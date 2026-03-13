Americký „UFO generál“ zmizel. Předtím pracoval na tajné základně

Vysoce postavený generálmajor amerického letectva ve výslužbě William Neil McCasland, který kdysi velel základně dlouho spojované se spekulacemi o ztroskotaném UFO, se už téměř dva týdny pohřešuje. Úřady v Novém Mexiku se již obrátily na veřejnost s žádostí o pomoc s jeho nalezením.
Generálmajor letectva ve výslužbě William Neil McCasland opustil svůj domov v Albuquerque pěšky přibližně v 11 hodin dopoledne 27. února a od té doby nebyl v kontaktu s rodinou ani přáteli. Podle americké televize CNN to kancelář místního šerifa oznámila minulý pátek.
Úřad šerifa vydal hned následující den takzvané stříbrné varování, které zůstává v platnosti dosud. To se vydává u pohřešovaných osob starších 50 let, které vykazují zhoršení intelektuálních schopností. McCasland má podle šerifa blíže neurčený zdravotní problém, který podle úřadů ještě více prohlubuje naléhavost pátrání.
McCaslandův telefon, dioptrické brýle a nositelná zařízení zůstaly v domě. Vyšetřovatelé se domnívají, že chybí i jeho turistické boty, peněženka a revolver s koženým pouzdrem.
„Vzhledem k jeho minulosti úřad šerifa úzce spolupracuje s několika agenturami, včetně pobočky FBI v Albuquerque a letecké základny Kirtland,“ uvedla dále kancelář šerifa. FBI poté potvrdila, že je do případu zapojená.
Vysoce postavený generál
McCasland podle webu letectva zastával řadu těch nejcitlivějších pozic v americké armádě. Jako astronaut s tituly z Akademie leteckých sil USA, Massachusettského technologického institutu (MIT) a Školy státní správy Johna F. Kennedyho na Harvardově univerzitě během své kariéry zastával řadu vysokých funkcí.
Působil jako hlavní inženýr v programu GPS ministerstva obrany a programový ředitel kanceláře vesmírných laserových projektů a ředitel speciálních programů v Pentagonu. Velel také výzkumné laboratoři letectva na letecké základně Wright-Patterson – základně, o které se dlouho spekulovalo, že ukrývá mimozemské trosky spojené s Roswellem, a to navzdory popíráním letectva.
Po odchodu do důchodu McCasland krátce spolupracoval s hudebníkem skupiny Blink-182 Tomem DeLongem, spoluzakladatelem společnosti To The Stars, Inc. , která podle jeho manželky studuje informace o neidentifikovaných leteckých jevech.
Ke zmizení došlo jen několik dní poté, co prezident Donald Trump v příspěvku na Truth Social oznámil, že nařizuje Pentagonu a dalším federálním agenturám zveřejnit vládní záznamy týkající se mimozemského života a UFO.
„Doufám a modlím se, aby to nebyl jeden z těch případů, kdy se terčem útoků stal bývalý vysoký vojenský důstojník, a aby byl v nejbližší době shledán šťastným a zdravým kvůli sobě i svým blízkým,“ řekl CNN Luis Elizondo, bývalý důstojník zpravodajské služby ministerstva obrany, který nyní prosazuje zveřejnění utajovaných informací o UFO.
„Je pravda, že Neil měl krátké spojení s komunitou UFO,“ uvedla McCaslandova manželka Susan McCasland Wilkersonová v příspěvku na Facebooku. „Toto spojení není důvodem k jeho únosu. Neil nemá žádné zvláštní znalosti o tělech a troskách mimozemšťanů z havárie v Roswellu uložených ve Wright-Patt,“ dodala.
„Možná nejlepší hypotézou je, že ho mimozemšťané transportovali na mateřskou loď,“ dodala Wilkersonová ve svém příspěvku. „Nicméně nebyla hlášena žádná pozorování mateřské lodi vznášející se nad pohořím Sandia.“
