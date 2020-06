Švachula se dostal do ANO přes Vokřálova náměstka, Babiše situace štve, říká Faltýnek

První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznává politickou zodpovědnost za dění v brněnské organizaci hnutí. Po čtvrteční návštěvě šéfa ANO Andreje Babiše jí hrozí rozpuštění kvůli propojení některých straníků na exčlena ANO Jiřího Švachulu podezřelého z machinací s veřejnými zakázkami. "Já do jeho hlavy neviděl," brání se Faltýnek podezření, že o všem věděl.

Co říkáte na výsledek čtvrtečního setkání členů ANO s vaším předsedou Andrejem Babišem, který navrhuje zrušení celé brněnské buňky?

Já jsem v Brně nebyl, ale předpokládám, že na úterním mimořádném předsednictvu hnutí pan předseda navrhne skutečně zrušení celé brněnské organizace.

Proč jste vlastně do Brna nejel také vy?

Protože jsem už dlouho v Brně politiku neřešil, tak jsem tam nejel ani tentokrát.

A zavolali jste si po skončení s panem Babišem?

Nevolali jsme si. Proto od něj žádné informace nemám. Volal jsem si s hlavním manažerem našeho hnutí Janem Richtrem, který na místě byl. Ten mi řekl, že jednání proběhlo v klidu a běžela diskuse o rušení či nerušení. A předseda měl názor, že je nejlepší celou brněnskou organizaci zrušit.

Myslíte, že se takto podaří "očistit" brněnské ANO?

Pokud se rozhodneme pro tento radikální řez, tak věřím, že ano.

I kdyby se podařilo situaci vyřešit, myslíte, že se to nepodepíše na výsledku podzimních krajských voleb?

Nepochybně nás to poškodí v těchto volbách. Já jsem si toho vědom.

Takže počítáte s horším výsledkem?

Rozhodnou voliči.

Nikoho v Brně nechráním

Nenesete také zodpovědnost za to, jak situace v brněnském ANO dopadla?

Mě celý vývoj v brněnské organizaci mrzí. Opravdu mě mrzí, jak to tam celé dopadlo. Je to škoda. Musíme situaci napravit. A já věřím, že se to co nejdříve podaří.

Vše se patrně odvíjí od osoby Jiřího Švachuly, kterého jste dobře znal, podle některých jste ho také do hnutí ANO přivedl a držel nad ním ochrannou ruku.

Ale to není pravda, nechránil jsem ho a nepřivedl jsem ho do hnutí ANO.

A kdo ho přivedl?

Petr Vokřál. Konkrétně Petr Vokřál přivedl Richarda Mrázka, který byl později jeho náměstkem na radnici, a ten právě přivedl Švachulu. Já jsem Jiřího Švachulu vůbec neznal, ale samozřejmě mám politickou odpovědnost za tuto situaci.

Někteří lidé z ANO ale tvrdí, že to vy jste přivedl jak Jiřího Švachulu, tak desítky dalších lidí.

Já jsem přivedl Petra Vokřála, to je pravda. Poprvé jsme ho oslovili s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem s tím, jestli by nešel pomoci na toto ministerstvo. Odmítl to, ale když jsem ho oslovil podruhé, jestli by šel do komunálních voleb, tak už souhlasil.

Ale nepřivedl jste také pana Švachulu a Mrázka?

Ne. Jak jsem řekl, Vokřál oslovil Mrázka a Mrázek Švachulu, protože byli oba kamarádi, jezdili spolu od roku 2009 na dovolené.

Ale nějakou roli jste hrál v jeho přijetí.

Ne. Já jsem pana Švachulu poznal, až když byl společně s Petrem Vokřálem a Richardem Mrázkem. Ale byl jsem u založení brněnské organizace, protože jsem měl toto na starosti a podobně jsem zakládal organizace po celé republice.

Ovšem následně jste už Jiřího Švachulu znal dobře, je to tak?

Jasně. Byl jsem u něho například několikrát na víně v jeho vinárně.

A věděl jste, nebo tušil, co je zač a co dělá kolem zakázek?

Nevěděl. Do hlavy nikomu nevidíte.

