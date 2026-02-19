Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Zahraničí

Perský záliv se mění v šachovnici velmocí. Kdo udělá první tah?
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Napětí v Perském zálivu prudce roste. Rusko a Írán společně cvičí v Ománském moři, do oblasti míří i čínské válečné lodě. Mezitím Washington posílá do regionu další letadlovou loď, aby posílil úderný svaz, a varuje Teherán, aby opustil svůj jaderný program. Ocitá se svět na prahu nové velké války na Blízkém východě?

Nejnovější
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků

Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.

Hotelový fantom vykrádá pokoje, ukazují záběry. Policii uniká, už ale ví, o koho jde

Vešel do hotelu, vyhledával neuzamčené dveře, v pokoji rychle odcizil, co mohl, a pak jednoduše zmizel. Kriminalisté pátrají po muži podezřelém z devíti vloupání do hotelových pokojů napříč Českou republikou, při nichž kradl mimo jiné peníze či platební karty. Podle policie se nyní zdržuje na Slovensku a do Česka dojíždí právě kvůli páchání trestné činnosti. Soud na něj vydal souhlas se zadržením.

Poradcem národního protidrogového koordinátora Béma se stal jeho předchůdce Vobořil

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má nového poradce. Byl jím jmenován jeho předchůdce ve funkci Jindřich Vobořil. Připravovat by měl návrhy a podklady k opatřením. Vobořil to ve čtvrtek řekl na setkání s novináři. Bém je ve funkci od 16. ledna. Vobořil stojí v čele Společnosti Podané ruce a think-tanku Racionální politiky závislostí.

