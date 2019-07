Nová linka metra bude výtvarný klenot, plánuje Praha. Ukázala návrhy prvních stanic

Praha představila první vítěze výtvarné soutěže na plánované stanice metra D. Ve stanici Pankrác se objeví umělecká práce Jakuba Nepraše, stanici Olbrachtova vyzdobí Vladimír Kokolia. Výtvarníci budou dále spolupracovat s architekty obou stanic. Výtvarná soutěž na další tři stanice bude pokračovat na podzim.

Návrhy představili na tiskové konferenci zástupci magistrátu, dopravního podniku, Národní galerie a Metroprojektu. Jednotící linií metra D bude modrá barva a také mobiliář.

Na každou ze dvou stanic metra dostala hodnotící sedmičlenná komise čtyři návrhy. Výtvarné ztvárnění mělo korespondovat se stanicí a jejím určením, proto byla vypsána zvaná nikoliv otevřená soutěž, vysvětlil ředitel sbírky moderního a současného umění Národní galerie Michal Novotný.

"Celá trasa metra by měla mít jednotnou identitu. Soutěž byla zvaná, protože jsme s Davidem Vávrou dávali dohromady umělce, kteří by stanici dovedli graficky navrhnout. Je to omezené, že musíme dodržet dispozice dané architekty," vysvětlil pro Aktuálně.cz Novotný.

V případě stanice Pankrác zvítězil Jakub Nepraš, který si jako dominantní prvek vybral nanočástice. Pracuje s tématy jako evoluce, společnost, pokrok nebo věda. Zároveň se ale snaží o návrat k přírodní podobě. Jeho dílo by mohli lidé vnímat jako pohled do akvária, řekl.

Malíř Vladimír Kokolia pracoval s pojmy každodennost a všednost. Nechtěl, aby jeho dílo bylo do očí bijící, ale bylo vnímáno spíše podprahově, uvedl. Rozhodl se zúročit moment čekání, kdy lidé nevědí, kam s očima. Na klenbách stanice se tak objeví soubory figur zabraných shora.

Metro D by podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) mělo být vlajkovou lodí nejen po technologické, ale i umělecké stránce. "Bude ukazovat, že dopravní podnik na to má. Je to jedna z největších firem v České republice," uvedl s tím, že si může dovolit využít schopnosti těch nejlepších odborníků. Zároveň se tímto krokem Praha vrací do 70. a 80. let, kdy metro mělo být "výkladní skříní" a na jeho výzdobě se umělci podíleli, řekl dále.

"Vedli jsme diskuze s projektantem (Metroprojekt) a DPP a docílili jsme toho, že výtvarnou soutěž zajistí pan architekt Vávra. Cílem je, abyste hned na první pohled poznali, že jste na lince metra D," řekl náměstek Aktuálně.cz.

Jeden architekt podle něj vytvoří jednotící linii linky, další pak jednotlivé stanice.

Město soutěží reagovalo na kritiku, která se na projektanty snesla při posledním prodloužení trasy metra A do stanice Nemocnice Motol, kde se pracovalo bez výtvarníků a na výsledku je to znát.

"Nyní se návrhy snažili vytvořit architekti podle nejlepšího vědomí a svědomí. Trasa D se začala připravovat v roce 2010. Od té doby se tím zabývá osm architektů. Jsem rád, že na straně města i vedení DPP je jednoznačná podpora, abychom se vrátili k tomu, jak probíhala tvorba v historii," řekl předseda představenstva Metroprojektu David Krása.

"Pro nás projektanty tím začíná další etapa práce, na kterou se těším nejen já, ale i architekti, což je pan Pavel Sýs a Patrik Kotas. Domlouváme se s vítězi soutěží, abychom je zapracovali do projektu," doplnil Krása.

Další soutěž bude na podzim

Na stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory by měla být soutěž vypsána v září nebo říjnu. Na stanice Libuš, Písnice a Depo Písnice pak na jaře 2020. Náklady na výtvarné práce nechce město uvádět s tím, že v celkovém rozpočtu jsou to promilové sumy, doplnil Scheinherr.

Vypsání architektonických soutěží žádaly v petici tisíce lidí. Město poté přislíbilo alespoň výtvarnou soutěž, která by nezasahovala do již schváleného projektu.