Když se začaly objevovat informace o tom, že Jiřího Švachulu podezírá policie ze závažných zločinů, tak jste podle Petra Vokřála zabránil tomu, aby nemohl v roce 2018 za ANO v komunálních volbách kandidovat.

Naopak jsem na pana Švachulu naléhal, stejně jako Petr Vokřál, aby nekandidoval. Vidím to jako teď. Seděli jsme u tohoto stolu (Jaroslav Faltýnek ukazuje na stůl ve své kanceláři předsedy poslaneckého klubu ANO, pozn. red.) a říkali jsme mu: Nekandiduj! Ale on nás neposlechl a místo na kandidátce si v Brně prosadil. Konec konců stejně popisuje tuto situaci předsedkyně krajské organizace ANO Taťána Malá, která tady s námi tehdy také seděla.

Vypadá to, že jste s panem Vokřálem ve sporu, protože on naznačuje také to, že jste nepodporoval jeho snahu očistit ANO od lidí napojených na pana Švachulu.

Ale žádný spor Faltýnek-Vokřál nikdy neexistoval, byť se o tom píše. A ani tento spor existovat nebude. Mně je líto, že to Petr Vokřál položil, odešel z ANO a nepovede naši kandidátku na jižní Moravě.

Ale nebyl to právě on, kdo se snažil situaci v brněnském ANO v posledních týdnech a měsících vyřešit, když prosazoval mimo jiné zrušení tří místních organizací?

Ale také když přišel s Táňou Malou na vedení ANO s návrhem na toto zrušení, tak jsme mu to jednomyslně odsouhlasili.

Ale o něco později jste dali zpátečku a rozhodnutí o zrušení jste vlastně anulovali.

Ale udělali jsme to proto, že někteří z těchto zrušených organizací se ozvali, že nedostali možnost se vyjádřit. Proto jsme usnesení revokovali. Pro revokaci přitom hlasovalo celé předsednictvo, všichni členové s jednou výjimkou. A tou byl Petr Vokřál, který se zdržel.

A který byl přesvědčený, že nechcete brněnské ANO vyčistit.

A my jsme jenom uznali procesní chybu v tom, že jsme nedali členům možnost se vyjádřit. Podporovali jsme nadále zrušení tří organizací, řekli jsme krajské organizaci, ať opětovně toto zrušení navrhne, ale ať mají členové možnost se k tomu vyjádřit.

Nemáte ale přece jen snahu zasahovat do tamního dění už proto, že je tam důležitou postavou váš syn, který nedávno požádal o pozastavení členství, k čemuž také došlo? Nesnažil jste se chránit jeho a lidi kolem něj?

To není vůbec pravda. Já nikoho nechráním, ani svého syna, ani nikoho jiného. Je to zcela na vedení krajské organizace. Můj syn má pozastavené členství, protože je zmiňovaný v kauze Stoka. Uvidíme, jak to celé dopadne, buď se do hnutí vrátí, nebo nevrátí. To je na něm.

Nejsem na sociálních sítích, nečtu je

Když primátor Ostravy Tomáš Macura říká, že nikdo nemůže být v ANO nedotknutelný, nemáte pocit, že naráží zrovna na vás? Vy máte pověst nedotknutelného.

Pan primátor má pravdu v tom, že nikdo není v ANO nedotknutelný. Ani já. Samozřejmě. Ale musíme rozhodovat na základě objektivních faktů, a ne na základě drbů a novinových článků.

Neříkáte si: Andrej Babiš možná zasáhne i proti mně?

Ale to je věc pana předsedy. Já se věnuji své práci ve sněmovně.

Ale i spoustě dalších věcí? Nevěnujete se Brnu?

Ne. Nebyl jsem v Brně léta.

Opravdu?

Tak, byl jsem tam. Ale tři čtyři roky jsem tam nebyl, abych řešil něco kolem hnutí ANO. Všichni novináři píší, jak ve skutečnosti řídí Brno Faltýnek nebo jak tam do něčeho zasahoval, ale je to nesmysl. Ve skutečnosti žiji se svou partnerkou v Praze a věnuji se práci ve sněmovně a vedení zemědělského výboru.

