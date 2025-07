Žloutenka v Praze. Hygienici evidují nebývalý nárůst nákazy v metropoli

Hygienici varují před prudkým nárůstem počtu nakažených žloutenkou typu A v Praze. Za první pololetí evidují přes 240 případů takzvané nemoci špinavých rukou, do konce dubna jich přitom bylo zhruba 70 a za celý loňský rok 37. Třetinu nakažených tvoří lidé bez domova a asi 40 případů se týká dětí. V tiskové zprávě to uvedla Hygienická stanice hlavního města Prahy.

"Ve srovnání s předchozími měsíci dochází k významnému nárůstu případů, což potvrzuje, že nejde o ojedinělý výkyv, ale o pokračující trend zvýšeného výskytu onemocnění. Zvláště znepokojivý je počet nemocných dětí," uvedla ředitelka epidemiologického oddělení Hygienické stanice hlavního města Prahy Martina Marešová.

Lidé by podle ní měli věnovat zvýšenou pozornost hygienickým návykům a zvážit očkování. "To platí nejen pro osoby bez domova, ale i pro běžnou populaci, která může přijít do kontaktu s onemocněním, dodala.

Od začátku roku do konce června pražští hygienici zaznamenali 242 případů virové hepatitidy typu A, z toho 39 u dětí. Mezi nakaženými dominují muži, kteří tvoří 70 procent všech případů. Zhruba třetinu nemocných tvoří osoby bez domova, proto pražští hygienici intenzivně spolupracují s neziskovými organizacemi a zajišťují očkování jejich klientů i terénních pracovníků. Od začátku roku tak bylo očkováno 400 lidí.

Hygienici po nahlášení případu lékařem vždy provádějí epidemiologické šetření, při kterém mimo jiné zjišťují, kde se infikovaný mohl nakazit a dále vytipovávají osoby, které se mohly od nahlášeného pacienta nakazit. "U těch zavádíme přísná opatření proti šíření onemocnění. Ve většině případů všichni zúčastnění spolupracují a dodržují nařízená opatření," uvedla Marešová. Hygienici přitom spolupracují nejen s nemocnými, ale také s jejich zaměstnavatelem nebo školou, kam docházejí, v případě bezdomovců se obracejí na neziskové organizace a sociální odbor magistrátu.

Virová hepatitida A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména neumytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženým, kontaminovanými potravinami nebo povrchy. Nemoc obvykle začíná příznaky podobnými chřipce: zvýšenou teplotou, únavou, nechutenstvím, bolestmi břicha, nevolností či zvracením. Mezi typické projevy patří také tmavá moč, světlá stolice a zežloutnutí kůže a očního bělma. Zatímco u dětí mívá nemoc často mírný průběh, u dospělých může být závažnější a v ojedinělých případech může vést i k jaternímu selhání.

"Očkování je v současné situaci nejúčinnější formou ochrany. Obyvatelům Prahy doporučujeme, aby zvážili očkování proti virové hepatitidě A. Vakcína je běžně dostupná u praktických lékařů, pediatrů i v očkovacích centrech a zdravotní pojišťovny na očkování přispívají. Vakcína se podává ve dvou dávkách a spolehlivě zajišťuje dlouhodobou ochranu," uvedli hygienici.