"Tohle v právním státu nejde." Pořadatelé podávají žalobu na moravskoslezskou hygienu

Iniciativa Kultura v Moravskoslezském kraji, kterou vytvořili organizátoři kulturních akcí, umělci či dodavatelé služeb, chystá žalobu na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě. Žádá zrušení omezení, která stanice vydala v pátek, a určení způsobu, jakým se do budoucna opatření mohou vyhlašovat. Situace kolem koronaviru a vydaná opatření podle nich postihly tisíce lidí.

Snímek z loňského ročníku festivalu Colours of Ostrava. | Foto: Libor Fojtík

"Žaloba bude směřována na vydavatele opatření, což je krajská hygienická stanice. A je to z toho důvodu, jakým to opatření vzniklo a co způsobilo všem kulturním pořadatelům," řekla ředitelka festivalu Meat Design Karolína Skórková. Žaloba je podle ní ve fázi konzultace s právníky.

"Jde nám hlavně o to, aby to opatření jednak bylo zrušeno a aby soud jasně řekl, že takhle to už nikdy v budoucnosti udělat nejde," řekla Skórková. Proti samotným opatřením vedoucím k ochraně zdraví ale členové iniciativy nic nemají.

Opatření podle nich postihla desítky akcí, které se měly konat o víkendu, ale i akce plánované třeba až na podzim. "Je to jednoznačný signál pro všechny pořadatele, ale nejenom v Moravskoslezském kraji, že tohleto se stát může komukoliv," řekla Skórková.

Ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf řekl, že pořadatelům vadí nekoncepčnost a to, že omezení začala platit prakticky ihned. "Není možné podle mě, aby v právním státu někdo z minuty na minutu udělal tak závažné rozhodnutí, které se dotkne tolika tisíců životů a osudů firem," řekl Rudolf. Nejnovější údaje podle něj ukazují, že opatření nebyla opodstatněná.

Kamil Rudolf, poradatel festivalu Beats for Love. "Festivaly v @Ostrava_cz jsou dulezite, jejich kulturni hodnota je ohrozena a muze zaniknout. Lide, kteri o tom rozhodli, nevi, co tim zpusobili. Jedna nase akce probehla a podle hygieny tam nebyl zadny dopad." @Hospodarky pic.twitter.com/nEPJiyBwNa — Simona Janíková (@simonajanik) July 21, 2020

Do iniciativy se zapojily desítky organizací, například festivaly Colours of Ostrava, Beats for Love, Meat Design, divadelní Shakespearovské slavnosti, kluby Kofola v Krnově, Stoun ve Frýdku-Místku, Fabric Ostrava nebo bezpečnostní služba Čechymen.

Video: Šéfka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová o zavedení opatření