Ale bylo tomu tak i v minulosti? Jak byste vysvětlil to, že podle policejního zvukového záznamu o vás mluvil Jiří Švachula a podnikatel Saman El-Talabani v říjnu 2016 v kavárně Lavazza? Konkrétně El-Talabani Švachulovi tvrdí, jak o něm jiný podnikatel prohlašuje, "že okradl Faltýnky a dal jim třicet procent místo těch padesáti, jak byla domluva". A Švachula odpovídá, že "nikomu nic neztopil, ani Efkovi starýmu, ani Efkovi mladýmu"?

O mně ale mluví spousta lidí, které já ani neznám. Mluví o mně pan Pelta ohledně sportovních dotací, mluví o mně pan Talabani, kterého jsem viděl jednu minutu a v životě jsem o něm nemluvil. Ve skutečnosti ho neznám.

Ale znáte se dobře s panem Švachulou. A policisté se při vyšetřování celé kauzy, kde jde o řadu zmanipulovaných zakázek, domnívali, že jste měl z těchto zakázek podíl.

Je to nesmysl, z ničeho jsem podíl neměl a ani jsem nebyl obviněný. Jestliže o mně mluví pan Talabani, který je odsouzený zločinec, protože se dopustil křivého obvinění, tak nech si každý udělá obrázek sám.

Ale neudělají si lidé takový obrázek, že jste se mohl podílet na nezákonné činnosti v Brně?

Co k tomu mám říct? Není to pravda. Kdybych měl řešit, kdo o mně mluví a kdo se ohání mým jménem, tak bych se musel dávno zbláznit. To bych byl už dávno v blázinci. Velmi mě to štve, ale nic s tím nemůžu dělat.

Mimochodem, vy jste sám zmínil bývalého šéfa Fotbalové asociace Miroslava Peltu, v jehož kauze pro změnu existuje jiná nahrávka. Bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová si stěžuje, jak jste na ni křičel kvůli tomu, že dotaci 20 milionů nezískalo určité město, které ji mělo dostat.

Ale ani v tomto jsem se ničeho nezákonného nedopustil.

Ale mluvil jste s ní o tom? Křičel jste?

To ano. Udělal jsem jediné. Starosta města Jeseník mě požádal jako poslance za Olomoucký kraj, jestli bych se zeptal, jak to vypadá s jejich žádostí o dotaci pro městské sportoviště, jestli je jejich žádost v pořádku. Zeptal jsem se paní Kratochvílové a ta řekla, že žádost byla podaná zcela v pořádku a byla vyhodnocena mezi těmi, které mají šanci dotaci dostat. Ovšem, pak mi volal starosta, že dotaci nedostali. Byl jsem velmi naštvaný, zejména když jsem zjistil, že jejich žádost byla vyřazena z procesních důvodů. Naprosto vylučuji, že bych ovlivňoval přidělování dotací. Co je špatného na tom, když se jako poslanec zeptám, zda je žádost v pořádku?

Tento případ jde v pondělí před soud, tak uvidíme. Každopádně asi sám cítíte, že vaše pověst je řádně pošramocena.

To je jeden z důvodů, proč jsem přestal spoustu věcí řešit a věnuji se jenom vyloženě práci ve sněmovně.

A čtete si občas, co se o vás píše na sociálních sítích?

Nejsem na sociálních sítích.

Nikdy si je nečtete? Ani příspěvky někoho, kdo se vydává za vás?

Ne, občas mi to někdo pošle do mobilu ofocené.

A co vy na to?

Nic. Co s tím mám dělat? Někdy se tomu zasměji. Ale nesleduji to. Já raději maluji. Je to pro mě relaxace a občas to pomůže dobré věci.

Nekupují vaše obrazy někteří proto, aby si "koupili" vás samotného?

Když je to dražba ve prospěch postižených dětí, tak je mně úplně jedno, kdo si to koupí.

A když pak za vámi kupec přijde a řekne, že by něco potřeboval?

Tak se k němu budu chovat jako ke komukoliv jinému. Neměl obraz kupovat.

Bavil se s vámi předseda Babiš o dění v Brně?

Pořád se o tom bavíme.

O čem se konkrétně bavíte?

Jeho samozřejmě štve, že situace v Brně poškozuje hnutí ANO.

A vyčítá něco i vám konkrétně? Myslí si, že nesete podíl na tamní situaci?

