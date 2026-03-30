Přeskočit na obsah
Benative
30. 3. Arnošt
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Bůh nevyslyší vaše modlitby!“ Papežova tvrdá slova zahájila Svatý týden

Zobrazit
12 fotografií
„Ježíš nenaslouchá modlitbám těch, kdo vedou války, ale odmítá je. Vždyť na vašich rukou lpí krev nevinných,“ použil papež citát z Bible. |
Foto: White House
Jan Bezucha
Papež Lev XIV. na Květnou neděli, která zahájila Svatý týden, nejdůležitější křesťanské svátky v roce, ostře varoval světové lídry: Bůh odmítá modlitby těch, kdo začínají války a mají „ruce od krve“. Jeho neobvykle tvrdá slova zazněla ve chvíli, kdy izraelská policie poprvé po staletích zabránila katolickému kardinálovi sloužit mši v Chrámu Božího hrobu.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vezměte si své Syřany domů, řekl Merz po jednání se Šarou

Německo a Sýrie vytvoří společnou operační skupinu, která bude pomáhat Syřanům při návratu z Německa do vlasti. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou to v pondělí na tiskové konferenci řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo je podle něj připraveno pomoci s hospodářskou a politickou stabilizací Sýrie.

ŽIVĚ Pokud Írán neuzavře dohodu, USA zničí jeho elektrárny i ostrov Charg, prohlásil Trump

Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s "novým a rozumnějším režimem" v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.

Řidiči nakupují palivo do zásoby, než podraží ještě víc. Babiš jedná s distributory

Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent. Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí odpoledne sešel se zástupci největších distributorů pohonných hmot v Česku.

Reklama
„Budeme bojovat do konce.“ Putin chce od oligarchů dobrovolné příspěvky na válku

Ruský prezident Vladimir Putin před několika dny na uzavřené schůzce s předními obchodními lídry a oligarchy navrhl, aby dobrovolně přispívali do rozpočtu na financování války. Zároveň řekl, jaké jsou jeho další válečné plány. Kreml ústy svého mluvčího Dmitrije Peskova popřel, že by s návrhem přišel Putin, iniciativa podle něj vzešla od jednoho z podnikatelů.

Reklama
Reklama
Reklama