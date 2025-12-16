Přeskočit na obsah
Šance na sníh je malá, ale... Známe předpověď na Vánoce, vše změní arktický vzduch

Fabian Blažek
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.

hora Komáří hůrka, hotel Komáří vížka, lanovka, Krušné hory, mlha, inverze, inverzní počasí
Budova Komáří vížky s horní stanicí lanovky na Komáří hůrce v Krušných horách nad mořem mlhy, 13. prosince 2025, Krupka, Teplicko.Foto: CTK
Předpovědi mají do Vánoc víceméně jasno. Počasí se výrazněji měnit nebude. V praxi to znamená, že tento a příští týden nás i nadále čekají mlhavá rána a oblačné dny. 

Vánoce budou na většině území na blátě a sněhu se pravděpodobně nedočkají ani na horách. Tam je v posledních dnech kvůli inverznímu počasí tepleji než v nížinách. Například Krkonoše a Šumava hlásí ve čtvrtek polojasno a denní maxima mezi 8 a 9 stupni °C. 

Na většině území se teploty do konce roku budou držet lehce nad bodem mrazu. “ V tomto týdnu se teploty už dostanou k normálu, kde by měly zůstat i v dalších týdnech až do konce první lednové dekády,” hlásí v dlouhodobé předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  


Noční teploty tak budou lehce pod nulou, zatímco ty denní budou průměrně kolem tří až pěti stupňů °C. Dny před Štědrým dnem pak meteorologové hlásí denní maxima šest a osm stupňů. 

Přijde sváteční ochlazení?

“V období kolem Vánoc se pak začínají objevovat první náznaky výraznější změny,” hlásí ČHMÚ. V oblasti severozápadní až severní Evropy se totiž pravděpodobně vytvoří blokující tlaková výše, což v přinese studený arktický vzduch. 

“Pokud se tak stane - připomínáme, že ani tato varianta zatím není zdaleka jistá - i tento vzduch bude ze své podstaty spíše suchý a není příliš velká šance, že bychom se dočkali výraznější sněhové nadílky. Ale uvidíme,” dodává ČHMÚ. 

Inverze by tak mohla konečně ustoupit slunečnému počasí a zejména noční teploty mohou klesnout hluboko pod nulu. Jedná se ovšem o model založený na předešlých teplotách, nikoliv o podrobnou předpověď. 