Podívejte, pan předseda určitě čte o tom, jak podle novinářů Faltýnek přivedl v Brně do hnutí "zločince" Švachulu. Ale já jsem vám jasně řekl, jak to bylo ve skutečnosti. A toto jsem řekl i panu předsedovi.

A věří vám?

On ví, že jsem stavěl hnutí ANO nejen v Brně, ale po celé republice. Já jsem zakládal všechny organizace.

Politikou už tolik nežiji

Podle čeho jste vybíral členy? Vypadá to, že ideály v tom nehrály žádnou roli.

My jsme zakládali hnutí ANO jako protikorupční hnutí.

Bral jste do ANO lidi, kteří chtěli skutečně bojovat s korupcí? A jsou tam takoví lidé?

Určitě ano. Ale zároveň k nám určitě vstoupila spousta lidí z nějakého prospěchu.

Snažili jste se, aby tomu tak nebylo?

Ale to se přece dělo a děje u spousty stran. Já jsem byl přece dvacet let v sociální demokracii, takže vím dobře, jak to v politických stranách chodí.

A vy jste vstupoval do politiky s nějakými ideály, když jste se stal v roce 1990 členem Zemědělské strany nebo v roce 1995 členem ČSSD? Působíte jako naprostý pragmatik. Debat o směřování naší země nebo třeba o vztazích s Čínou nebo Ruskem se neúčastníte.

To je pravda. Mě zajímají věci, které umím vyřešit. A toto jsou věci, které já neumím vyřešit. Já se snažím držet při zemi a dotahovat věci do konce.

Není to příliš pragmatické chování?

Je. Ale podívejte se. Já jsem byl od roku 1990 až do roku 2012 radním Prostějova. Jako socan jsem prosadil prodej většiny bytového fondu lidem za velmi příznivé ceny. A když přijedu do Prostějova, jsem šťastný z toho, jak je město nádherné, kolik se nám toho podařilo udělat pro lidi. Včetně toho, že mají lidé krásně opravené domy, na což by město nikdy nemělo peníze. Podle mě je lepší být pragmatik a řešit konkrétní problémy. Proto se nezapojuji do debat typu Čína, Rusko, Izrael. Nebo do toho, jak tam má jet někde předseda Senátu.

Na Tchaj-wan.

Tak to já nesleduji.

Je mně jasné z vašich dřívějších postojů, že vy takovou cestu nepodporujete.

Nevyjadřuji se k tomu. Ne že by tato všechna témata nebyla důležitá. Ale vyjadřují se k tomu jiní. A já se snažím řešit normální věci. Přiznám se vám, že už jsem ze všeho unavený a své životní priority jsem přehodnotil.

Jak přehodnotil? Že by se mocný Jaroslav Faltýnek chystal na odchod z politiky?

To ne. Ale zdaleka už nežiji tolik politikou. Některá média ze mě dělají démona, který prý všechno řídí. Tak to ale není. Myslím na rodinu, jsem šťastný se svou partnerkou. Řeknu vám, že když byl teď virus, tak jsme nikde nejezdili a o víkendech jsem pořád maloval. Mám dva vnuky a vnučku, jsou nádherní, já vám je ukážu (ukazuje děti na fotkách v mobilu, pozn. red). Velmi důležité je pro mě zdraví.

Takže se chystáte v životě zpomalit?

Jak víte, měl jsem zdravotní problémy, praskl mně vřed, byl jsem na operaci srdce, chodím do Ikemu na kontroly. Dívám se už na život jinak. Už jsem říkal i šéfovi: "Nechci se už věnovat ničemu mimo Poslaneckou sněmovnu. Tady vidím svou roli, tady hledám kompromis se všemi stranami, od ODS a Pirátů až po komunisty a SPD, a chci, aby to fungovalo. Je toho ještě mnoho, co chci, abychom do konce volebního období stihli.

Dřívější dění v brněnském ANO i další kauzy vás ale budou pronásledovat dál.

Počítám s tím. Jsem v politice, musím to vydržet. Ale to, co se o mně píše, trápí nejen mě, ale také mou rodinu. Číst o tatínkovi a partnerovi každý týden, že je zločinec, není nic příjemného.