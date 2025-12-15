Přeskočit na obsah
15. 12. Radana
Zahraničí

Americký režisér i s manželkou zemřeli násilnou smrtí, policie vyšetřuje útok nožem

ČTK

Americký režisér Rob Reiner a jeho žena Michele zemřeli v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na policejní zdroj, podle něhož policisté vyšetřují útok nožem, kvůli kterému vysýchají příbuzného Reinerových. Osmasedmdesátiletý filmař režíroval snímky jako Když Harry potkal Sally, Pár správných chlapů nebo Misery nechce zemřít.

FILE PHOTO: Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles
Hasiči našli manžele Reinerovy mrtvé v neděli kolem 15:30 místního času (dnes 0:30 SEČ).Foto: REUTERS
Hasiči našli manžele Reinerovy mrtvé v neděli kolem 15:30 místního času (dnes 0:30 SEČ). Policisté začali případ vyšetřovat jako vraždu, uvedl podle AP kapitán Mike Bland z losangeleské policie. Identitu obětí policie oficiálně nepotvrdila, pouze uvedla, že mrtvými jsou 78letý muž a o deset let mladší žena. Zdroj agentury potvrdil, že šlo o režiséra a jeho manželku.

Rob Reiner Investigation
Policisté uzavřeli místo kolem Reinerovy rezidenceFoto: AP

Reiner byl synem herce a režiséra Carla Reinera. Svá nejznámější díla natočil v 80. a 90. letech minulého století. Kromě romantické komedie Když Harry potkal Sally, při jejímž natáčení se v roce 1989 seznámil se svou manželkou, to bylo například soudní drama Pár správných chlapů, kriminální thriller podle knihy Stephena Kinga Misery nechce zemřít, hudební komedie Hraje skupina Spinal Tap nebo pohádka Princezna Nevěsta.

