ANO zvažuje ultimátum pro své členy: Buď budete poslanci, nebo ve vedení kraje

Na jednání špiček hnutí ANO v minulém týdnu byla tématem - kromě řešení závažné situace v Brně - ještě jedna důležitá věc, o které ale nikdo po skončení schůze nepromluvil. Podle informací Aktuálně.cz vedení debatovalo o tom, že by kandidáti ANO nemohli zasedat ve vedení krajů a zároveň zůstat poslanci. Vybrat by si tak musela například brněnská poslankyně Taťána Malá.

Když místopředseda ANO Radek Vondráček a člen předsednictva Tomáš Macura minulý týden informovali o výsledcích jednání vedení hnutí, které se zabývalo spory uvnitř brněnské buňky ANO, nezmínili jednu důležitou věc.

Podle informací Aktuálně.cz členové předsednictva debatovali o tom, jak řešit situaci poslanců hnutí ANO, kteří budou zároveň zvoleni v letošních podzimních krajských volbách na neuvolněné funkce - tedy například na místa hejtmanů, náměstků či radních.

Zatím vše směřuje k tomu, že kandidáti zvolení do vedení krajů si budou muset vybrat: buď budou sedět ve vedení kraje, anebo zůstanou v Poslanecké sněmovně. Podle zdrojů z tohoto jednání ale ještě nebylo rozhodnuto, konečné slovo bude mít výbor hnutí ANO, který se sejde do konce června. Ten bude hlasovat nejen o zamezení kumulace funkcí, ale už bude také schvalovat kandidátky do voleb.

Každopádně proti kumulaci funkcí vystupuje dlouhodobě jak předseda ANO Andrej Babiš, tak předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který Aktuálně.cz potvrdil, že na předsednictvu se skutečně odehrála debata ohledně kandidatury poslanců v krajských volbách.

"Naši zástupci budou patrně moci kandidovat do krajských voleb, ale po nich se musí rozhodnout pro jednu funkci, buď poslanec, nebo uvolněná funkce hejtmana, náměstka či radního," sdělil Faltýnek. Argumentuje mimo jiné tím, že sám zažil, jaké to je, stíhat více funkcí. Faltýnek byl totiž od roku 1994 až do roku 2018 zastupitelem Prostějova, z toho byl šest let radním.

"Zažil jsem kumulaci funkcí na vlastní kůži, když jsem byl zastupitelem v Prostějově, a byly situace, kdy jsem se musel rozhodnout, kam jít dříve. Byl jsem za to oprávněně kritizovaný. Práce poslance je na plný úvazek," sdělil tento týden.

Pokud by výbor ANO fakticky usnesením zakázal takové zdvojování funkcí, mohlo by se to dotknout hned několika poslanců ANO. Sedí totiž jak na kraji, tak v Praze ve sněmovně - dva jsou dokonce hejtmany a poslanci.

V případě debaty na předsednictvu v minulém týdnu několikrát zaznělo jméno poslankyně Taťány Malé, která sedí ve vedení kraje jako náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje za ANO Bohumila Šimka - je pověřena "zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti majetku a komunikace s vládou a centrálními orgány". A kandidovat chce tato politička, která vystudovala právo na bratislavské Paneurópské vysoké škole, i teď v krajských volbách.

O Malou vůbec nejde, brání se šéf klubu Faltýnek

Její zastánci jsou dokonce přesvědčeni, že o zamezení kumulace funkcí usiluje Jaroslav Faltýnek proto, aby nepřímo donutil Malou odstoupit z krajské kandidátky. K odchodu z kandidátky už dříve Malou vyzval i jihomoravský poslanec Rostislav Vyzula, kterému mimochodem dělá dlouhé roky poslaneckého asistenta syn Jaroslava Faltýnka Jiří Faltýnek.

Vyzula, který sám má blízko k Jaroslavu Faltýnkovi, argumentuje předchozím zjištěním Aktuálně.cz a HN, že varování před korupcí nyní obžalovaného Jiřího Švachuly předal krajské předsedkyni ANO už v roce 2017 její tehdejší manžel.

"Paní Malá veřejně přiznala, že měla tušení o korupčních aktivitách pana Švachuly již dříve, a neudělala vůbec nic. Vede jihomoravské ANO, má ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnila, je to trestný čin. Pokud by zůstala ve funkci, byla by to obrovská ostuda," řekl Vyzula minulý týden serveru iDnes.cz.

Malá je členka druhé frakce v jihomoravském ANO, než je ta, kterou zastává Jiří Faltýnek. Jako jihomoravská předsedkyně společně s dnes už bývalým lídrem krajské kandidátky za ANO Petrem Vokřálem usilovala o zrušení tří brněnských buněk hnutí. Vokřál s Malou argumentovali mimo jiné i napojením na korupční kauzu Stoka. Po protestech členů zrušených buněk a vyhrožování soudy ovšem vedení ANO z plošného škrtnutí buněk vycouvalo. Přiklonilo se tak ke skupině kolem Jiřího Faltýnka.

