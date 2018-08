Cyklisté můžou mít v centru Prahy koridory, do nejrušnějších míst ale nepojedou, navrhuje radnice

Praha 1 navrhuje ponechat omezení jízdy na Staroměstském náměstí a na Královské cestě, Auto*Mat připouští omezení cyklistické dopravy v přelidněných lokalitách - u orloje, na Malém náměstí a v Karlově ulici a okolí.

Praha - V centru hlavního města by mohly vzniknout koridory, kde by mohl být zachován vjezd cyklistům, například kolem Jungmannova náměstí či náměstí Republiky s výjimkou prostoru před Palladiem. Na pondělním jednání se na tom shodli zástupci Prahy 1, spolku Auto*Mat a komise rady hlavního města pro cyklistickou dopravu. Informovala o tom mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

Městská část navrhuje ponechat omezení jízdy na Staroměstském náměstí a na Královské cestě, Auto*Mat připouští omezení cyklistické dopravy v přelidněných lokalitách - u orloje, na Malém náměstí a v Karlově ulici a okolí. O těchto místech se bude ještě jednat, řekl Vratislav Filler ze spolku Auto*Mat.

Vedení Prahy 1 letos rozhodlo o zákazu jízdy cyklistů mezi 10:00 a 17:00 hodinou ve vybraných pěších zónách kvůli ochraně chodců, například kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí. Rozhodnutí žaloval spolek Auto*Mat.

Městský soud na konci července opatření městské části zrušil. Soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že úplný zákaz kol byl nepřiměřeným řešením a mělo se přistoupit k omezení rychlosti. Proti rozhodnutí Praha 1 kasační stížnost nepodala a začala jednat s Auto*Matem a komisí hlavního města.

Na pondělním jednání strany nastínily své představy o cyklistické dopravě v centru. Další jednání se uskuteční 6. září. "V případě souladu všech názorů bude jednání pokračovat předložením konkrétních návrhů řešení, v případě neshody pak hledáním dalšího konsenzu," uvedla Blažková. "Musíme nalézt řešení, které uspokojí rozumné potřeby cyklistů, ale jež zároveň nebude narušovat práva a hlavně bezpečnost chodců," uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

Ještě před rozhodnutím soudu začala Technická správa komunikací (TSK) umisťovat do centra značení zakazující jízdu na kole. Dodržováním zákazu se městská policie ani nezačala zabývat kvůli chybám ve značení.

"Ve chvíli, kdy jsme dostali informaci od TSK, že jsou značky umístěny, tak strážníci celou trasu prošli. Zjistili nějaké nedostatky. To znamená, že by mohlo dojít k případům, že cyklisté by to nemuseli vidět, kvůli čemuž by byl problém v dokazování přestupkového jednání. Takže jsme TSK na chyby upozornili a řekli jsme, že do odstranění chyb kontroly té zóny nezahájíme. A pak proběhl soud," řekla v pondělí mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Podle Blažkové se o rozmístěných dopravních značkách a malbách na dlažbě rozhodne podle dalších jednání s Auto*Matem a komisí.

Záměr omezení kol v centru před loňskými prázdninami schválila rada městské části. Podle původních vyjádření Prahy 1 mělo omezení mířit zejména proti takzvaným motorovým koloběžkám, které začaly jezdit po centru metropole po zákazu vozítek segway a ohrožovat chodce. Poté už zástupci městské části hovořili přímo o cyklistech, kteří podle nich ohrožují chodce a obyvatelé Prahy 1 si na ně pravidelně stěžují. Nyní mohou kola v pěších zónách jezdit na základě vydané výjimky.