Mezi Muzeem a Můstkem už si lidé zavolají, pokrytí celého metra je ale v nedohlednu

Cestující v pražském metru mohou od čtvrtka využít vysokorychlostní mobilní síť LTE ve stanicích Muzeum a Můstek na trase A a v tunelu mezi nimi. Rychlý internet je nyní dostupný ve 20 stanicích a tunelech, do prázdnin má přibýt dalších deset. Podnik však původně sliboval signál v celém širším centru města už s počátkem roku 2020 a úplné dokončení do dvou let. Práce ale nabírají další zpoždění.

Začátkem dubna konsorcium mobilních operátorů, které pokrytí zajišťuje, spustilo signál také mezi stanicemi Křižíkova a Invalidovna na lince B. Na pokrytí se podílí všichni tři čeští operátoři a firma CETIN. Podle dřívějších informací se původní plán pokrytí o několik měsíců opozdil, na což měla vliv i epidemie nového typu koronaviru. Magistrát původně sliboval signál v metru celého širšího centra již počátkem roku 2020. LTE signál nyní pokývá 20 stanic a tunelů mezi nimi, do prázdnin by mělo přibýt dalších deset. Související Signál mají další stanice metra, nově půjde volat od Hlavního nádraží až do Holešovic Do léta chce nicméně konsorcium dokončit alespoň pokrytí úseků metra v centru metropole. LTE síť by se měla rozšířit na úseky Staroměstská - Dejvická, Florenc - Českomoravská a Smíchovské nádraží - Anděl. Kromě nyní spuštěného úseku a části metra B mezi Invalidovnou a Křižíkovou je nyní na lince A signál mezi čtyřmi stanicemi v úseku Bořislavka - Nemocnice Motol a na lince C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Roztyly. Ve kterých úsecích a stanicích funguje síť LTE Linka A: Bořislavka - Nemocnice Motol (4 stanice: Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol), Můstek - Muzeum (2 stanice)

(2 stanice) Linka C: Nádraží Holešovice - Roztyly (12 stanic: Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc C, Hlavní nádraží, Muzeum C, I. P. Pavlova, Vyšehrad, Pražského povstání, Pankrác, Budějovická, Kačerov, Roztyly) Operátoři metro pokrývají na vlastní náklady, pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi podle nich vyjde v průměru na deset milionů korun. Práce se provádí pouze ve zhruba tříhodinové noční pauze, kdy metro nejezdí. Kompletně má být metro podle dřívějších informací konsorcia pokryto v roce 2022. Dozorčí rada DPP předloni schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem už při výstavbě. V pražském metru je nyní 61 stanic.