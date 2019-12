Podezřelý muž je mrtvý, střelil se do hlavy. V ostravské nemocnici zavraždil 6 lidí

Ve Fakultní nemocnici Ostrava se střílelo. Výstřely se ozvaly po sedmé hodině ranní. Podle již potvrzených informací zemřelo šest lidí. Dva lidé jsou zranění. Pachatel ujel, ale policie ho kolem 10:30 vypátrala. Muž se zabil střelou do hlavy. Do Ostravy přijel i premiér Andrej Babiš.

Neznámý pachatel střílel v čekárně traumatologické ambulance. Policie informovala, že z místa činu ujel stříbrnošedým vozidlem Renault Laguna. Vypátrala ho kolem 10:30. "Z místa nálezu se ozvala střelba. Zjišťujeme totožnost muže, který se před zásahem policie střelil do hlavy," informovala policie.

Policie vypátrala vozidlo, z místa nálezu se ozvala střelba. Zjistujeme totožnost muže,který se před zásahem policie střelil do hlavy.

Policie uvedla, že muž po lidech v čekárně střílel z krátké ruční zbraně. Motiv jeho činu zatím policie nezná.

V souvislosti se střelbou patráme po nebezpečném ozbrojeném pachateli, který se pohybuje v stribrno šedém vozidle Renault Laguna 9T57401. Pachatel je nebezpečný, pravdepodobne ozbrojen, prosíme, nepokošejte se jej zadržet a volejte ihned linku 158.

Původně policisté uvedli, že podezřelý muž je vysoký asi 180 centimetrů a má červenou bundu. Poté však svou výzvu ke zveřejněné fotografii muže upřesnili: "Jedná se o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli pracujeme s jinou verzí a pátráme po jiné osobě. Děkujeme za pochopení," napsala policie na Twitter. Fotografii následně smazala.

Šest mrtvých, dva lidé zranění

K původním čtyřem obětem přibyly během dopoledne další dvě, zemřeli i dva těžce zranění. Uvedl to moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a poté i premiér Andrej Babiš.



"Já mám informaci, že oběti jsou lidé z čekárny, naštěstí tam nebylo mnoho lidí. Ten člověk údajně střílel zblízka a mířil na hlavu a krk. Takže katastrofa. Vůbec nechápu, jak je to možné a jaké jsou motivy takové mladého člověka," informoval premiér Babiš. Premiér zrušil svůj dnešní program a míří do Ostravy.

Ředitel ostravské nemocnice Jiří Havrlant v 10:30 upozornil, že po střelbě jsou ještě dva zranění lidé. "Pět lidí bylo na místě mrtvých, šestý zemřel při operaci na operačním sále. Sedmý člověk je po operaci, ale zůstává ve vážném stavu. Osmého pacienta lékaři stále operují," informoval Havrlant



"Je to velká tragédie. Je svolán krizový štáb," dodal hejtman Vondrák.

Je to šílená tragédie. Rád bych rodinám obětí vyjádřil upřímnou soustrast. Věřím, že pachatel této hrozné tragédie bude brzy dopaden. Zrušil jsem svůj program a jsem v kontaktu s policejním prezidentem, ředitelem nemocnice, policií i ministrem vnitra a ředitelem zásahu.

Lidé jsou uzavřeni na odděleních

Provoz nemocnice byl téměř kompletně zastaven. Pracovnice z fakultní nemocnice řekla, že zaměstnanci zůstávají na oddělení a nesmějí vycházet. "Všichni jsou nervózní," uvedla.

"Jsme tady zamčení na chodbě, sledujeme televizi, nemáme s nikým spojení. Jak dlouho to bude trvat, nemáme tušení," popsala momentální situaci na místě jedna z lékařek, s níž se spojil deník Aktuálně.cz.

"V současnosti posilujeme dohled nad vybranými měkkými cíli po celé České republice. Veřejnost žádáme o trpělivost a ohleduplnost," píše policie na Twitteru.

Uzavřená je i budova přilehlé Vysoké školy báňské.

Prezident Miloš Zeman vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým po obětech dnešní střelby. Poděkoval všem, kteří pomáhají.

Pan prezident vyjadřuje hlubokou soustrast pozůstalým. "Ve svém srdci jsem s vámi, myslím na vás v těchto tragických hodinách," uvedl pan prezident. Příslušníkům bezpečnostních složek, lékařům, všem, kteří nyní pomáhají, vyslovuje pan prezident velké poděkování.

Střelba v ostravské nemocnici je druhá nejtragičtější v historii ČR. V únoru 2015 zastřelil muž v restauraci v Uherském Brodě osm lidí a pak sebe.