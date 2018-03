Dopravní podnik se dohodl jen s osmi procenty majitelů pozemků pro metro D. Ostatní chtějí víc peněz

před 1 hodinou

Pražský dopravce poprvé odhalil podmínky, za jakých uzavře s Pentou společný podnik, který vykoupí potřebné pozemky pro metro D.

Praha - Jen od 14 z celkových 162 soukromých vlastníků se dosud podařilo vykoupit pražskému dopravnímu podniku potřebné pozemky pro stavbu metra D z Pankráce do Písnice. Na úterním dopravním výboru pražského zastupitelstva to přiznal ředitel dopravního podniku Martin Gillar.

Vlastníci totiž odmítají přistoupit na cenu, kterou jim pražský dopravní podnik může nabídnout. Částka totiž může vycházet pouze ze znaleckých posudků. "Například v Písnici se ceny pohybují okolo 1500 až 2500 korun za metr, ale i když se je snažíme zvednout s odůvodněním, že jde o strategickou stavbu, tak se nikdy nedostaneme na očekávaní vlastníků, které je okolo 9 až 10 tisíc korun za metr," uvedl Gillar, podle něhož si majitelé do ceny započítávají například i kompenzaci za to, že na místě je 15 let stavební uzávěra.

Urychlit výkupy má společný podnik, který chce DPP založit s developerem. Ten bude vlastnit 51 procent a dopravní podnik "jen" 49 procent. Nově vzniklý společný podnik tak bude moci vykupovat pozemky za komerční ceny. Dopravní podnik již za partnera ve výběrovém řízení vybral společnost Penta, která nabídla nejvýhodnější podmínky.

Akci bude financovat konsorcium ČSOB, Komerční banky a České spořitelny, které mělo nabídku o 1,7 procentního bodu výhodnější než PRIBOR.

Poprvé zveřejnili podmínky

Gillar očekává, že nově vzniklý podnik by mohl být schopen vykoupit pozemky během 15 měsíců. Jenž nemůže vzniknout dřív, než to odsouhlasí politici prostřednictvím valné hromady.

"Nyní to projedná dozorčí rada dopravního podniku a poté i rada hlavního města jako akcionář. Potom s tím půjdeme do zastupitelstva," řekl náměstek primátorky Petr Dolínek, který ale neřekl žádný termín, kdy by mohlo dostat založení společného podniku zelenou.

Gillar současně poprvé veřejně představil podmínky, s nimiž ve výběrovém řízení supěla Penta. Tajení těchto podmínek kritizovala nejen opozice, ale také Trojkoalice lidovců, zelených a Starostů, která v Praze vládne spolu s ANO a ČSSD.

Penta si vložené prostředky prakticky nebude úročit - do podmínek si dala jednu miliardtinu procenta ročně. V konkurenci dalších osmi firem uspěla i nabídkou, že vložené peníze po patnácti letech, kdy ze společného podniku bude muset podle odsouhlasených podmínek odejít, nebude chtít zpět.

"Z podniku vystoupí a nic za toho nebude chtít zpět. Bude jí stačit to, co společný podnik vynese během té doby a zisk z budoucího rozvoje území," uvedl Gillar. Dopravní podnik očekává, že bude na výkupy potřeba 6,5 miliardy korun. Jaká bude skutečná suma, je ovšem otázkou.

Termín stále nejistý

Společný podnik bude mít na starosti nejen výkupy pozemků, ale především výstavbu v okolí stanic metra. Právě to má developerovi, který do projektu s městem půjde, vrátit vložené prostředky. Tento model se ale netýká stanic Nemocnice Krč a Nádraží Krč, kde pozemky vlastní jedna skupina majitelů a s nimiž město vyjednává samostatně. "Smlouva s nimi by měla být podepsána ve druhém nebo třetím kvartálu," uvedl Gillar. To, že jednání finišují, přitom říkal dopravní podnik již před takřka dvěma lety.

To, kdy metro D bude stát, přitom není stále jasné. Jisté je jen to, že termín jeho zprovoznění se neustále odsouvá. Kvůli urychlení již dopravní podnik oznámil, že přednostně začíná pracovat na prvním úseku, který čítá pouze jeden kilometrový úsek z přestupní stanice Pankrác do stanice Olbrachtova, kde má již všechny pozemky.

Pankrác je jako přestupní stanice nejobtížnější a vyžádá si také nejdelší čas stavby. Ta by měla začít na pozemku před nákupním centrem na Pankráci, kde budou do podzemí dopraveny razicí stroje.

Původně město plánovalo, že alespoň část metra D zprovozní do konce roku 2023, aby na ně mohl dopravní podnik použít evropské dotace. Na dopravu v metropoli má totiž z evropských fondů vyčleněno 5 miliard korun, které ale musí být utratit do konce programového období.

Je přitom evidentní, že se to už nestihne. Nejnovější termín - a to zprovoznění alespoň prvního kilometrového úseku Pankrác-Olbrachtová - je v roce 2025. Ještě loni v létě dopravní podnik doufal, že se povede ve stejném termínu dokončit i část do Nových Dvorů. Nyní to již ředitel Gillar nechtěl komentovat.

Metro D má podle posledních odhadů stát 39,7 miliard korun. Z toho 21 miliard mají stát tunely, 6,5 miliardy výkupy pozemků a 5,7 miliardy výstavba depa a parkoviště. Na řídící systémy a nové, automatizované vlaky má přijít 6,5 miliardy. Bude potřeba 17 souprav po čtyřech vagonech.

Nyní se připravuje úsek z Pankráce do Písnice. V budoucnu se chystá pokračování z Pankráce na Náměstí Míru s pokračováním přes Žižkov do Vysočan. I to na popud předsedy dopravního výboru Matěje Stropnického (zelení) v úterý projednávali zastupitelé. Stropnický chce, aby se stabilizovala trasa v územním plánu kvůli včasnému výkupu pozemků, který by měl předejít situaci, která provází první úsek.