Politický marketér Horák v Praze 1 kandidovat nebude. Lomeckého jsem bránil, ale byla to chyba, říká

Jeho rozhodnutí souvisí i s tím, že ještě usiluje na společné kandidátce TOP 09, STAN a KDU-ČSL o místo na magistrátu.

Praha - TOP 09 v Praze 1 přišla před volbami o významné jméno. Známý český marketér Jakub Horák po uzavření kandidátních listin oznámil, že se v centrální městské části o přízeň voličů ucházet nebude. Strana tak místo něj nemůže nasadit někoho jiného a do boje o radnici půjde s nižším počtem kandidátů.

Horák své rozhodnutí zdůvodnil tím, že pod současným starostou Oldřichem Lomeckým kandidovat nechce. "Bránil jsem ho, hysterie okolo zákazu kol na pěších zónách se mi zdála neúměrná, záležitost se 'spiknutím gayů' (Lomecký podal trestní oznámení na člena pirátů, ve kterém použil právě tento argument, pozn. red.) zase jako taková pitoreskní příhoda z Povídek malostranských, ale některé jeho poslední kroky mě přesvědčily, že to není dobrý nápad," napsal na Facebooku.

Jeho rozhodnutí souvisí i s tím, že ještě usiluje na společné kandidátce TOP 09, STAN a KDU-ČSL o křeslo na magistrátu. Na celopražské kandidátce je napsaný společně s Petrem Hejmou, který zároveň vede starosty v Praze 1. Dokonce spolu budou vystupovat v jednom předvolebním spotu. Horák tvrdí, že to mu současný starosta Lomecký ostře vytkl.

"Protože se mi konfrontační způsob vedení volební kampaně nelíbí, rozhodl jsem se zůstat jen na jedné kandidátce. Chtěl jsem tam kandidovat, abych pomohl topce, ale nemohu být přece v situaci, že o někom budu dopoledne mluvit jako o nepříteli a odpoledne jako o kolegovi," vysvětlil Aktuálně.cz Horák.

Podle Lomeckého je běžné, že členové mezi sebou komunikují a říkají si názory na různá témata. "Je to jeho rozhodnutí a my to respektujeme," řekl starosta a nechtěl to již blíže komentovat.

Lomecký bude v říjnu usilovat již o třetí mandát starosty za sebou. Ve volbách v roce 2014 i 2010 dovedl kandidátku TOP 09 jako lídr k vítězství.