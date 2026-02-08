Škoda tyhle fotky minout: demonstrace za milion, prorok počasí nebo princ štvancem

Od sviště, který věští zimu, přes jahody zmrzlé v ledovém sevření až po obyvatele Kyjeva spící v metru během náletů. Výběr nejpůsobivějších snímků týdne zachycuje svět mezi rituály, protesty i válkou, chvíle absurdní i dojemně lidské.
Střelecké trápení Sparty ukončil Rrahmani. Letenští zvítězili ve Zlíně
Fotbalisté Sparty zvítězili ve 21. kole první ligy ve Zlíně 3:0. Výhra Pražanů se zrodila ve druhém poločase. Fotbalisté Pardubic navzdory dlouhému oslabení zvítězili 2:1 na hřišti Bohemians 1905.
"Vítězové se nerodí ze strachu." Musím se naučit slavit, smála se zlatá Maděrová
Převzala zlatou medaili, objala se s rodinou, přítelem i kamarády. Podala si ruku s prezidentem, splnila mediální povinnosti. A za celou dobu jí z tváře nezmizel široký úsměv. Odvážný sen, který lehce zpochybňovali i její nejbližší, se stal skutečností. Dvaadvacetiletá rodačka z Liberce Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v alpském snowboardingu.
ŽIVĚZelenskyj označil ruskou energetiku za legitimní cíl ukrajinských úderů
Ruská energetická infrastruktura je legitimním cílem ukrajinských útoků, protože Rusko používá energetické zdroje k financování války. Na síti X to dnes uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se od února 2022 brání ruské invazi.
Kvůli Epsteinovi rezignoval v Británii šéf kabinetu premiéra Starmera
V Británii v neděli kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval šéf kabinetu premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post britského velvyslance ve Spojených státech doporučil Petera Mandelsona, který měl úzké vztahy s Epsteinem a je kvůli případu vyšetřován.
Fantazie, druhá medaile pro Česko! Rychlobruslař Jílek má na pěti kilometrech stříbro
Česko získalo na XXV. zimních olympijských hrách druhou medaili. Postaral se o ni rychlobruslař Metoděj Jílek, na pětikilometrové trati vybojoval stříbro a navázal na odpolední zlatý triumf snowboardistky Zuzany Maděrové.