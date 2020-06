Na radnici skončil muž, který objednal opsané posudky. Piráti chtějí i Kolářův konec

Na radnici Prahy 6 skončil jako vedoucí právního oddělení Břetislav Malásek, který oficiálně objednal pro městskou část právní posudky od advokátní kanceláře Petra Kubíčka. Podle dřívějšího zjištění Aktuálně.cz šlo o plagiáty. Kancelář se dříve hájila tím, že části ze závěrečných prací studentů pro svůj posudek přebírala se souhlasem autorů. Tři z nich však tvrdí, že je nikdo nekontaktoval.

Konec Břetislava Maláska v čele právního oddělení potvrdil mluvčí radnice Ondřej Šrámek. Podle dopisu, který redakce Aktuálně.cz získala, Malásek rezignoval sám.

"Důvodem je snaha nadále Úřad městské části Praha 6 a jeho zaměstnance nevystavovat negativním dopadům dlouhodobě probíhajících snah nepravdivě pomlouvat a očerňovat moji osobu a také je ochránit před stále intenzivnějšími pokusy osob ovlivňujících činnosti úřadu prostřednictvím mé osoby diskreditovat a dehonestovat práci mnou vedeného právního odboru a s tím i celého úřadu městské části," uvedl Malásek v dopise, kterým oznámil rezignaci.

Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) jeho odchod vnímá jako ztrátu pro úřad, ale jeho rozhodnutí se nediví kvůli podle něj neoprávněné kritice, které na radnici od ostatních politiků čelil. Často mu bylo podle Koláře neprávem vyčítáno, že jeho odbor pozdě připravuje materiály, přestože na jejich zpracování dostal minimum času kvůli tomu, že jiní termíny vůbec nedodržovali.

Kauza okolo právních posudků od advokátní kanceláře Petra Kubíčka je pak podle něj jen "podmnožina celého problému". "Prostě se nahromadilo více věcí a jemu došla trpělivost. To si jenom myslím, protože jsem s ním dva týdny nemluvil," říká Kolář.

Právě Malásek byl tím člověkem, kdo za úřad před časem podepsal objednávku na právní posudky k otázce účastenství a postavení obce ve správních řízeních od advokátní kanceláře Petra Kubíčka za více než 200 tisíc korun. Jak Aktuálně.cz v březnu zjistilo, šlo o kompilát z veřejně dostupných zdrojů a bakalářských a diplomových prací, z nichž některé dokonce autor ani nepřiznal. To, že jde o plagiát, nakonec potvrdil také kontrolní výbor zastupitelstva. Po zveřejnění článku Aktuálně.cz se nakonec obě strany dohodly, že od kontraktu odstoupí a advokátní kancelář peníze vrátila.

Právě částku, kterou radnice původně za posudky zaplatila, opozice kritizovala jako nebývale vysokou. Zvlášť když práce byla pouze kompilátem a nepřinášela nic nového. Někteří zastupitelé tak pochybovali, zda takovou studii radnice vůbec potřebuje. Upozorňovali také na to, že Kolář, Malásek i Kubíček jsou spolužáky z plzeňské právnické fakulty.

Odpovědnost má starosta, říkají Piráti

Opoziční Piráti odchod Maláska vítají, ačkoliv to podle nich není ani zdaleka dostačující. "Právní odbor politicky vede pan starosta a plně za něj odpovídá. Má ho ve své gesci. Myslíme si, že zodpovědnost by měl vyvodit především on. A to, že Malásek odstoupil, je z našeho pohledu jasné přiznání viny," říká předseda klubu Pirátů Ondřej Chrást.

Na příštím jednání zastupitelstva chce navrhnout, aby se na něm projednávala situace v právním odboru, který je nyní bez vedoucí. V rámci tohoto bodu se budou chtít Piráti pokusit vyvolat hlasování o odvolání starosty Koláře. "Už je to takový kolorit, ale myslím si, že to budeme opět navrhovat," potvrzuje Chrást.

Podle něj Maláskovo odstoupení svědčí o přiznání viny v otázce sporných posudků. To však v rezignačním dopise již bývalý šéf právního oddělení výslovně neuvádí, naopak si v něm spíše stěžuje na chování některých politiků na radnici.

Jako příklad uvádí "jednoznačnou snahu některých volených zástupců mnou učiněné právní úkony hodnotit naprosto účelově neodborně a za naprostého ignorování platných právních předpisů a tyto veřejně interpretovat zcela chybným výkladem, navíc schopným vzbudit u třetích osob přesvědčení o profesním pochybení právního odboru".

To, že po Maláskově rezignaci budou Piráti zřejmě požadovat i odchod Koláře, starostu nepřekvapilo. "To je taková naše tradice na zastupitelstvu. Vůbec přitom nezáleží na tom, o čem se mluví. Jakmile začne zastupitelstvo a přijde tam Kolář a něco řekne, tak první reakce Pirátů je, že by měl zmizet, a navrhují jeho odvolání. Popravdě bych byl trošku nervózní, kdyby na to na zastupitelstvu nedošlo. Bál bych se, že je něco špatně," říká Kolář.

Zatímco Kolář o záležitosti kolem právních posudků mluví jako o "účelové", Chrást tvrdí, že starosta situaci bagatelizuje.

Studenti o použití svých prací nevěděli

Posudek vypracovaný advokátní kanceláří Petra Kubíčka o postavení obce ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona čítá 65 stran, přičemž čistého textu je v něm 58 stran. Původní text je pouze na necelých sedmi stránkách, zbytek je plagiát.

Podle předsedy kontrolního výboru Petra Píši Kubíček kontrolnímu výboru tvrdil, že od autorů bakalářských a diplomových prací má subdodavatel, který stanovisko vypracovával, ústně odsouhlaseno, že jejich pasáže je možné pro účely posudky využít.

Redakce Aktuálně.cz má však k dispozici svědectví tří osob, které tvrdí, že je nikdo nekontaktoval, a vůbec nevěděly, že se část jejich textu objeví ve vypracovaném stanovisku advokátní kanceláře.

Jednou z nich je i advokát Jan Halík. "Snad byl spokojený s kvalitou mé diplomové práce. Přijde mi ale vtipné, že absolventskou práci - tedy nic světoborného - někdo používá jako podklad k analýzám nebo něčemu výsostně odbornému," diví se Halík. Z jeho diplomové práce s názvem Spolkové právo v ČR, obhájené v roce 2015, advokátní kancelář okopírovala takřka tři celé stránky.

Advokát Petr Kubíček říká, že nikdy netvrdil, že má souhlas od všech. "Někteří subdodavatelé mi řekli, že u některých diplomantů mají souhlasy. Já jsem si to tedy neověřoval, ale určitě jsem paušálně neříkal, že máme od všech souhlasy. To jsem v životě neřekl," odmítá Kubíček. Navíc tvrdí, že jednak nejsou potřeba a jednak není nutné diplomové práce citovat, pokud nepřichází s ničím novým a jsou pouze sestavené z opsaných zákonů a jiných děl.