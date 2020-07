Použití slova 'chytrá' u karantény by mělo být trestné, zlobí se starosta z Karvinska

Starosta Horní Suché Jan Lipner popisuje, proč jsou starostové z Karvinska rozzlobeni a proč se rozhodli vydat v úterý odpoledne kritické prohlášení. "Máme málo informací, chytrá karanténa nefunguje, nelíbí se nám chlácholivé hodnocení situace," vysvětluje pro Aktuálně.cz Lipner, který vede Svazek měst a obcí okresu Karviná pod označením SMOOK.

Ve stejné chvíli, kdy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) mluvil v úterý dopoledne na tiskové konferenci o tom, že epidemickou situaci na Karvinsku stát zvládá a nepodcenil ji, probíhala videokonference starostů tamějších obcí.

"Tento chlácholivý mediální obraz Karvinska byl možná poslední kapkou pro nás starosty, že jsme se ozvali," sdělil on-line deníku Aktuálně.cz starosta Horní Suché Jan Lipner (STAN), který má v přibližně pětitisícové obci kolem 30 nakažených.

"Z tohoto jednání neměl být žádný výstup, a už vůbec ne něco pro média. Ale situace se velmi rychle změnila. Zejména starostu Petrovic slova ministra naštvala. On spustil naše kritické vyjádření," uvedl Lipner, který sdružení vede. Když v úterý po poledni skončili, už měli domluvené prohlášení.

"Dle našeho názoru je současný špatný stav zapříčiněn zejména rozporuplným přístupem odpovědných orgánů - především vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice v Ostravě - k řešení situace na dolech OKD, který přetrvává do dnešních dnů," napsali starostové.

"Chytrá karanténa absolutně nefunguje a již použití slova 'chytrá' u toho, co se děje, by mělo být trestné. Lidé se dozvídají výsledky testů pozdě, a mnozí tak zbytečně žijí ve stresu a zbytečně sedí v karanténě," uvedl v prohlášení SMOOK. Použití rychlotestů je podle starostů zavádějící, nepřesné, testování PCR chaotické a pomalé.

Krajští hygienici mají pro stížnosti týkající se pozdního hlášení výsledků laboratorního vyšetření vysvětlení: "Kontaktujeme pouze osoby s pozitivním laboratorním nálezem. Negativní nález hlásí odebrané osobě laboratoř, která provedla vyšetření, nejčastěji formou SMS zprávy. Negativní výsledek vyšetření je hlášen i lékaři, který odběr indikoval," uvedli hygienici.

Jeden den 120 nakažených, druhý den 60

Problémy s chytrou karanténou byly patrně také hlavním "spouštěčem" toho, proč se rozčílil starosta Petrovic a následně i jeho kolegové. "On byl naštvaný opravdu hodně, protože je obětí tohoto výmyslu, chytré karantény. Oni mu z hygieny poslali úplně jiná data. Jeden den měl v obci 120 nakažených a další den mu ubrali 60, ovšem nikdo neví, proč najednou takto číslo nakažených zmenšili. Stejně tak říká, že on sám zná víc uzdravených, než uvádí statistiky. Co to je tedy ta chytrá karanténa?" ptá se starosta Horní Suché.

A stejně jako další lidé v regionu kritizuje vládní postup i to, že někteří politici označovali za viníky horníky. "Jsme na okraji zájmu, cítíme se hozeni přes palubu. A hledání viníků mezi námi nás urazilo. Vláda od začátku vůbec nepochopila, co to jsou doly, co je Karvinsko. Nepochopila, že tady se nedají dodržet hygienické podmínky, jestli chlapi musí na šachtu. A že když budou mít kolem sebe někoho nakaženého, tak nakazí sebe a patrně i své blízké," míní starosta Lipner a opět se vrací k chytré karanténě.

"Kdyby nám někdo něco vysvětlil. Ale nám nikdo nic nevysvětloval. Například v Karviné najednou stoupl počet nakažených o 200 nakažených, zatímco v Petrovicích 30 ubylo. Nevím, jaká data byla správná, ale neřekl bych, že takové posuny byly možné. Do toho řada testovaných čeká dlouho na výsledky. A když voláte na krajskou hygienu, tak se například dva dny nedovoláte. My to přežijeme, ale mezi lidmi toto všechno vyvolává dost velkou paniku, protože lidé nevědí, jestli jsou, nebo nejsou pozitivní. To jsou neprospané noci," vysvětluje připomínky starostů Lipner.

Co žádají starostové "SMOOK žádá vládu, aby se začala urychleně zabývat současnou situací na Karvinsku a přijala taková opatření především ve vztahu k fungování tzv. chytré karantény a tedy i dostatečných kapacit hygieny a míst pro testování, aby bylo možné co nejrychlejší vytrasování pozitivních jedinců a zamezilo se tak dalšímu nekontrolovanému šíření nemoci," uvádí se v prohlášení.

Jinde už by byli lidé v panice

Na otázku, co by starostové ze všeho nejvíce uvítali, odpovídá, že masivní nasazení testů. "Nikoliv ale rychlotestů, které podle lidí nebylo zrovna nejlepší a neodhalili počáteční stádia nemoci. Což je další velký problém, protože spousta havířů nemá žádné příznaky nemoci, ani teplotu. Jak se potom mají chovat zodpovědně, když jim nic není? Proto testovat, testovat, testovat. A rychlou karanténu udělat tak, aby lidé měli výsledky co nejrychleji a bylo možné zjišťovat další možné nakažené," uvedl starosta.

Možná paradoxně přesto lidé v jeho Horní Suché i na některých dalších místech regionu nechodí na veřejnosti v rouškách, ty jsou vidět na lidech jen v uzavřených prostorech. Jinak jsou vidět s rouškami venku spíše "přespolní".

"Být to někde jinde, tak už by lidé byli v panice. Ale u nás tomu tak není. I když je to zvláštní, protože když přišel koronavir poprvé, tak lidé všechno dodržovali až striktně. A teď je tady situace podstatně horší než dříve, ale lidé už jsou ze všeho hodně unaveni, navíc vidí, že nakažení nemají žádné velké příznaky a průběh nemoci je mírný. Proto se už naučili s hrozbou koronaviru žít," řekl starosta Lipner.

Poukazuje také na to, že pravomoci starostů při podobných příležitostech jsou velmi nízké. "Starosta musí podle krizových zákonů různé věci organizovat, ale že by mohl něco přikázat nebo zakázat, to nám nepřísluší," podotkl.

Ministr Vojtěch i hlavní hygienička Jarmila Rážová v úterý tvrdili, že situace prý není zdaleka tak zlá, jak ji líčí kritici. "Na Karvinsku to zvládáme," prohlásil ministr s tím, že stát podle něj situaci nijak nepodcenil. Přitom mluvil o tom, jak má většina nemocných lehký průběh nemoci a nemocnice nejsou zahlceny. Vojtěch také tvrdí, že se počty nově odhalených případů budou postupně snižovat, protože bylo dokončeno testování na dolech ČSM.