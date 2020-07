"Tohle v právním státu nejde." Pořadatelé podávají žalobu na moravskoslezskou hygienu

Iniciativa Kultura v Moravskoslezském kraji, kterou vytvořili organizátoři kulturních akcí, umělci či dodavatelé služeb, chystá žalobu na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě. Žádá zrušení omezení, která stanice vydala v pátek, a určení způsobu, jakým se do budoucna opatření mohou vyhlašovat. Situace kolem koronaviru a vydaná opatření podle nich postihly tisíce lidí.

Snímek z loňského ročníku festivalu Colours of Ostrava. | Foto: Libor Fojtík

"Žaloba bude směřována na vydavatele opatření, což je krajská hygienická stanice. A je to z toho důvodu, jakým to opatření vzniklo a co způsobilo všem kulturním pořadatelům," řekla ředitelka festivalu Meat Design Karolína Skórková. Žaloba je podle ní ve fázi konzultace s právníky.

"Jde nám hlavně o to, aby to opatření jednak bylo zrušeno a aby soud jasně řekl, že takhle to už nikdy v budoucnosti udělat nejde," řekla Skórková. Proti samotným opatřením vedoucím k ochraně zdraví ale členové iniciativy nic nemají.

Opatření podle nich postihla desítky akcí, které se měly konat o víkendu, ale i akce plánované třeba až na podzim. "Je to jednoznačný signál pro všechny pořadatele, ale nejenom v Moravskoslezském kraji, že tohleto se stát může komukoliv," řekla Skórková.

Ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf řekl, že pořadatelům vadí nekoncepčnost a to, že omezení začala platit prakticky ihned. "Není možné podle mě, aby v právním státu někdo z minuty na minutu udělal tak závažné rozhodnutí, které se dotkne tolika tisíců životů a osudů firem," řekl Rudolf. Nejnovější údaje podle něj ukazují, že opatření nebyla opodstatněná.

Festival takového rozsahu se podle něj plánuje i s dvouletým předstihem a během něj se třicetičlenný tým rozrůstá na 4000 lidí. "Sám za sebe už do konce roku asi nic dělat nebudu. V tomhle se prostě nedá fungovat," řekl.

Na opatření doplatí i technici nebo stánkaři

Martin Duda, jednatel společnosti High Lite Touring, která se zabývá technickým zajištěním akcí, připomněl, že festivaly a koncerty přinášejí obživu i technickým profesím jako zvukaři, osvětlovači, úklidové služby či stánkaři. Pracovníků podpůrných profesí je podle platformy Za živou hudbu v Česku 130 000.

"Zrušený NeFestival byl pro velkou část lidí, kteří tam pracovali, po čtyřech měsících první možnost vydělat si peníze," řekl Duda. Důsledkem vydaných opatření podle něj bylo i to, že akce po republice, které byly z jara přeplánovány na podzim, se během víkendu a pondělka zrušily nebo přesunuly na neurčito.

Kamil Rudolf, poradatel festivalu Beats for Love. "Festivaly v @Ostrava_cz jsou dulezite, jejich kulturni hodnota je ohrozena a muze zaniknout. Lide, kteri o tom rozhodli, nevi, co tim zpusobili. Jedna nase akce probehla a podle hygieny tam nebyl zadny dopad." @Hospodarky pic.twitter.com/nEPJiyBwNa — Simona Janíková (@simonajanik) July 21, 2020

Rudolf řekl, že množství akcí vytváří v Ostravě kvalitní kulturu, která v republice nemá obdoby. "Tahle kulturní hodnota je teď vážně v ohrožení," varoval. "Důsledky toho, co se děje, na kulturu budou mnohem dalekosáhlejší, dlouhodobější a vážnější, než si dokážeme nyní uvědomit. Lidé si v současné době nechtějí kupovat vstupenky, protože jsou připraveni na to, že se akce může zrušit z minuty na minutu. Když nebudeme mít předprodej, tak se nám těžko bude něco dělat," řekl.

Do iniciativy se zapojily desítky organizací, například festivaly Colours of Ostrava, Beats for Love, Meat Design, divadelní Shakespearovské slavnosti, kluby Kofola v Krnově, Stoun ve Frýdku-Místku, Fabric Ostrava nebo bezpečnostní služba Čechymen.

Video: Šéfka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová o zavedení opatření