Přeskočit na obsah
Benative
6. 1. Kašpar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Obrazem

Po Madurovi může padnout i Havana: Trump oprašuje Monroeovu doktrínu

Po Madurovi může padnout i Havana: Trump vytahuje Monroeovu doktrínu
Po Madurovi může padnout i Havana: Trump vytahuje Monroeovu doktrínu
Po Madurovi může padnout i Havana: Trump vytahuje Monroeovu doktrínu
Po Madurovi může padnout i Havana: Trump vytahuje Monroeovu doktrínu
Po Madurovi může padnout i Havana: Trump vytahuje Monroeovu doktrínu
Zobrazit
11 fotografií
Zadržený prezident Maduro je eskortován do USA. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Blesková americká operace, která svrhla a zajala Nicoláse Madura, otřásla celou Latinskou Amerikou. V bojích padly desítky Kubánců, Havana drží smutek a slibuje věrnost Venezuele. Donald Trump se ohání Monroeovou doktrínou a dává jasně najevo, že na západní polokouli už nestrpí žádné nepřátele. Kuba mezitím balancuje na pokraji hospodářského kolapsu po ztrátě venezuelské ropy.

Prohlédnout 11 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem

ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.

vezeni, zena
vezeni, zena
vezeni, zena

Část těla v domě, zbytek v řece. Policie šetří vraždu, obviněný je v nemocnici

Policie podezírá z vraždy ženy na Strakonicku muže středního věku. Má ale nespecifikované zdravotní problémy a je v nemocnici. Kriminalisté kvůli tomu zatím nemohou uvádět motiv ani průběh vraždy, kdy útočník oddělil část ženina těla. Policie to dnes uvedla na webu. Část těla našli kriminalisté v sobotu v objektu, kde se vražda stala, zbylou část vypátrali v neděli v nedaleké řece Blanici.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama