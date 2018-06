Jablonečtí v referendu odhlasovali konec hazardu, město ale se zákazem otálí. Vydalo i nová povolení

Město se podle starosty bojí, že je provozovatelé kasin zažalují za "poškození jejich legitimního očekávání".

Jablonec nad Nisou - Letos v lednu si jablonečtí občané v referendu odhlasovali, že město má bezodkladně učinit všechny kroky k tomu, aby na svém území vymýtilo výherní automaty a videoloterijní terminály. Pro úplný zákaz hracích přístrojů vhodilo hlas 88 procent těch, kteří k urnám přišli. Účast byla přes 39 procent, a výsledky referenda jsou tak pro radnici závazné.

Ani po pěti měsících ale město neučinilo žádný krok k tomu, aby hrací automaty, které jen loni do městské kasy přinesly 36 milionů korun, začaly mizet. Ba naopak: i po ukončení referenda radnice prodlužovala povolení na provoz jednotlivých automatů - a to dokonce na maximální dobu tří let. Ve 47tisícovém Jablonci je tak stále na 250 automatů.

Podle primátora Petra Beitla (ODS) mělo o omezení hazardu jednat zastupitelstvo už na svém březnovém zasedání, ale zhatila to prý opozice v čele s Michaelou Tejmlovou a Jakubem Mackem (oba Změna pro Jablonec), který byl i jedním z organizátorů referenda. Ti prý požadovali další právní analýzy, které jsou hotové teprve nyní.

Zastupitelstvo je totiž rozpolcené v názoru, jak rychle výsledek referenda převést do praxe. Část z něj, reprezentovaná opoziční Změnou, požaduje rychlý konec hazardu, jak si to občané odhlasovali v referendu. Naopak podle primátora Beitla by ukvapený konec mohl přijít městskou kasu na desítky milionů.

Jako v Monte Carlu

Město se automaty již v minulosti jednou rozhodlo zrušit: vyhláškou zakázalo od ledna 2015 na svém území hazard a dobíhala jen dříve vydaná povolení. To se projevilo i snížením počtu automatů z původních 310 na 109 v květnu 2015. Jenže poté opět povolilo otěže a rozhodlo, že hazard může zůstat alespoň v kasinech.

Radnice vedená Petrem Beitlem tak v červnu 2015 povolila provoz tří kasin, o rok později jich přibylo dalších osm. Primátor to tehdy vysvětloval hrozícím propadem příjmů a také tím, že by vznikaly černé herny. Argumentoval, že provozovatele svážou přísné podmínky. Automaty se vrátily, a dokonce ve větším počtu. V říjnu 2016 jich bylo 341, nyní je jich 252.

Smlouvy s městem měly provozovatele kasin zavázat k dodržování přísnějších pravidel, než stanovoval zákon. V kasinech například neměly být jen hrací automaty, ale nejméně polovinu otevírací doby tam musely být k dispozici živé hry jako ruleta. "Jenže skoro všechna ta zpřísnění už byla v nově připravovaném zákonu, který začal platit loni v lednu," poukazuje opoziční zastupitel Macek.

K tomu však přibyla ještě jedna neobvyklá věc: Město si vymínilo, že kasina musí zcela změnit svůj interiér. "Vůle zastupitelstva byla, že když to má být kasino, tak to musí být v prostředí, které se blíží nějakému Monte Carlu - od záchodu přes koberce a nový nábytek," popisuje starosta Beitl.

Pokud svéprávné zastupitelstvo rozhodne…

A výměnou za to, aby měli šanci umořit své investice, majitelé kasin dostali do smluv tříletou výpovědní lhůtu. "Pokud se svéprávné zastupitelstvo takto rozhodne a je to v souladu se zákonem, tak to tak prostě je," reagoval na otázku, proč bylo nutné jim nařídit předělat prostor. Starosta zdůraznil, že on sám pro tyto podmínky nebyl, ale kolegové ho přehlasovali.

Nyní je proto podle něj nutné nejprve vypovědět ony smlouvy a umožnit provozovat hrací automaty ještě tři roky. "Jinak je velmi reálné očekávat od nich žalobu. Pokud zasáhneme jednostranně, poškodíme jejich legitimní očekávání a budeme muset čelit sankcím, které budou v řádech desítek milionů," vysvětluje Beitl.

Odpůrci hazardu jsou ale jiného názoru. Podle nich je možné změnit vyhlášku a dát do ní okamžitý zákaz hazardu. A poté začít vypovídat udělená povolení na jednotlivé přístroje a ponechat zaručenou licenci na kasina. Nechali si na to udělat i analýzu, na které se podílel bývalý náměstek ministra financí pro oblast hazardu a spoluautor nového zákona Ondřej Závodský.

"Naše stanovisko je: Změňte stávající vyhlášku, na kterou ty smlouvy odkazují. Stále v kasinech zůstanou živé hry jako například ruleta," říká Závodský, podle nějž jsou obavy z žalob provozovatelů kasin zbytečné.

Beitl naopak argumentuje právní analýzou, která rizikovost tohoto kroku zmiňuje.

Jeho slova ale zpochybňuje zastupitelka Tejmlová, občanským povoláním právnička. "I kdyby provozovatelé argumentovali legitimním očekáváním, tak nelze městu klást za vinu, že případná změna vyhlášky respektuje vůli občanů vyjádřenou v místním referendu," poukazuje Tejmlová.

Vydávání vyhlášek podle ní nelze považovat za porušení povinností obce. "Naopak se jedná přímo o projev ústavou zaručeného práva na samosprávu," podotkla.

Nemůžeme nic nařídit úředníkům

Závodský kritizuje ještě jednu věc: i když Jablonečtí odhlasovali v lednu zákaz hazardních automatů, město ještě poté vydávalo nová povolení na jejich provozování. Sám Beitl ale tvrdí, že v tomto případě rozhoduje státní správa, do které samospráva - tedy zastupitelstvo - nemůže zasahovat. "Pokud má město povinnost za splnění určitých podmínek vydat rozhodnutí, tak na takové věci nelze vztahovat rozhodnutí samosprávy," uvedl.

O tom, jak rychle se bude hazard v Jablonci rušit, má jednat čtvrteční zastupitelstvo. Změna pro Jablonec jako pevně zařazený bod navrhla na 10:30 projednání novelizace vyhlášky o regulaci hazardu, v níž by se měl objevit okamžitý zákaz výherních automatů. Poté by úřad měl postupně začít rušit již vydaná povolení. "Teď se ukáže, jestli vedení města respektuje platné a závazné rozhodnutí občanů z referenda," uzavřel Macek.

