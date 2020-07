Nedali nám čas, je to zničující. Šéfka Colours of Ostrava se rozčílila v živém vstupu

Za nehorázné, nemravné a ekonomicky devastující považuje organizátorka ostravského Nefestivalu Zlata Holušová páteční rozhodnutí krajských hygieniků, kteří s okamžitou platností kvůli šíření koronaviru omezili hromadné akce maximálně na 100 lidí. V České televizi vyjádřila rozhořčení nad tím, že se o opatření dozvěděla pár hodin před otevřením areálu Dolní Vítkovice, kde měl festival pokračovat.

Nefestival při kapacitě omezené na tisíc návštěvníků denně nahradil zrušený festival Colours of Ostrava. Jeho ředitelka Holušová kvůli vzniklým škodám zvažuje právní kroky.

Vadí jí hlavně, že mimořádné opatření vyhlásila hygienická stanice "z hodiny na hodinu". Nikdo ji ani další organizátory jiných akcí předem nevaroval. "Mohlo se počkat alespoň do půlnoci," poznamenala v pátek.

Podle ní to do budoucna ohrozí i konání dalších podobných akcí nejen v Moravskoslezském kraji, protože nikdo nebude mít jistotu, že událost nebude muset na poslední chvíli zrušit. "Je to devastující, jsem zvědavá, kdo to zaplatí," řekla.

Návštěvníkům, kteří si zakoupili lístek na Nefestival, doporučila sledovat webové stránky a sociální sítě akce, kde se dozvědí další informace. Holušová řekla, že se ještě pokusí rozhodnutí zvrátit. Čeká na detaily zpřísněných opatření, o nichž budou krajští hygienici informovat odpoledne.

Nefestival začal ve středu, měl trvat do soboty. Kvůli opatřením proti koronaviru organizátoři přesunuli plnohodnotný ročník Colours of Ostrava na příští rok.

Byli jsme ujišťováni, že situace se uklidňuje

Jeden z pořadatelů ostravských Letních shakespearovských slavností Andrej Harmečko páteční rozhodnutí hygieniků za informační blamáž. Vadí mu hlavně to, že v poslední době hygienici hovořili o tom, že je situace pod kontrolou. Zatím není jasné, zda se akce uskuteční.

"Zásadně se vymezuji proti způsobu a rozsahu vyhlášení mimořádného opatření, a to zejména v části omezující veřejné venkovní produkce. Ze strany hygienické stanice a ministerstva zdravotnictví jsme byli v poslední době ujišťováni, že se situace v postižených okresech uklidňuje a je pod kontrolou. Proto jsem šokován vydáním tohoto mimořádného opatření," řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

Podle něj je nepřijatelné, že tak závažné rozhodnutí nebylo vydáno s dostatečným předstihem a neumožnilo všem dotčeným kulturním, zdravotním, sociálním organizacím a podnikatelským subjektům se na tuto situaci připravit.

"Je mi neskutečně líto všech organizátorů kulturních akcí, kteří nyní musí řešit okamžité rušení svých akcí, a také zklamaných návštěvníků. Pro kulturu Moravskoslezského kraje je to nečekaná a velmi bolestná rána," doplnil Curylo.

Vinou nového opatření se Letní shakespearovské slavnosti možná neuskuteční. "To, že nic nevíme, vyplývá i z toho, že se posledních dva týdny mluvilo o tom, že se nic neděje. Považuji to za naprostou komunikační blamáž," řekl Harmečko.

Ostravské slavnosti mají začít za týden. "Musíme získat více informací. Nyní počítáme s variantou úplného zrušení. Popřípadě s tím, že představení budeme rušit postupně a budeme hrát v okamžiku, kdy nám to opatření dovolí," řekl.

Pořadatelé letos podle Harmečka v souvislosti s koronavirovou epidemií snížili kapacitu z 950 diváků na 700. Důvodem bylo zachování většího prostoru pro návštěvníky. "Snížení z 1000 na 700 je jedna věc, na 100 je už problém," řekl. Dodal, že pořadatelé už mají utracené veškeré peníze určené na přípravu akce. "Areál už stojí, je připravený. Nikdo nám nezaplatí zbytečně vynaložené nálady. Kdyby nám to řekli dříve, mohli jsme některé práce zastavit," řekl Harmečko.

Letní shakespearovské slavnosti Ostrava se mají konat od 24. července do 12. srpna. V programu mají pět titulů a 17 představení. Z původně plánovaného programu kvůli epidemii koronaviru vypadla premiéra inscenace Bouře, diváci se na ni mohou těšit v příštím roce.