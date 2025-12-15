Americký režisér i s manželkou zemřeli násilnou smrtí, policie vyšetřuje útok nožem

Americký režisér Rob Reiner a jeho žena Michele zemřeli v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na policejní zdroj, podle něhož policisté vyšetřují útok nožem, kvůli kterému vysýchají příbuzného Reinerových. Osmasedmdesátiletý filmař režíroval snímky jako Když Harry potkal Sally, Pár správných chlapů nebo Misery nechce zemřít.
Hasiči našli manžele Reinerovy mrtvé v neděli kolem 15:30 místního času (dnes 0:30 SEČ). Policisté začali případ vyšetřovat jako vraždu, uvedl podle AP kapitán Mike Bland z losangeleské policie. Identitu obětí policie oficiálně nepotvrdila, pouze uvedla, že mrtvými jsou 78letý muž a o deset let mladší žena. Zdroj agentury potvrdil, že šlo o režiséra a jeho manželku.
Reiner byl synem herce a režiséra Carla Reinera. Svá nejznámější díla natočil v 80. a 90. letech minulého století. Kromě romantické komedie Když Harry potkal Sally, při jejímž natáčení se v roce 1989 seznámil se svou manželkou, to bylo například soudní drama Pár správných chlapů, kriminální thriller podle knihy Stephena Kinga Misery nechce zemřít, hudební komedie Hraje skupina Spinal Tap nebo pohádka Princezna Nevěsta.
Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy
Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.