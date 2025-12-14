Přeskočit na obsah
Benative
15. 12. Radana
Obrazem

Škoda tyhle fotky minout: Musk jako robopes, moderní viking nebo voda bez konce

Art Basel Miami Beach robot s hlavou Elona Muska |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Svět v obrazech přináší výběr čtrnácti nejzajímavějších fotografií týdne, zachycené momenty radosti, napětí, tradic i nečekaných pohledů z různých koutů planety ukazují, jak pestrý a proměnlivý umí být náš život.

Prohlédnout 14 fotografií
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin

ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině

Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.

Oto Klempíř, ministr kultury, politik
Oto Klempíř, ministr kultury, politik
Oto Klempíř, ministr kultury, politik

Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy

Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.

