Ostravská nemocnice po útoku střelce rozšíří kamerový systém a pořídí zamykací dveře

Ostravská fakultní nemocnice po prosincovém útoku dvaačtyřicetiletého střelce chystá změny v zajištění objektu. Připravuje rozšíření kamerového systému nebo instalaci speciálního zamykání dveří. Útočník střílel 10. prosince v čekárně polikliniky. Jeho čin sedm lidí nepřežilo, dva pacienty zranil. Později spáchal sebevraždu.

"V souvislosti s mimořádnou událostí jsme provedli revizi vnitřních předpisů a dalších opatření týkajících se bezpečnosti. Pro zlepšení koordinace krizového štábu iniciujeme například vznik velínu, kde bude v případě potřeby na jednom místě zázemí pro technický, zdravotnický a krizový dispečink," uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Dodala, že do budoucna chce nemocnice investovat do technologických systémů, které mají bezpečnost zvýšit. "Jedná se například o nadstavbový kamerový systém, který dokáže zachytit a hlásit podezřelý či nestandardní pohyb člověka v areálu nemocnice," popsala. Další novinkou by měl být speciální systém zamykání dveří, který nedovolí útočníkovi dostat se do dalších částí areálu.

Nemocnice také školí zaměstnance. Školení jak reagovat v krizových situacích zahájila loni a budou pokračovat. Půjde i o praktický nácvik pod vedením policistů. "Zavedeme zvýšení fyzické ostrahy. Pracovníci ostrahy budou lépe vybaveni častěji procházet vnitřní prostory nemocnice," uvedla mluvčí s tím, že nemocnice má vlastní ostrahu a její členové nejsou ozbrojeni střelnou zbraní.

Nejčastější jsou zásahy proti opilým a agresivním pacientům

Vlastní bezpečnostní službu už 18 let má i Městská nemocnice v Ostravě. Její pracovníci loni řešili bezmála dva tisíce zásahů, především proti opilým či agresivním pacientům. V souvislosti se střelbou nepřijala žádné dlouhodobé opatření. "V den útoku v Porubě vedení nemocnice posílilo dozor na urgentním příjmu a dalších ambulancích. V následujících dnech se práce ochranné služby vrátila k normálu," řekla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Dvaačtyřicetiletý muž zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky v úterý 10. prosince po 7. hodině. Pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se mu podařilo utéci před příjezdem policie. Později se v Děhylově na Opavsku zastřelil. V noci na čtvrtek 16. ledna se zase střílelo v nemocnici ve Slaném. Agresivní pacient vyzbrojený nožem tam napadl personál. Pracovník ochranky jej postřelil do nohy.