Šířili jste špatné číslo a kriminálku zahltily dotazy na požár, vytkla policie hasičům. Ti se diví

Číslo zveřejnili na Twitteru hasiči s tím, že se jedná o speciální policejní linku pro informace o aktuálních uzavírkách a omezeních kvůli požáru v Hostivaři. Na základě toho číslo šířila i média.

Praha - Na pražské kriminálce v úterý neustále zvonily telefony. Lidé se překvapených policistů ptali na komplikace v dopravě, které způsobil požár haly v Hostivaři.

"Operační důstojník říkal, že kriminalisty tato telefonní linka zahltila. Telefon začal drnčet a lidé se ptali, kdy budou moct například přeparkovat auto nebo kdy bude zpřístupněna komunikace. Takže asi usoudíte sám, že kriminalisté nemohou znát odpověď na tyto otázky," vysvětluje mluvčí pražské policie Andrea Zoulová s tím, že se lidem i přesto snažili odpovídat, případně je odkazovali na místa, kde se potřebné informace mohou dozvědět.

Lidé se na kriminalisty s těmito otázkami začali obracet poté, co jejich číslo na Twitteru zveřejnili hasiči s tím, že se jedná o speciální linku pro informace o aktuálních uzavírkách a omezeních souvisejících s požárem v Hostivaři. Na základě toho číslo šířila i média.

Policie však ve středu vyzvala novináře, ať o tomto čísle dále neinformují, protože žádná speciální linka zřízena nebyla.

Hasiči však tvrdí, že se nejedná o jejich chybu, zveřejnění čísla podle nich požadovali sami policisté. "Naše operační středisko ráno obdrželo informaci od policistů, že je zřízena tato linka a že ji máme sdělovat veřejnosti, tak jsme tak učinili," brání se mluvčí Martin Kavka.

Policie ale něco takového odmítá a trvá na tom, že hasiče ke zveřejnění čísla nevyzvali. "Možná na místě dostali číslo na vyšetřovatele, který to má na starosti, ale určitě ne pokyn, že je to nějaká informační linka. Kdybychom zřizovali informační linku, tak si to zveřejníme na svém Twitteru. Určitě o to nebudeme žádat hasiče. Proč bychom to dělali?" trvá na policejní verzi Zoulová.

Magistrát o požáru informoval na Twitteru až po sedmi hodinách

Zatímco občanům aktuální informace o požáru poskytovaly během celého dne záchranné složky, pražský magistrát o něm na svém Twitteru napsal až po téměř sedmi hodinách.

"Twitter není jediným komunikačním nástrojem hlavního města Prahy. K těmto událostem slouží hlavně bezpečnostní portál, který k tomu využíváme a kde jsou veškeré informace o podobném dění v hlavním městě," vysvětluje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podle něj byla veřejnost navíc dostatečně informována pomocí nejrůznějších kanálů městskou a státní policií, hasiči, záchrannou službou i dotčenými městskými částmi.

