Řidič poztrácel na dálnici betonové panely a způsobil tři nehody. Trest ho zaskočil

Nejvyšší soud udělal tečku za případem dopravních nehod, jež před dvěma lety zapříčinily betonové panely ležící na dálnici mezi Brnem a Břeclaví. Poztrácel je tam řidič kamionu, který náklad ve spěchu špatně zajistil. Za obecné ohrožení si vyslechl trest osmnácti měsíců vězení, který mu ale přišel příliš přísný. Krajský i Nejvyšší soud však rozsudek potvrdily.

Řidiče aut jedoucích v noci 31. ledna 2017 po dálnici z Brna na Břeclav zaskočilo několik velkých betonových bloků, které ležely na vozovce. Panely, každý o váze více než jeden a půl tuny, tam poztrácel čtyřicetiletý řidič kamionu Antonín Smysitel, který za to skončil u soudu obžalovaný z obecného ohrožení.

Obvodní soud pro Brno-venkov ho poslal na rok a půl do vězení a zakázal mu na čtyři roky usednout za volant. Takový trest však přišel řidiči příliš přísný a odvolal se. Trest ovšem potvrdil i Krajský soud v Brně a poté i Nejvyšší soud, k němuž podal Smysitel dovolání.

Příčinou uvolnění panelů bylo přitom jejich nedostatečné zajištění. "Použil pouze čtyři kusy upínacích pásů, navíc silně narušených, které byly zcela nezpůsobilé k bezpečnému zajištění nákladu, místo toho, aby použil nejméně osm kusů bezvadných upínacích pásů," konstatoval obvodní soud.

Řidič se marně hájil tím, že náklad nedbale zajistil ve spěchu kvůli obavě ze zpoždění a trestu zaměstnavatele. "Choval se velmi nezodpovědně, když upřednostnil včasné dodání nákladu před tím, aby zajistil dostatečné množství upínacího materiálu tak, aby nedošlo k ohrožení osob či věcí," uvedl soud.

"Probudil jsem se a panely nikde"

Řidič naložil panely v Lysé nad Labem, chvíli před desátou večer vyjížděl z Brna směrem na Břeclav. Jak ukázala karta jeho tachografu, o dvě hodiny při tom překročil dobu, kterou smí během čtyřiadvaceti hodin strávit za volantem. To se zřejmě podepsalo i na jeho jízdě - svědci popsali, že již před nehodou na dálnici nebezpečně kličkoval a bezdůvodně přejížděl z pruhu do pruhu.

Asi deset kilometrům za Brnem se pak několik panelů uvolnilo a spadlo na vozovku. Vzápětí do nich v hustém sněžení narazila tři auta. Řidička jednoho z nich skončila v nemocnici s podvrtnutím krční páteře.

Řidič kamionu si však poztrácených panelů nevšiml a pokračoval v jízdě. O dalších osm kilometrů dál pak havaroval i on sám - dostal smyk, narazil do svodidel a rozsypal zbytek panelů. Ani to ho však nezatavilo a z dálnice sjel až po dalších deseti kilometrech nedaleko Hustopečí.

"Zatímco dálnice musela být do odstranění betonových panelů uzavřena, řidič sjel z dálnice a za Hustopečemi zastavil. Zběžně prohlédl soupravu a šel spát. Až ve středu ráno zjistil, že mu chybí náklad," uvedl tehdy v tiskové zprávě mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.

"Trest je moc přísný, jsem odstrašující případ"

Policisté dali muži druhý den dýchnout a zjistili, že má v krvi téměř tři promile alkoholu. Soud mu pak napočítal řadu přestupků - kromě toho, že pil alkohol po nehodě, nehodu ani neoznámil, neohlásil překážku na silnici a nepřizpůsobil jízdu počasí. Především se pak ale dopustil trestného činu obecného ohrožení.

Smysitel se však proti trestu odvolal, a když neuspěl u krajského soudu, podal dovolání. Tvrdil při tom, že je trest nepřiměřeně přísný. "Jde dramaticky nad rámec spravedlivého potrestání," uvedl a poukázal na to, že se přiznal, za své jednání se omluvil a učinil veškeré kroky k náhradě škody. "Neoprávněně převážila potřeba vydat odstrašující rozsudek," bránil se nástupu do vězení.

"Trest se jeví jako výstraha profesní komunitě řidičů, než jako výsledek provedeného trestního řízení," dodal řidič s tím, že soudy nezohlednily, že byl dosud zcela netrestaný.

Třináct záznamů v kartě řidiče

Nejvyšší soud však dovolání odmítl s upozorněním, že uvedený trest je stále v dolní třetině zákonné sazby - trestní zákoník totiž za jeho chování umožňoval dát trest od šesti měsíců do pěti let. "Soudy zohlednily, že byl dosud netrestaný a jeho dosavadní bezúhonnost hodnotily jako polehčující okolnost," rozporoval dále tvrzení odsouzeného řidiče soudce Michal Miklaš. Poukázal také na jeho kartu řidiče, v níž bylo zaznamenáno třináct přestupků, včetně opakovaného překročení povolené rychlosti a řízení pod vlivem alkoholu.

"Pracoval jako profesionální řidič, který zcela bezprecedentně zanedbal své povinnosti související s řádným uchycením převáženého nákladu. Nelze přehlédnout ani fakt, že překročil o takřka dvě hodiny maximální dobu, po kterou je možné v cyklu dvaceti čtyř hodin řídit vozidlo. Musel tak být unavený a dopouštěl se chyb při řízení vozidla," uvedl soudce a připomněl, že se řidič ani nesnažil odstranit následky dopravní nehody, z místa ujel a opil se.