Signál v metru se odkládá. Chceme data o pohybu lidí, podmínil dohodu s operátory dopravní podnik

před 16 minutami

Už před rokem měl být signál v tunelech pražského metra. Jenže dopravní podnik se není schopen dohodnout s telefonními operátory o podmínkách, za jakých je do svých tunelů pustí, aby natáhli potřebné kabely. Podle dopravního podniku je to proto, že mu operátoři nechtějí dávat data o pohybu cestujících, aby jim například mohl přizpůsobit dopravu. "I z bezpečnostního hlediska je dobré mít přehled, kde je právě kolik cestujících," vysvětluje ředitel dopravního podniku Martin Gillar.

Praha - Termín, kdy se cestující v metropoli dočkají signálu v metru, se dál posouvá. Pražský dopravní podnik se totiž stále není schopen domluvit s mobilními operátory na podmínkách, za kterých jim umožní rozvést v metru kabely, které by signál šířily.

"Je už hotová i projektová dokumentace, ale vše stojí na tom, že nám operátoři nechtějí dát data o pohybu SIM karet," uvedl ředitel dopravního podniku Martin Gillar.

Pro podnik je podle něj mnohem cennější, když budou mít online data o pohybu cestujících, než milion korun ročně, který jim za možnost uložení svých kabelů v tunelech metra nabízí trojice operátorů, za které jedná T-Mobile.

Chceme data online, ne roční souhrn

Operátoři podle Gillara nabídli, že jim data o provozu dají jednou ročně. To je ale prý zcela nedostatečné. Aby měla data smysl, je potřeba je mít online.

"I z bezpečnostního hlediska je dobré mít přehled, kde je právě kolik cestujících. Navíc je to obrovská příležitost znát jejich pohyb a podle nich rozhodnout, zda nasadíme třeba jen dva vagony," vysvětluje Gillar, proč trvají na tom, aby jim operátoři poskytovali data v reálném čase. A současně ujišťuje, že chtějí pouze data o počtech cestujících a ne ta, která by mohla vést k jejich identifikaci.

Sami operátoři ale tvrdí, že Gillar problém příliš zjednodušuje. "Dopravní podnik má nejen tento, ale řadu nadstandardních technických a bezpečnostních požadavků, o nichž stále jednáme," říká mluvčí T-Mobile Martina Kemrová.

Již přes rok zpoždění

Původně měl přitom být signál na první trase metra již před více než rokem. Nyní ale není příliš reálné, že to bude do konce letošního roku. To by podle Kemrové mohlo být zřejmě jen tehdy, kdyby obě strany v co nejkratší době uzavřely kompromis.

Jak dopravní podnik, tak operátoři se o to chtějí pokusit. Poslední květnový den se proto má uskutečnit schůzka mezi generálním ředitelem T-Mobile Milanem Vašinou a Gillarem. "Od ostatních požadavků jsme ochotni ustoupit, ale ta data jsou pro nás prioritní," uvedl Gillar.

Snahu domluvit se potvrzují i operátoři. "V celém projektu je už investována spousta prostředků a času," poukazuje Kemrová.

I pokud se obě strany dohodnou, cestující se signálu zatím dočkají jen v necelé polovině trasy C v úseku Muzeum - Roztyly. Operátoři odhadují, že je jen tento úsek vyjde na sto milionů korun. Až poté připadají v úvahu práce na dalších úsecích. "Paralelně se nic rozjíždět nebude," potvrdila Kemrová.