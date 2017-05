Nouzový plán ředitele dopravního podniku: Místo metra D tři nové tramvajové trati a vagony metra

před 1 hodinou

Rok ve funkci oslavil minulý týden ředitel pražského dopravního podniku Martin Gillar. Jeden z nejdůležitějších úkolů, které teď řeší, je příprava metra D. Začátek stavby ale stále blokují spory s majiteli pozemků, na nichž má část stanic nové linky stát. Evropská unie na metro přislíbila dát až pět miliard korun, ty se ale musí utratit do konce roku 2023, proto Gillar kromě vyjednávání s majiteli pozemků řeší i náhradní projekty, na které by se peníze případně přesměrovaly. Kromě několika nových tratí proto zvažuje také nákup nových vozů metra.

Aktuálně.cz: Asi nejsledovanější věc - kromě toho, zda včas jezdí MHD - je stav přípravy metra D. Stále nejsou potřebné pozemky a vy jste oznámili, že začnete pracovat na prvním kilometrovém úseku mezi stanicemi Pankrác - Olbrachtova, což se setkalo s údivem.

Martin Gillar: Když se nám povede dohoda s majiteli pozemků v Krči - a věřím že ano, v jednání jsme daleko - tak by dohoda mohla být uzavřena do konce roku. Její součástí je změna územního plánu a když ji budeme mít, tak věřím, že ta první fáze Pankrác - Olbrachtova, která je nám vyčítána, se změní na Pankrác - Nové dvory.

Podmínka evropských dotací ale je, že bude metro zprovozněno do roku 2023. Je to reálné?

Nejbližší termín zprovoznění metra je v roce 2025. Jednáme s ministerstvem dopravy, které zatím nevydalo pravidla, aby ten termín pro využití dotací šel prodloužit.

Na metro by mělo jít pět miliard korun z evropského Operačního programu doprava 2, který je určen pro kolejovou dopravu v metropoli. Můžete je přesunout i jinam. Jaké náhradní stavby máte?

Jsou v tom především tramvajové tratě. První je z Barrandova do Slivence, tam již máme územní rozhodnutí. Další jsou z Modřan do Libuše a z Divoké Šárky do sídliště Na Dědině.

Kdy by se měly začít stavět?

Letos ani příští rok ne, do roku 2019 je nemáme v investičním plánu.

Na kolik ty tři nové tratě vyjdou?

Všechny tři mají budou stát 2,3 miliardy korun.

To do pěti miliard ještě hodně chybí…

Teoreticky by šlo požádat o peníze na obnovu vozového parku do metra. Ale tam si to zatím jen analyzujeme, nemáme připravenou studii, která by byla k žádosti potřeba. Navíc i chystáme celkovou rekonstrukci vozovny v Hloubětíně. Máme v zásobě i další tramvajové tratě, u kterých je příprava otázkou příštího roku. Jako první by měla být další tramvaj připravena v Počernické ulici, kde čekáme na koordinaci s rekonstrukcí vodovodů.

A co tramvaj na Suchdol, o které se hodně mluvilo?

Stále jednáme, v rozvojových plánech to je. Ale nemůžeme ji projekčně připravovat a ani žádat o dotace, protože není, stejně jako některé další, zakotvena v územně-plánovací dokumentaci.

Céčkaři a béčkaři

Nyní máte rok ve funkci.

Ve čtvrtek jsem měl (úsměv).

Co bylo podle vás to hlavní, co jste řešil?

Dodatek ke kolektivní smlouvě. To bylo nejdůležitější. A pak samozřejmě ta velká rozhodnutí k metru D. Ta mají obrovský finanční dopad.

Jak to nyní je, když je ekonomika na vzestupu a obecně nedostatek řidičů? Jak jej řešíte? Vím, že jste v kolektivní smlouvě výrazně přidávali na mzdách, o čtyři procenta nad inflaci.

Dvě procenta ve mzdě a dvě v benefitech. Jsme nad trhem, co se týká mzdového ohodnocení řidičů. Máme super pracovní podmínky. Ať už je to výše mzdy, výše benefitů, zaměstnání v Praze. Ale samozřejmě jsou v Praze vyšší náklady na život.

Nedostatek řidičů tedy zatím nemáte.

Nedostatek řidičů máme, ale není to kritický stav. Děláme náborové kampaně, snažíme se je získávat jinde. Chodí k nám například céčkaři z pražských služeb, kterým se tam už nelíbí a chtěli by víc peněz.

Céčkaři?

Řidiči dodávky. Déčko jsou autobusy. Chodí hodně béčkaři, řidiči taxíků, kteří chtějí předělat na déčkaře, řidiče autobusů. Jsou to chlapi, kteří jsou dvacet let na taxíku a je to nahoru a dolů a chtěj jistější, stabilní zaměstnání.

