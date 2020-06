"Je to velmi odporná provokace". Vyhoštění ruští diplomaté odletí z ČR až v neděli

Za "velmi odpornou a podlou provokaci" označil v sobotu vypovězení ruských diplomatů z Česka šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin. Epidemie koronaviru zkomplikovala Moskvě transport vyhoštěných diplomatů zpátky do Ruska. Podle Michaila Brjuchanova, náměstka ředitele agentury Rossotrudničestvo, opustí Prahu v neděli.

Vypovězení ruských diplomatů je provokace, která nezůstane bez odvety, uvedl podle ruského serveru Krasnaja vesna v sobotu během setkání s novináři ředitel ruské Služby vnější rozvědky Sergej Naryškin. "Odveta přijde, hlavně jde ale o velmi odpornou a podlou provokaci ze strany českých úřadů," dodal Naryškin.

Česko v pátek oznámilo vyhoštění dvou ruských diplomatů v souvislosti s kauzou údajné hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Kauza byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace, uvedli na páteční tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Podle agentury RIA Novosti se Česko rozhodlo vyhostit dva pracovníky ruského kulturního střediska v Praze: Andreje Končakova, který středisko vede a současně plní roli vedoucího představitele Rossotrudničestva v Česku, a Igora Rybakova. Rossotrudničestvo je ruská federální agentura zabývající se záležitostmi postsovětského Společenství nezávislých států, krajanů a mezinárodní humanitární spoluprací.

Poškození vztahů

Ruská diplomacie označila už v pátek krok Prahy za vážné poškození vztahů obou zemí a nepřátelský krok. Její velvyslanectví dodalo, že Praha nemá zájem normalizovat vzájemné vztahy.

Moskva mezitím usilovně řeší vyvezení dvou vyhoštěných diplomatů z českého území, na které v pátek dostala 48 hodin. Podle ruské agentury RIA Novosti můžou celou situaci zkomplikovat epidemie koronaviru a uzavřené hranice. "Budeme hledat varianty odletů nebo letů s přestupem. Případně odjedou autem do Německa a poletí odtud," uvedl v pátek navečer Michail Brjuchanov, náměstek ředitele agentury Rossotrudničestvo, pod kterou dva vyhoštění diplomaté formálně spadají.

Podle Brjuchanova se oba zatím nacházejí ve svých pražských bydlištích. "Opustí Prahu 7. června a zamíří do Moskvy. Našli jsme způsob, jak je dostat z Česka do Ruska," upřesnil Brjuchanov pro server Krasnaja zvezda v sobotu kolem poledne. Pokud by podle něj z ČR nestihli do 48 hodin vyjet, přijdou o diplomatickou imunitu.

Snažili jsme se o diskrétnost, říká Petříček

Podle pátečního vyjádření českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka se česká diplomacie snažila záležitost vyřešit diskrétně a od počátku komunikovala s ruskou stranou. "Diplomatické řešení nebylo nakonec možné. Přístup Ruské federace nám nedává jinou možnost, a to i s vědomím očekávaných recipročních kroků," řekl k rozhodnutí o prohlášení diplomatů za nežádoucí osoby.

Opoziční politici považují rozhodnutí české vlády za adekvátní a silnou reakci, podle některých by mělo Česko pokračovat ve snižování počtu pracovníků ruské ambasády v ČR. Stejný názor zastávají i pražský primátor Zdeněk Hřib a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Právě oni společně se starostou pražských Řeporyjí Pavlem Novotným dostali policejní ochranu koncem dubna, kdy o příjezdu ruského agenta s jedem ricin napsal týdeník Respekt.

VIDEO: Tisková konference premiéra Babiše a ministra zahraničí Petříčka.