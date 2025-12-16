Šance na sníh je malá, ale... Známe předpověď na Vánoce, vše změní arktický vzduch

Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.
Předpovědi mají do Vánoc víceméně jasno. Počasí se výrazněji měnit nebude. V praxi to znamená, že tento a příští týden nás i nadále čekají mlhavá rána a oblačné dny.
Vánoce budou na většině území na blátě a sněhu se pravděpodobně nedočkají ani na horách. Tam je v posledních dnech kvůli inverznímu počasí tepleji než v nížinách. Například Krkonoše a Šumava hlásí ve čtvrtek polojasno a denní maxima mezi 8 a 9 stupni °C.
Na většině území se teploty do konce roku budou držet lehce nad bodem mrazu. “ V tomto týdnu se teploty už dostanou k normálu, kde by měly zůstat i v dalších týdnech až do konce první lednové dekády,” hlásí v dlouhodobé předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Noční teploty tak budou lehce pod nulou, zatímco ty denní budou průměrně kolem tří až pěti stupňů °C. Dny před Štědrým dnem pak meteorologové hlásí denní maxima šest a osm stupňů.
Přijde sváteční ochlazení?
“V období kolem Vánoc se pak začínají objevovat první náznaky výraznější změny,” hlásí ČHMÚ. V oblasti severozápadní až severní Evropy se totiž pravděpodobně vytvoří blokující tlaková výše, což v přinese studený arktický vzduch.
“Pokud se tak stane - připomínáme, že ani tato varianta zatím není zdaleka jistá - i tento vzduch bude ze své podstaty spíše suchý a není příliš velká šance, že bychom se dočkali výraznější sněhové nadílky. Ale uvidíme,” dodává ČHMÚ.
Inverze by tak mohla konečně ustoupit slunečnému počasí a zejména noční teploty mohou klesnout hluboko pod nulu. Jedná se ovšem o model založený na předešlých teplotách, nikoliv o podrobnou předpověď.
