klasické svíčky využívá 43 procent lidí, na záložní zdroj energie pak spoléhá třetina domácností. Například pitnou vodu na 24 hodin pro všechny členy domácnosti mají podle průzkumu připravenou jen dvě pětiny lidí. Jídlo má pak v zásobě přes 60 procent domácností, ale pouze pětina má zásoby na týden a více, zatímco čtyři z deseti vystačí s potravinami na dva až šest dní.

"Bez ohledu na vlastní zkušenost s blackoutem v letošním roce je připravenost lidí v ČR spíše nízká. Domácnosti mají baterky nebo powerbanky, ale systematičtější připravenost často chybí. Téměř polovina navíc přiznává, že nemá dost informací, jak se správně připravit. Červencový výpadek ale pro řadu domácností znamenal impulz ke změně. Více než třetina od té doby zvažuje vlastní zdroje energie ve formě tepelných čerpadel či fotovoltaiky," uvedl obchodní ředitel epet Roman Šmíd.

Blackout město

Průzkum poukázal také na to, že lidem při výpadcích proudu nechybí jen praktické věci, ale i samotné informace. Nejčastěji je lidé hledají u svého dodavatele energií, ačkoliv výpadky řeší spíše distributoři a správci sítě. Naopak na stát či média by se v podobných případech obrátila jen třetina domácností.

V případě dlouhodobějšího výpadku by Češi podle průzkumu od svého dodavatele elektřiny nejčastěji očekávali jasné a aktuální informace, 68 procent chce znát odhadovaný čas obnovení dodávek a 61 procent průběžné zprávy o poruchách. Téměř polovina by zároveň uvítala zajištění náhradních zdrojů, zatímco přímou technickou pomoc či obecná doporučení pro domácnosti zmínila přibližně čtvrtina respondentů.

 
