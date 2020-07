Horníkovi o nemoci včas neřekli, šel s rodinou na pizzu. Nákazu odhalily až píchačky

Zatímco kmenoví zaměstnanci OKD v době zavření dolů pobírají plný plat, na 1700 horníků najímaných přes pracovní agentury jen jeho základní část. Další havíři zase kritizují přístup hygienické stanice - vadí jim, že na výsledky testů čekají i několik dní. Jeden se o své nákaze dozvěděl, až když se nemohl dostat do práce. Ministr zdravotnictví však tvrdí, že přes drobná selhání vše funguje správně.

"Mám 13letého syna, moje manželka má invalidní důchod, takže de facto jediný příjem v rodině mám já. Když si vezmete, že musím zaplatit inkasní poplatky, pojistku a tak dále, tak vám na rovinu říkám, že se budu muset jít pást," říká rozzlobeně jeden z horníků, který pracuje v dolech OKD přes pracovní agenturu. Své jméno ze strachu o svou budoucnost si uvádět nepřeje.

Sám je nyní v karanténě. Test na koronavirus mu sice vyšel negativní, ale přišel do styku s některým z nakažených horníků, a tak nyní tráví čas zavřený doma. A tím přichází o peníze. Náleží mu nemocenská, jenže její výše se vypočítává ze základního platu, do kterého nejsou promítnuté diety, jež tvoří větší část jeho celkového příjmu.

Jak to bude potom, co mu v neděli skončí karanténa, netuší. Pracovat nepůjde, protože doly jsou na šest týdnů odstavené. Kvůli překážce na straně zaměstnavatele by mu mělo náležet sto procent platu, jenže opět toho základního bez přihlédnutí k odměnám. Horník to bere jako velkou nespravedlnost.

"Zavřou doly státní firmy, svým zaměstnancům zaplatí, ale my jsme taky zaměstnanci, kteří tam pracují. Děláme stejnou práci jako oni. Jak tenhle stát vlastně funguje? Proč státní podnik zaměstnává nějaké firmy, aby mu dodávaly lidi, a pak jim nechce zaplatit?" podivuje se.

Těžké časy zažívala i další rodina horníka, který pracuje pod agenturou a minulý týden se zřejmě při práci v dole koronavirem nakazil. Jeho manželka přišla před několika měsíci o práci, neboť se zavřela restaurace, kde pracovala. Rodina tak byla závislá jen na příjmu manžela.

"Stát to řeší s křížkem po funuse"

Šéf agentury Dubos, pod kterou muž pracuje, však přislíbil, že svým zaměstnancům bude náhrady vypočítávat z plné mzdy - tedy i s přihlédnutím k dietám. "Měli jsme velké starosti, tak uvidíme. Ještě musíme počkat na výplatu, jestli skutečně slibované částky dorazí," říká horníkova manželka.

"Takto by se měly zachovat všechny agentury. Jestli to ale opravdu udělají všechny, to nevím," říká karvinská zastupitelka za Piráty Zuzana Klusová, která s horníky komunikuje a snaží se jejich situaci řešit.

Jestli se náhrad v plné výši dočká i horník z úvodu článku, není vůbec jisté. On sám ještě žádné informace od své agentury nedostal. Podle něj by měl pomoci i stát. "Děláme ve státní firmě, tak je snad věcí státu zaplatit lidem překážku v práci. Anebo měl od začátku lidi testovat. Zajímá mě, proč stát tenhle problém neřešil od začátku, když se tady koronavirus objevil. Proč nezavedl testy od začátku a proč lidé nebyli hned odesíláni do karantény. Proč to řeší až teď s křížkem po funuse?" nechápe horník.

Pomalé testování kritizuje i Sdružení hornických odborů, podle kterého se začalo například v Dole Darkov testovat až tehdy, když se tam objevilo více než dvacet pozitivních případů.

"Na lokalitě ČSM se začalo hromadně testovat, až když se objevilo více než sto pozitivních případů. A lidé dál museli pracovat. Teď, když situace na Karvinsku a okolí začala nabývat nebývalých rozměrů, se najednou všichni chovají, jako by se stalo něco nečekaného," uvádějí odbory.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se ale ve čtvrtek ve sněmovně bránil, že nic nenasvědčovalo tomu, že v dolech ČSM nákaza ve velkém propukla. "V té době nebyly žádné konkrétní důkazy o tom, že by se tam nemoc nějak masivně šířila a že by tam byli nemocní lidé, kteří chodí do práce. A to bylo dáno tím, že drtivá většina lidí, kteří jsou dnes pozitivně testováni, jsou bezpříznakoví," vysvětlil ministr.

Horník byl pozitivní, hygienici mu nedali vědět

Zejména pracovníky hygienické stanice pak kritizuje také manželka jednoho pozitivního horníka. Toho v pátek ve 13 hodin otestovali a oznámili mu, že pokud se mu do 48 hodin neozvou, je jeho test negativní. Během víkendu muži nikdo nezavolal, a tak šel v pondělí ráno do práce. Jenže ho tam nepustila vstupní karta. "Tak jel domů a já volala na hygienu, že ho to nepustilo do práce. Myslela jsem si, že jen zapomněli odblokovat karty. Za půl hodiny volali zpátky, že je pozitivní," popisuje horníkova žena.

Rodina se přitom v neděli večer domnívala, že otec rodiny pozitivní není, a odešli do společnosti. "V neděli jsme čekali do jedné hodiny, až uplyne 48 hodin. Malá mě prosila, že chce jít ven, protože jsme byli celý víkend zavření. Bylo krásně, tak jsme šli v 7 večer na pizzu. Byli tam s manželkami i další horníci, kteří si mysleli, že jsou negativní. Až v pondělí se zjistilo, že můj chlap s ještě dalším horníkem byl pozitivní - a pohyboval se tam mezi zdravými lidmi," popisuje žena, která má zato, že hygienici v tomto případě selhali.

"To je něco strašného, co hygiena předvedla. Takže aspoň víme, na čem jsme, že se o nás hygiena nedokáže postarat, když tu vypukne mor. To pochcípáme všichni," říká s nadsázkou žena.

Jsou to jen třešničky, tvrdí ministr

Také další horníci si stěžují, že na výsledky testů čekali i několik dní. Ministr Vojtěch však ve sněmovně uvedl, že podobné případy jsou spíše ojedinělé chyby. "To, že někdo čeká na výsledky testů několik dní, je samozřejmě špatně. Na druhou stranu, když jsem to prověřoval systémově, tak toto skutečně nebylo pravidlem. To byly nějaké mediální případy, ty třešničky, které se takto vyjmou a ukážou v novinách, ale jinak skutečně toto pravidlem není," řekl Vojtěch.

Ministr poslancům dále sdělil, že na Karvinsku se nákaza nekontrolovaně nešířila. Drtivá většina pozitivně zachycených jsou podle něj horníci a jejich blízké kontakty. Nejde tedy o takzvané komunitní šíření, kdy se nedá zjistit, od koho se nemocný nakazil. "Očekáváme s epidemiology, že se bude situace zlepšovat," prohlásil Vojtěch s tím, že ustupující trend je jednoznačný.

