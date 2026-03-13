Přeskočit na obsah
Zahraničí

Americký „UFO generál“ zmizel. Předtím pracoval na tajné základně

Jaroslav Synčák

Vysoce postavený generálmajor amerického letectva ve výslužbě William Neil McCasland, který kdysi velel základně dlouho spojované se spekulacemi o ztroskotaném UFO, se už téměř dva týdny pohřešuje. Úřady v Novém Mexiku se již obrátily na veřejnost s žádostí o pomoc s jeho nalezením.

UFO, neidentifikovatelný létající objekt, ilustrační fotografie.Foto: Wikipedia
Generálmajor letectva ve výslužbě William Neil McCasland opustil svůj domov v Albuquerque pěšky přibližně v 11 hodin dopoledne 27. února a od té doby nebyl v kontaktu s rodinou ani přáteli. Podle americké televize CNN to kancelář místního šerifa oznámila minulý pátek.

Úřad šerifa vydal hned následující den takzvané stříbrné varování, které zůstává v platnosti dosud. To se vydává u pohřešovaných osob starších 50 let, které vykazují zhoršení intelektuálních schopností. McCasland má podle šerifa blíže neurčený zdravotní problém, který podle úřadů ještě více prohlubuje naléhavost pátrání.

McCaslandův telefon, dioptrické brýle a nositelná zařízení zůstaly v domě. Vyšetřovatelé se domnívají, že chybí i jeho turistické boty, peněženka a revolver s koženým pouzdrem.

„Vzhledem k jeho minulosti úřad šerifa úzce spolupracuje s několika agenturami, včetně pobočky FBI v Albuquerque a letecké základny Kirtland,“ uvedla dále kancelář šerifa. FBI poté potvrdila, že je do případu zapojená.

Vysoce postavený generál

McCasland podle webu letectva zastával řadu těch nejcitlivějších pozic v americké armádě. Jako astronaut s tituly z Akademie leteckých sil USA, Massachusettského technologického institutu (MIT) a Školy státní správy Johna F. Kennedyho na Harvardově univerzitě během své kariéry zastával řadu vysokých funkcí.

Generálmajor ve výslužbě William N. McCasland.
Generálmajor ve výslužbě William N. McCasland.Foto: US Air Force

Působil jako hlavní inženýr v programu GPS ministerstva obrany a programový ředitel kanceláře vesmírných laserových projektů a ředitel speciálních programů v Pentagonu. Velel také výzkumné laboratoři letectva na letecké základně Wright-Patterson – základně, o které se dlouho spekulovalo, že ukrývá mimozemské trosky spojené s Roswellem, a to navzdory popíráním letectva.

Po odchodu do důchodu McCasland krátce spolupracoval s hudebníkem skupiny Blink-182 Tomem DeLongem, spoluzakladatelem společnosti To The Stars, Inc. , která podle jeho manželky studuje informace o neidentifikovaných leteckých jevech.

Ke zmizení došlo jen několik dní poté, co prezident Donald Trump v příspěvku na Truth Social oznámil, že nařizuje Pentagonu a dalším federálním agenturám zveřejnit vládní záznamy týkající se mimozemského života a UFO.

„Doufám a modlím se, aby to nebyl jeden z těch případů, kdy se terčem útoků stal bývalý vysoký vojenský důstojník, a aby byl v nejbližší době shledán šťastným a zdravým kvůli sobě i svým blízkým,“ řekl CNN Luis Elizondo, bývalý důstojník zpravodajské služby ministerstva obrany, který nyní prosazuje zveřejnění utajovaných informací o UFO.

„Je pravda, že Neil měl krátké spojení s komunitou UFO,“ uvedla McCaslandova manželka Susan McCasland Wilkersonová v příspěvku na Facebooku. „Toto spojení není důvodem k jeho únosu. Neil nemá žádné zvláštní znalosti o tělech a troskách mimozemšťanů z havárie v Roswellu uložených ve Wright-Patt,“ dodala.

„Možná nejlepší hypotézou je, že ho mimozemšťané transportovali na mateřskou loď,“ dodala Wilkersonová ve svém příspěvku. „Nicméně nebyla hlášena žádná pozorování mateřské lodi vznášející se nad pohořím Sandia.“

