Benative
16. 1. Ctirad
Zahraničí

Nobelova cena, plnotučné mléko a vztyčený prostředníček. Tak vypadal Trumpův týden

Znovu jsme udělali plnotučné mléko skvělým.
U.S. President Trump meets with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, in Washington
Nobelova cena, plnotučné mléko a vztyčený prostředníček – tak vypadal Trumpův týden
Nobelova cena, plnotučné mléko a vztyčený prostředníček – tak vypadal Trumpův týden
Nobelova cena, plnotučné mléko a vztyčený prostředníček – tak vypadal Trumpův týden
Znovu jsme udělali plnotučné mléko skvělým.
Foto: White House
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Trumpův týden, který nenechal nikoho chladným: od setkání s venezuelskou opoziční vůdkyní Machadovou, která mu předala svou Nobelovu cenu míru, přes euforii se Stanley Cupem a podpis zákona o plnotučném mléce až po incident v továrně Fordu, který skončil prezidentovým vztyčeným prostředníčkem. Nabité dny Bílého domu, plné diplomacie i kontroverzí, ukazují, že Trump je mistr politického marketingu.

Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil v pátek svému českému protějšku Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil v pátek svému českému protějšku Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil v pátek svému českému protějšku Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně.

ŽIVĚPavel převzal od Zelenského Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny. Petr do ukrajinské metropole přicestoval ráno vlakem krátce poté, co se stala opět terčem ruských dronů.

Americký prezident Donald Trump. 15.1.2026
Americký prezident Donald Trump. 15.1.2026
Americký prezident Donald Trump. 15.1.2026

ŽIVĚSpojené státy prodávají venezuelskou ropu o 30 procent dráž než Venezuela samotná

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly s prodejem ropy z této latinskoamerické země poté, co americké síly začátkem letošního roku unesly prezidenta Nicoláse Madura a postavily ho v USA před soud.

Prezident Petr Pavel (vlevo) a kontroverzní kandidát Motoristů na ministra Filip Turek na koláži Aktuálně.cz
Prezident Petr Pavel (vlevo) a kontroverzní kandidát Motoristů na ministra Filip Turek na koláži Aktuálně.cz
Prezident Petr Pavel (vlevo) a kontroverzní kandidát Motoristů na ministra Filip Turek na koláži Aktuálně.cz

ŽIVĚPrezident nemá navržené ministry kádrovat, ale hned schválit, usnesla se vládní koalice

Sněmovna vyzvala v pátek hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva však přímo nezmiňuje prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný.

