Obrazem

Škoda tyhle fotky minout: diktátor v mundúru, Zjevení Páně nebo radost z oříšku

Účastník v masce se chystá na tradiční Cape Town Minstrel Carnival v Kapském Městě.
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Dvanáct momentů, dvanáct tváří světa. Od ledové dráhy ve švýcarském St. Moritzu přes prach saúdské pouště až po sněhem zavátou Británii a modlitby v Pireu. Týden plný emocí, víry, protestů i vítězství, v obrazech, které zachytily svět takový, jaký skutečně je.

Serhij Tyščenko
Serhij Tyščenko

Tichý hrdina. Co zažil 46letý zdravotník, který byl více než rok v bunkru na první linii?

Byl to plachý, jemný muž, který nejraději trávil čas s rodinou a zvířaty. Veterinář, který měl pět dětí a domácí zvířata. Loni ale Serhij Tyščenko získal nejvyšší ukrajinské vyznamenání Hrdina Ukrajiny. Ve svých 46 letech strávil jako bojový zdravotník neuvěřitelných 472 dní bez vystřídání na první linii. Jeho příběh přinesl deník New York Times.

