Pankrác je nejtěžší stanice metra D. Než bude hotová, snad se dohodnou i pozemky, věří projektant

Praha začne s přípravou prvního úseku metra D mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Právě Pankrác je nejsložitější zastávka na trase, protože se musí vybudovat nové patro, které je třeba napojit na stávající trasu C. Jedná se také spolu se stanicí Nové Dvory o jedinou část, kde Praha nemá problém s pozemky. Zahájení geologického průzkumu má podle ředitele pražského dopravního podniku Martina Gillara začít v létě příštího roku, ale samotná stavba může začít nejdříve na přelomu let 2019 a 2020.

Praha - Pražský dopravní podnik spolu s hlavním městem minulý týden oznámil, že stavbu metra D kvůli urychlení rozdělí na několik částí. A jako první se začne stavět úsek Pankrác - Olbrachtova. Ten přitom měří pouhý kilometr. S mírnou nadsázkou by se tak jednalo o nejkratší metro na světě.

Olbrachtova a Pankrác jsou totiž spolu se stanicí Nové Dvory jedinými, kde město nemá problémy s pozemky. "Jsou bez problémů dostupné, stačí jen udělat administrativu jako převody, posudky či zápisy do katastru," vysvětluje David Krása, šéf společnosti Metroprojekt, který má přípravu na starosti.

Začít stanicí Pankrác je podle šéfprojektanta logické. Je to totiž nejsložitější zastávka na trase kvůli tomu, že se musí udělat nové patro, které je třeba napojit na stávající trasu C. Navíc je zde i velmi složité geologické podloží. "Pankrác je složitá natolik, že když uvažujeme celkovou lhůtu výstavby, kdyby se stavělo najednou, tak to potrvá 5,5 roku. A Pankrác nemůže být rychleji," uvedl Krása.

Stavba začne za rok - ale jen geologických šachet

Ředitel pražského dopravního podniku Martin Gillar připustil, že uvedené rozložení etap může prodražit stavbu o zhruba 450 milionů korun. "Ale z celkové plánované sumy je to mizivá částka, necelé procento," uvedl s poukazem na očekávanou cenu za celé metro D okolo padesáti miliard korun.

Gillar ani nepředpokládá velké komplikace kvůli tomu, že se bude muset stavba metra D soutěžit po částech. A je tak možné, že každý úsek bude dělat jiná firma. "Je to riziko, které jsme ochotni na sebe vzít. Samozřejmě, že by to lepší mít v jedné zakázce, ale i jinde ve světě se metro staví po částech," řekl.

"Jsme schopni započít se stavbou v létě příštího roku," uvedl optimisticky Gillar. To ovšem neznamená samotnou stavbu, ale zahájení geologického průzkumu. Začátek samotné stavby metra totiž není reálný dřív než na přelomu let 2019 a 2020. Stavba by měla začít na pozemku před nákupním centrem na Pankráci, kde budou do podzemí dopraveny razicí stroje.

Nejdříve musí totiž Metroprojekt zpracovat projektovou dokumentaci. K práci na ní ale ještě nedostal pokyn. "Podle smlouvy na ni máme čas 12 měsíců, dalších 5 měsíců je vyhrazeno na připomínkové řízení," uvedl Krása. Teprve poté může dopravní podnik vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. "To se pod rok nevejde," připustil Gillar.

Jedná se s restituenty

Je ale možné, že nakonec uvedené půlmiliardové prodražení nebude a samostatný úsek o délce jednoho kilometru ani nevznikne. Za stanicí Olbrachtova jsou totiž zastávky Nádraží Krč a Nemocnice Krč, kde město s majiteli pozemků stále jedná.

Ti jsou ochotni se domluvit, pokud budou moci část svých pozemků zastavět svým vlastním komerčním projektem. Město s nimi proto vyjednává o dohodě, která by umožnila oboustranný kompromis.

A je tak pravděpodobné, že než se začne první nejsložitější úsek s přestupní stanicí Pankrác stavět, tak se dohoda uskuteční a výstavba bude plynule pokračovat až do stanice Nové Dvory.

Pokud by se dohota s vlastníky v Krči nepodařila vyjednat, je dopravní podnik připraven začít chystat stavbu opačným směrem - z Pankráce na náměstí Míru.

Hledá se investor!

Mnohem problematičtější je úsek Nové Dvory - Písnice. Tam se totiž městu s majiteli pozemků dohoda nedaří, protože při jednání o jejich odkupu mají příliš vysoké nároky. A město je svázáno tím, že může platit maximálně cenu, kterou určí znalec. Primátorka Adriana Krnáčová proto v únoru vyhlásila, že hledá partnery, kteří by se na stavbě podíleli - ti totiž mohou majitelům nabídnout za pozemky více.

Podle Krnáčové už město s případnými partnery jedná a na vyhlášený zájem prý zareagovalo několik bank. "Spolu s nimi se ozvali i developeři, ale detaily zatím říct nemůžeme," uvedla. Podle ředitele dopravního podniku je nejreálnější varianta, že výsledkem bude investiční fond spojený s bankou a developery. "Ti developeři se budou řešit po jednotlivých stanicích," naznačil.

Konkrétního partnera bude vybírat společnost Deloitte. "Do konce května by měla vypracovat podmínky pro spolupráci a konkrétního partnera chceme vybrat během léta, abychom s ním mohli v září podepsat smlouvu," uvedl Gillar.

Pět miliard z Bruselu

Město současně doufá, že se podaří vyjednat příspěvek Evropské unie. Ta již peníze přislíbila, pokud se podaří stavbu metra dokončit do konce roku 2023, kdy končí současné programové období. Je s ní proto potřeba domluvit, že peníze uvolní, i když bude dokončen jen jeden úsek.

Podle ředitele dopravního podniku ale nehrozí, že by město o peníze přišlo, i kdyby se to nepovedlo. "Počítáme, že na metro tam bude korekce. My navíc současně půjdeme se zásobníkem rozvoje tramvajových tratí a vozovny Hloubětín," uvedl. Pět miliard, které Brusel na dopravu v Praze vyčlenil, je totiž možné použít nejen na metro, ale i další ekologické způsoby dopravy, například tramvaje.