To je kvůli Uberu, že jdou za jistějším?

To nevím.

Pokuty budeme vymáhat sami

V únoru jste změnili vymáhání pokut. Pohledávky už neprodáváte a vymáháte sami. Kolik jste měli z prodeje pohledávek přes vymahačské firmy a jaké to bylo procento z dlužné sumy?

Prodávalo se za deset až patnáct procent z jistiny dluhu. To byl kontrakt se společností Fidentia, který jsem zdědil a už jsem v něm nepokračoval.

Jaká bude výtěžnost, když to budete dělat sami?

Musí být vyšší. Počítáme s dvaceti až třiceti procenty.

Bylo kritizováno zejména to, že na tom firmy, které od vás pohledávky kupovaly, nepřiměřeně vydělávaly.

Fidentia to dělala tak, že si dávala nějaký manipulační poplatek za výzvu. Ten byznys spočíval v tom, že dlužíte například 1200 korun, oni si to koupí za 120 korun a napíšou vám: dlužíš 1200 a za to, že jsem ti poslal dopis, mi dej 250 korun jako manipulační poplatek.

A pak byly náklady na soud a exekutora.

To ano, ale oni už pak do toho dalšího procesu šli minimálně. Oni žili z těch prvních 250 korun. Každopádně v tom nepokračujeme. Dokonce už tu první výzvu posíláme zadarmo. Tedy dlužíte, nejdřív vás vyzveme my jako DP písemně. A když vás chytnou a budete ochotný dát telefonní číslo nebo e-mail, tak vám ještě předtím dvakrát pošleme zprávu, zaplať prosím, ať to nemusíme dávat k vymáhání. Takže vyzveme dvakrát sami, pak to dáváme advokátům, kteří našim jménem vás vyzvou ještě jednou zadarmo a pak teprve se rozjede soudní proces.

Na výsledky je brzo, že?

Je. Teprve nyní půjdou naším jménem první výzvy.

Požádali jsme prostě o slevu

Nedávno jste oznámil, že jste ušetřili na provozních nákladech 430 milion korun. Čím se to podařilo při narůstajících objednávkách města, tedy zavádění nových linek a zkracování intervalů?

Snížili jsme hodnotu vozokilometru o 2,40 koruny. Úspora byla jednoduchá: škrtali jme provozní náklady typu konzultace či poradenství. Ty jsem škrtl a zakázal v celé firmě. Snižujeme náklady na právní poradenství.

To bylo tolik, že to dělá 2 koruny na vozokilometr?

Je to jedna z těch položek. Šetřilo se na energiích - úspoře elektrické energie, naftě, pojištění…

Jak se šetřilo na naftě? Ta sice v minulých letech šla extrémně dolů, ale už více než rok zase výrazně roste.

Obecně stoupá, ale požádal jsem generálního ředitele Čepra Jana Duspěvu, ať nám dá slevu. To nikdo dosud neudělal. Takže jsme dostali slevu na naftu - byly to halíře, ale dohromady to dalo osm milionů. Bez ohledu na to, jak cena nafty klesá či roste.

Ještě někde jste vyjednali slevy?

Na pojištění. Na elektřinu jsme zase vyhlásili soutěž. Začali jsme škrtat nevýhodné kontrakty a soutěžíme je znovu.

Zavináč za SMS jízdenky

Vy máte na chodbě před kanceláří ocenění: cenu Český zavináč za rok 2008 za SMS jízdenky, které pro vás dělá Erika. To je přitom jedna ze zakázek, které jsou označovány za drancování dopravního podniku.

Ano, ta provize je vysoká a neodpovídá reálu. Ale jestli k tomu používat slovo drancování…

Před více rokem představoval magistrát novou lítačku. A sliboval, že se už bude platit prostřednictvím mobilu a podobně. Ale to stále není možné kvůli smlouvě s Erikou, protože má na to monopol. Vypovědět nebo snížit provize Eriky nešlo?

Měli jsme pět jednání, ale nedohodli jsme se na tom.

No každopádně to byl jeden z hodně kritizovaných a nevýhodných obchodů, platí se provize šest korun za jednu jízdenku.

Příští rok v létě ta smlouva končí. Vypovědět ji nemůžu.

Jedna ze zakázek, které Dopravnímu podniku pouští žilou, je považována za jednu z nejnevýhodnějších smluv, a vy máte před svojí kanceláří to ocenění, jaká to je skvělá věc.

Já se o tu výzdobu moc nestarám, já normálně makám… (smích)