Jak už Aktuálně.cz dříve informovalo, z účasti ve skupině, která podle policie manipulovala se zakázkami, policisté podezřívají i syna dvojky ANO Jiřího Faltýnka. Na odposlechu zachytili rodinného přítele a ústřední postavu kauzy Stoka Jiřího Švachulu, jak s podnikatelem Samanem El-Talabanim řeší odvádění provizí pro Faltýnky ze zmanipulovaných zakázek. Otec a syn Faltýnkové ale jakékoliv obviňování z nezákonných praktik odmítají.

Pokud jde o kandidaturu Malé v krajských volbách, Jaroslav Faltýnek Aktuálně.cz sdělil, že mu nejde o žádné konkrétní jméno, ale princip, aby se poslanci věnovali především své práci ve sněmovně. Že by v tom hrálo roli jméno Malé, odmítá. "To je úplný nesmysl. Dlouhodobě to navrhuje a prosazuje také pan předseda Babiš, o paní poslankyni vůbec nejde," reagoval Faltýnek.

Samotná Malá se v pondělí příliš vyjadřovat nechtěla, tvrdila, že teď je zásadní, aby ANO mělo v kraji volebního lídra. "O moji pozici v tuto chvíli vůbec nejde, jde o to, abychom našli dohodu a zvítězili v krajských volbách," prohlásila po zasedání krajského předsednictva hnutí. To jednohlasně schválilo návrh, aby byl lídrem současný hejtman Bohumil Šimek. Zda na kandidátce bude nakonec Malá, a na jakém místě, odmítla říci. "Další pozice nebudu komentovat, je to předmětem jednání a jsme blízko shodě," uvedla pouze.

Možný zákaz kumulace funkcí by se mohl dotknout také poslankyně ANO Margity Balaštíkové, která je nyní také náměstkyní hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. Má na starosti zemědělství a životní prostředí. Jestli bude i ve vedení kraje po letošních podzimních volbách, se teprve uvidí, ale Balaštíková by měla kandidovat.

Výjimky narušující pravidlo?

Ve hře jsou ale ještě dvě jména poslanců, kteří jsou pro hnutí ANO nejzásadnější. Jde o dva moravské hejtmany, Ivo Vondráka, který je v čele Moravskoslezského kraje, a Ladislava Oklešťka, kterého vedení ANO dosadilo do čela Olomouckého kraje v únoru 2017 poté, co se brzy po krajských volbách rozloučilo s předcházejícím hejtmanem za ANO, lékařem Oto Koštou.

Mimochodem, ANO mělo i dvě poslankyně-hejtmanky. Jana Mračková Vildumetzová byla do konce roku 2019 hejtmankou Karlových Varů, než odešla z krajského místa, a Jaroslava Pokorná Jermanová se vzdala po sněmovních volbách v listopadu 2019 poslancování a ponechala si vedení Středočeského kraje.

Podle informací Aktuálně.cz je možné, že by ANO udělalo výjimku a kumulace funkcí by se nemusela týkat poslanců, kteří budou lídry kandidátek. V tom případě by ale vzrostlo podezření, že v celé záležitosti nejde o princip, který by se týkal všech poslanců bez rozdílu, ale možnou snahu namířenou právě na Malou.

Že je pro vedení ANO tato věc značně složitá, ukazuje také čerstvé vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny a místopředsedy ANO Radka Vondráčka. Ten Aktuálně.cz v pondělí sdělil, že obecně není zastáncem kumulace funkcí, ale jedním dechem dodal, že vždy záleží na konkrétním případu.

"Výkon mandátu poslance a řadového člena zastupitelstva určitě skloubit jde a může to být i přínosné. Jakákoli uvolněná funkce už se ale podle mého názoru na sto procent vykonávat současně s prací poslance nedá. Problém ale je, že nikdo nedokáže odhadnout, jaký bude vývoj po volbách a jaká bude situace po celé volební období. Někdy nezbude nic jiného, než uvolněnou funkci přijmout. Pak je otázka, jestli není nejčistším řešením v jiných volbách nekandidovat vůbec a dát prostor jiným," vysvětluje Vondráček.

Celostátní výbor ANO se ke kumulaci funkcí vyjadřoval už po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 - a tehdy se shodou náhod týkala čistě funkce hejtmanů. Vedení hnutí tehdy vyzvalo své hejtmany, kteří zároveň byli zvoleni do sněmovny jako poslanci, aby se rozhodli pro jednu z funkcí. Okleštěk a Vondrák ale řekli, že stíhají všechno, a ponechali si mandát v kraji i ve sněmovně.

Mimochodem, už v té době byla Malá náměstkyní hejtmana Jihomoravského kraje a tvrdila, že odchod ze sněmovny neplánuje. "V tuto chvíli to určitě neplánuji. Říkala jsem to ale i v době, kdy jsem žádala o podporu do Poslanecké sněmovny. Chci to zkusit a věřím, že to je možné zvládnout. Myslím, že tu energii mám," uvedla ke konci roku 2017.