„Bůh nevyslyší vaše modlitby!“ Papežova tvrdá slova zahájila Svatý týden

Papež Lev XIV. na Květnou neděli, která zahájila Svatý týden, nejdůležitější křesťanské svátky v roce, ostře varoval světové lídry: Bůh odmítá modlitby těch, kdo začínají války a mají „ruce od krve“. Jeho neobvykle tvrdá slova zazněla ve chvíli, kdy izraelská policie poprvé po staletích zabránila katolickému kardinálovi sloužit mši v Chrámu Božího hrobu.
Vezměte si své Syřany domů, řekl Merz po jednání se Šarou
Německo a Sýrie vytvoří společnou operační skupinu, která bude pomáhat Syřanům při návratu z Německa do vlasti. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou to v pondělí na tiskové konferenci řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo je podle něj připraveno pomoci s hospodářskou a politickou stabilizací Sýrie.
ŽIVĚ Spojenci Kyjevu naznačili, aby omezil útoky na ruské ropné objekty
Někteří spojenci kvůli současné energetické krizi vyslali Ukrajině signály, aby omezila své útoky na ropnou infrastrukturu na ruském území. V pondělí to v rozhovoru s novináři na platformě WhatsApp řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
ŽIVĚ Pokud Írán neuzavře dohodu, USA zničí jeho elektrárny i ostrov Charg, prohlásil Trump
Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s "novým a rozumnějším režimem" v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.
Řidiči nakupují palivo do zásoby, než podraží ještě víc. Babiš jedná s distributory
Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent. Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí odpoledne sešel se zástupci největších distributorů pohonných hmot v Česku.
„Budeme bojovat do konce.“ Putin chce od oligarchů dobrovolné příspěvky na válku
Ruský prezident Vladimir Putin před několika dny na uzavřené schůzce s předními obchodními lídry a oligarchy navrhl, aby dobrovolně přispívali do rozpočtu na financování války. Zároveň řekl, jaké jsou jeho další válečné plány. Kreml ústy svého mluvčího Dmitrije Peskova popřel, že by s návrhem přišel Putin, iniciativa podle něj vzešla od jednoho z podnikatelů.