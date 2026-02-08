Přeskočit na obsah
8. 2. Milada
Škoda tyhle fotky minout: demonstrace za milion, prorok počasí nebo princ štvancem

Groundhog Day
Ošetřovatel drží slavného sviště Phila, který tradičně předpovídá počasí. |
Foto: AP
Jan Bezucha

Od sviště, který věští zimu, přes jahody zmrzlé v ledovém sevření až po obyvatele Kyjeva spící v metru během náletů. Výběr nejpůsobivějších snímků týdne zachycuje svět mezi rituály, protesty i válkou, chvíle absurdní i dojemně lidské.

Zuzana Maděrová slaví zlato ve finále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026
"Vítězové se nerodí ze strachu." Musím se naučit slavit, smála se zlatá Maděrová

Převzala zlatou medaili, objala se s rodinou, přítelem i kamarády. Podala si ruku s prezidentem, splnila mediální povinnosti. A za celou dobu jí z tváře nezmizel široký úsměv. Odvážný sen, který lehce zpochybňovali i její nejbližší, se stal skutečností. Dvaadvacetiletá rodačka z Liberce Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou v alpském snowboardingu.

Keir Starmer

Kvůli Epsteinovi rezignoval v Británii šéf kabinetu premiéra Starmera

V Británii v neděli kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval šéf kabinetu premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post britského velvyslance ve Spojených státech doporučil Petera Mandelsona, který měl úzké vztahy s Epsteinem a je kvůli případu vyšetřován.

