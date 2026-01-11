Škoda tyhle fotky minout: diktátor v mundúru, Zjevení Páně nebo radost z oříšku

Dvanáct momentů, dvanáct tváří světa. Od ledové dráhy ve švýcarském St. Moritzu přes prach saúdské pouště až po sněhem zavátou Británii a modlitby v Pireu. Týden plný emocí, víry, protestů i vítězství, v obrazech, které zachytily svět takový, jaký skutečně je.
Izrael útočí na jihu Libanonu na Hizballáh, obyvatele vyzval k evakuaci
Izraelská armáda dnes udeřila na jihu Libanonu na cíle, které označila za spojené s militantním hnutím Hizballáh. Uvedla to místní tisková agentura ANI. Před útokem vyzvala izraelská armáda obyvatele oblasti, aby se evakuovali, píše agentura AFP.
Tichý hrdina. Co zažil 46letý zdravotník, který byl více než rok v bunkru na první linii?
Byl to plachý, jemný muž, který nejraději trávil čas s rodinou a zvířaty. Veterinář, který měl pět dětí a domácí zvířata. Loni ale Serhij Tyščenko získal nejvyšší ukrajinské vyznamenání Hrdina Ukrajiny. Ve svých 46 letech strávil jako bojový zdravotník neuvěřitelných 472 dní bez vystřídání na první linii. Jeho příběh přinesl deník New York Times.
Protivládní protesty v Íránu si vyžádaly dvě 500 obětí a tisíce zadržených
Při masových protestech proti teokratickému režimu v Íránu za poslední dva týdny zahynulo nejméně 538 lidí, uvedla nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech.
ŽIVĚVe Finsku čekají mrazy až minus 40, Německo v pondělí zavře školy
Tisíce turistů dnes uvázly na letišti Kittilä na severu Finska, kde byly kvůli silnému mrazu zrušeny lety. Teploty tam klesly až na minus 37 stupňů Celsia, uvedla agentura AP. Na západě Německa v pondělí kvůli očekávané ledovce zůstanou zavřené mnohé školy.
ŽIVĚŠvédsko investuje 15 miliard do protivzdušné obrany, obává se hrozeb z Ruska
Švédsko do systémů protivzdušné obrany investuje 15 miliard švédských korun (zhruba 34 miliard Kč). Oznámila to vláda této skandinávské země. Primárním cílem investic je podle vlády ochrana civilistů a civilní infrastruktury, informuje agentura Reuters.