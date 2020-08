Za řádné placení měsíčních kuponů MHD vracejme lidem část peněz, navrhuje Praha sobě

Koaliční Praha sobě navrhuje vracet lidem s měsíčními kupony MHD při řádném placení část peněz. Měsíční kupon za 550 korun tak zlevní a sníží se rozdíl ceny oproti ročnímu, který stojí 3650 korun, tedy asi o tři tisíce méně než 12 měsíčních. Vrácené peníze by si lidé buď nechali na svém kontě v aplikaci Lítačka, nebo by je dostali na svůj bankovní účet.

"Chci pomoct zodpovědným Pražanům. Cena měsíčního kuponu zůstane stejná, ale zvýhodnění se dočkají pravidelní a zodpovědní plátci, kteří si budou měsíční kupon kupovat on-line," vysvětlil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě), který s návrhem přišel.

Podle něj se město inspirovalo u společností poskytujících on-line služby s hudbou, filmy či seriály, jako jsou Netflix nebo Spotify. "V praxi by to mohlo fungovat tak, že pokud si člověk koupí dvanáctkrát za sebou měsíční kupon, bude mu následně vrácena částka ve výši tří nebo čtyř měsíců zpět. Každý si bude moct vybrat, zda si je nechá ve virtuální peněžence na svém zákaznickém účtu v rámci PID Lítačky na další kupony, popřípadě si je nechá vrátit na svůj účet," uvedl Scheinherr.

V přepočtu by pak měsíční kupon vyšel na 366 korun a celkem by cestující zaplatí 4392 korun za rok namísto současných 6600 korun.

Změna má umožnit cestovat s platným jízdním dokladem i lidem, kteří si nemohou dovolit jednorázový nákup ročního kuponu. "Současný stav není morálně ani systémově správně. Ve volební kampani jsme slíbili, že bude slyšet hlas rodin a Pražanů s nízkými příjmy, kteří si každý měsíc zbytečně kupují měsíční kupon, a tím ve výsledku výrazně přeplácejí cenu toho ročního. Město nemá vydělávat na chudobě," sdělil Scheinherr.

Ve hře byly podle náměstka tři varianty. Kromě výše zmíněné také možnost platit jen část ceny a zbytek by cestující měl zadarmo. To by ale znamenalo, že by město muselo platit darovací daň. Třetím návrhem byl nákup na úvěr. "Nepřipadal v úvahu od začátku. Poslední, co potřebujeme, je více Pražanů v exekucích. Nehledě na to, že dopravní podnik nemá bankovní licenci," dodal.

Praha sobě chce s koaličními partnery jednat také o dalších návrzích změn v systému MHD. Již dříve oznámila možnost zdražit cenu ročního kuponu o 365 korun. Upravit zamýšlí rovněž cenu jednorázových jízdenek nebo změnu systému slev.

Praha letos očekává kvůli pandemii koronaviru výpadek v městském rozpočtu ve výši až 15 miliard korun. V dopravě to má být více než 1,5 miliardy korun.