Praha 1 řeší, komu za sedm let pronajme Žofín. Chtějí si to pojistit před volbami, tvrdí opozice

Radnice na úřední desce vyhlásila záměr, na jehož základě bude rozhodovat o prodloužení smlouvy na období mezi lety 2025 a 2034.

Praha - Jen několik týdnů před říjnovými komunálními volbami bude rada na Praze 1 rozhodovat o prodloužení nájmu lukrativního Paláce Žofín, a to na období mezi lety 2025 a 2034. Požádala o to firma Agentura NKL, která objekt spravuje již od roku 1994.

Radnice v úterý na úřední desce záměr prodloužit firmě nájem zveřejnila a už po uplynutí 15 pracovních dnů rozhodne, komu bude Žofín za sedm let pronajímat. Do této doby se mohou hlásit i další zájemci o novorenesanční budovu na Slovanském ostrově.

Opoziční politici počínání radnice v čele se starostou Oldřichem Lomeckým (TOP 09) kritizují. Už z vyznění záměru podle nich vyplývá, že je tu zjevná snaha smlouvu prodloužit stávajícímu nájemci a případné další zájemce znevýhodnit.

Radnice totiž neuvádí, jakou cenu za pronájem by si představovala. "Nájemné bude sjednáno jako nájemné v místě a čase obvyklé stanovené dle znaleckého posudku, minimálně však ve výši hrazené ke dni 31. 12. 2024," stojí v dokumentu.

"Prakticky není možné, aby se tam přihlásil někdo jiný. V dané situaci si nemůže udělat kalkulaci, když cenu nezná. Konkurence je tam velmi znevýhodněna," říká zastupitel za zelené Petr Kučera.

Podobně kriticky se k věci staví i místopředseda pražských pirátů Adam Zábranský. "Nepředpokládá se, že by se tam hlásil někdo jiný, protože není jasné, co by měl nabídnout, aby měl lepší nabídku, když výši nájemného si chce Praha 1 určit sama. To je naprostý nesmysl," myslí si. Obvykle se pod něj postupuje tak, že radnice udělá znalecký posudek a až poté se hlásí firmy, které mohou přicházet s vyšší nabídkou.

Opozici se nelíbí ani krátká doba, během které se musí případní zájemci přihlásit. "Vyvěsit to na úřední desku na 15 dnů je zvlášť u Prahy 1 naprosto nedostatečné. Prostory jsou lukrativní a měli by si dát víc záležet, aby našli vhodného nájemníka," myslí si Zábranský.

Starosta Lomecký však kritiku odmítá. "Na úřední desce to bude 15 dnů a bude to podle zákona," říká s tím, že radnice v podobných případech postupuje vždy stejně.

Podle zastupitele Kučery by navíc o pronájmu v tak vzdálené době mohlo rozhodovat až nové vedení radnice, které vzejde z říjnových voleb. "Může to být určitá snaha pojistit si věc do budoucna před volbami, aby případná další garnitura nic nezmohla," myslí si. Podobně mluví i Zábranský.

"Jak dlouhé je to období, kdy nemáme nic dělat? To je přece nesmysl. Pokud s tím žadatel přijde, tak my to vyvěsíme na úřední desku a musíme to řešit," brání se Lomecký této námitce. Úřad podle něj takto jedná vždy a hned, jakmile dostane žádost.

Podle Lomeckého přitom není vůbec jasné, zda radnice Agentuře NKL nájem prodlouží, i kdyby se další zájemce nepřihlásil. Výsledek jednání rady sice nechce předjímat, z jeho vyjádření však vyplývá, že je s firmou spokojen. "Žofín funguje velmi dobře, je velmi dobře vytížen. Praha 1 nemá důvod stav, který jí vyhovuje a je funkční, nějak dramaticky měnit," dodává starosta.

V Paláci Žofín se odehrávají i akce samotné městské části, a to včetně jednání zastupitelstva. Za tímto účelem si radnice od společnosti prostory pronajímá zpět. Podle Lomeckého je to však ve smlouvě zaneseno tak, aby to bylo pro městskou část výhodné. "Je tam v podstatě nulové nájemné, platíme tam spotřebovanou vodu, elektřinu, úklid a catering," říká Lomecký, který bude v říjnových volbách svůj post obhajovat.