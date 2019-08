Signál pokryje metro v celém širším centru Prahy už na začátku příštího roku

Začátkem příštího roku by měly být všechny stanice a tunely pražského metra v širším centru města pokryty mobilním signálem. Na zbytek stanic si lidé budou muset počkat do roku 2021. A to jen v případě, že se dopravní podnik dohodne s operátory na urychlení prací, v opačném případě dojde k pokrytí celé sítě až o rok později.

Dnes se telefonický hovor a připojení k internetu cestujícím znenadání nepřeruší jen v tunelech mezi čtveřicí nejnovějších stanic na konci linky A ve směru na Nemocnici Motol a také na lince C v úseku mezi Muzeem a Roztyly. V ostatních stanicích umožňuje signál telefonování a jen velmi pomalé připojení k internetu, v tunelech není signál vůbec. To se má brzy změnit.

"Už na podzim by měl být na lince C signál i v opačném směru - mezi Muzeem a Nádražím Holešovice. Zhruba v lednu by měl být signál i na lince B mezi Palmovkou a Smíchovským nádražím a také na lince A mezi Dejvickou a Náměstím Míru. Takže začátkem roku by měly být pokryty stanice a tunely v širším centru města," řekl Aktuálně.cz generální ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski.

Na zbytek stanic si cestující budou muset ještě počkat. Zatím se počítá s rokem 2022, ale dopravní podnik se snaží domluvit se sdružením mobilních operátorů, aby práce skončily o rok dřív. "Žádný závazek z jejich strany ale zatím nemáme," uvedl Witowski. Právě operátoři, konkrétně T-Mobile, O2 a Vodafone, vzali zavádění signálu do metra na sebe. Kompletní pokrytí metra signálem je vyjde asi na půl miliardy korun.

Na práci mají technici jen dvě hodiny

O zavedení signálu do tunelů metra se mluví už déle než šest let. Léta však trvalo, než se pražští politici dokázali s operátory domluvit na spolupráci. Rychlá data tak cestující mohli začít v metru používat až od 30. října 2018, kdy byl zahájen pilotní provoz na lince C mezi stanicemi Muzeum a Roztyly.

Od té doby se toho však mnoho nezměnilo a práce postupují pomalu. Podle Witowského to ale ani jinak nejde. "Je to částečně dáno i tím, jak dlouho v Praze metro do noci jezdí a jak brzo ráno vlaky znovu vyrážejí do tunelů. To technickou přestávku zkracuje zhruba jen na tři hodiny denně," vysvětluje generální ředitel.

Než na místo drezíny dopraví materiál, má dodavatel na práci často jen dvě hodiny. "Během nich musí začít instalovat veškeré technologie a vyzařovací kabely a za chvíli už musí z tunelů zase ven," dodává Witowski.