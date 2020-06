Hnutí ANO si výrazně polepšilo, má 33,7 procenta hlasů. Druzí jsou Piráti, uvádí STEM

V květnovém volebním modelu STEM si polepšily vládní strany, ANO na 33,7 procenta z březnových 30,8. ČSSD na 8,9 procenta z březnových 7. Opoziční Piráti si naopak výrazně pohoršili, mají 12,8 procenta oproti březnovým 15,2. ODS ubyla podpora jen mírně. Poslance by neměly TOP 09 a STAN.

Květnový výzkum se uskutečnil v době od 22. května do 1. června 2020, tedy již po skončení nouzového stavu a v době uvolňování přijatých opatření.

K výrazným změnám podle STEMu ve volebních preferencích zatím nedošlo. Trochu získali ti, kteří byli nejvíce vidět: ANO a ČSSD.

ANO podle výzkumníků sice v průběhu krize posílilo, kvalita jeho podpory je ale spíše průměrná. ČSSD byla jako součást vládní koalice při řešení epidemie také více vidět, díky čemuž též zaznamenala nárůst. "Vztah ke straně i zájem příznivců sociální demokracie o politiku je však nadále chabý," konstatuje STEM.

Naopak opoziční Piráti si oproti počátku krize pohoršili - z březnových 15,2 na květnových 12,8 procenta. "U politicky motivované části obyvatelstva tolik neztratili, pro širokou veřejnost ale patrně nejsou příliš srozumitelní," uvádí STEM.

ODS je na místě třetím a vykazuje podle autorů volebního modelu stabilní charakteristiky jak co do rozsahu, tak i kvality přízně. Ubyla jí podpora jen mírně z 11,8 na 11,4 procenta.

Obdobně "zůstala na svých" i KSČM. V březnu by dle volebního modelu STEM skončila se ziskem 7,4 procenta, v květnu by dostala 7,3 procenta hlasů.

Výrazněji ztratila SPD. Zatímco v květnu by dostala 6,5 procenta hlasů, v březnu to bylo 8,6. V průběhu krize si dle STEMu nejspíš nenašla silnější protestní téma.

Poslední stranou, která by se v květnu probojovala do sněmovny, by byli lidovci. Ti si polepšili z 5,5 na 6,1 procenta hlasů.

Pro vstup do sněmovny nutnou pětiprocentní hranici by v květnu nepřekonal STAN (4,2 procenta) ani TOP 09 (3,3 procenta). Lépe než topka dopadla ještě Trikolóra poslance Václava Klause mladšího, obdržela by 3,5 procenta hlasů.

Pro srovnání: volební model STEM v březnu 2020

Při dotazu, zda se respondenti chtějí zúčastnit poslaneckých voleb, odpovědělo kladně 55 %, záporně 26 % a rozhodnuto podle vlastního vyjádření není 19 % dotázaných. Ochota účastnit se voleb je nižší než obvykle, uvádí STEM.