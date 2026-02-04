Přeskočit na obsah
4. 2. Jarmila
Zahraničí

Trump tlačí Kubu do kouta: izolovaný ostrov bez ropy bojuje o přežití

Turisté v klasickém americkém autě z půjčovny na výletě. |
Foto: AP
Jan Bezucha

Kuba čelí nejhlubší ropné krizi za poslední dekády. Americký prezident Donald Trump zvažuje její blokádu, která by mohla pomoci zlomit komunistický režim, ale i rozvlnit celý Karibik. Výpadky proudu, rostoucí ceny potravin a ztráta venezuelské ropy přinášejí Kubáncům každodenní těžkosti, nejistotu a obavy o budoucnost, nyní navíc bez podpory oslabeného Ruska.

Nejnovější
Daniel Bejvl, obžalovaný

Konflikt s ukrajinským párem: soud uložil řidiči tramvaje obecně prospěšnou práci

Soud uložil řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací za jeho loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem. Muž se také musí podrobit programu sociálního výcviku a uhradit páru odškodné 55 tisíc korun. Podle středečního nepravomocného verdiktu se Bejvl dopustil výtržnictví, nikoliv ale i hanobení národa, jak tvrdila obžaloba.

Archie Farhurst aka Romare na historické fotce. Dnes už díky dlouhým vlasům vypadá jinak. A změnila se i jeho muzika.

Jak se nechat probudit ze zimního spánku? Klubovou sezonu odstřelí Romare v Akropoli

Zdaleka sice ještě není hotovo, ale ze zatím odtajněných koncertů začíná být zřejmé, že letošní jarní klubová sezona v Česku – a především v metropoli – nabídne hned několik elektronických špeků. Tím, kdo ohňostroj kvalitních beatů a tanečních melodií odpálí, bude první únorový pátek britský producent Romare. I když se dřívější hvězda slavné stáje Ninja Tune o něco zklidnila, parket zabaví stále.

Portrait of Paul Verlaine, reading, Willem Witsen, 1892

Pohled do duše prokletého básníka. Vyšla unikátní románová biografie Paula Verlaina

Rumunský spisovatel Octavian Soviany a český překladatel Jiří Našinec se osobně poznali v roce 2019 na Měsíci autorského čtení v Brně. Vzájemná spřízněnost vyústila v Našincovo odhodlání přeložit Sovianyho rozsáhlý románový cyklus Lelian, který vznikal v letech 2019 až 2025. Celkem čítá tři tisíce stran a u nás bude vycházet postupně v šesti svazcích. První s názvem Mladý bolestín je už v prodeji.

Russia Ukraine

ŽIVĚRusko znovu útočilo drony, při nočním útoku zahynuli dva lidé

Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 105 drony, oznámilo ráno ukrajinské letectvo. Při útoku v Dněpropetrovské oblasti dva lidé zahynuli a dva další byli zraněni, informovaly ráno tamní úřady. Děje se tak před zahájením druhého kola přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, USA a Ruska v Abú Dhabí o možném ukončení války.

