Perský záliv se mění v šachovnici velmocí. Kdo udělá první tah?

Napětí v Perském zálivu prudce roste. Rusko a Írán společně cvičí v Ománském moři, do oblasti míří i čínské válečné lodě. Mezitím Washington posílá do regionu další letadlovou loď, aby posílil úderný svaz, a varuje Teherán, aby opustil svůj jaderný program. Ocitá se svět na prahu nové velké války na Blízkém východě?
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
Hotelový fantom vykrádá pokoje, ukazují záběry. Policii uniká, už ale ví, o koho jde
Vešel do hotelu, vyhledával neuzamčené dveře, v pokoji rychle odcizil, co mohl, a pak jednoduše zmizel. Kriminalisté pátrají po muži podezřelém z devíti vloupání do hotelových pokojů napříč Českou republikou, při nichž kradl mimo jiné peníze či platební karty. Podle policie se nyní zdržuje na Slovensku a do Česka dojíždí právě kvůli páchání trestné činnosti. Soud na něj vydal souhlas se zadržením.
ŽIVĚArmáda USA je zřejmě připravena zaútočit na Írán o víkendu, Trump ale zatím nerozhodl
Spojené státy budou připraveny zaútočit na Írán už tento víkend. Americký prezident Donald Trump však zatím neučinil konečné rozhodnutí o tom, zda dá k útoku pokyn. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala ve čtvrtek stanice CNN. USA v současné době přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
ŽIVĚKandidát na ministra životního prostředí Červený se sešel s Pavlem. Jednání prý bylo přátelské
Nominant Motoristů na ministra životního prostředí Igor Červený nechtěl konkretizovat témata čtvrteční schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Setkání podle něj proběhlo v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl novinářům. Prezident ráno novinářům nastínil, že očekává, že Červeného v pondělí jmenuje ministrem.
Poradcem národního protidrogového koordinátora Béma se stal jeho předchůdce Vobořil
Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má nového poradce. Byl jím jmenován jeho předchůdce ve funkci Jindřich Vobořil. Připravovat by měl návrhy a podklady k opatřením. Vobořil to ve čtvrtek řekl na setkání s novináři. Bém je ve funkci od 16. ledna. Vobořil stojí v čele Společnosti Podané ruce a think-tanku Racionální politiky závislostí.