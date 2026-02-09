Přeskočit na obsah
Zahraničí

„Nepřátelé Itálie!“ Meloniová obvinila radikály z útoku na olympijský Milán

Podle odhadů milánské ulice zaplnilo kolem 10 000 lidí. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Milán zažil první víkend olympiády ve znamení chaosu. Tisíce levicových a propalestinských demonstrantů zaplnily ulice, protest se však zvrhl v násilí, létaly dýmovnice, lahve i kameny. Došlo i k sabotáži železnice. Premiérka Meloniová označila radikály za „nepřátele Itálie“, MOV zdůraznil, že násilí nemá na olympiádě místo.

Medaile v ohrožení: na olympiádě se šíří agresivní virus, sportovce úplně vyřadí

Zprávy z olympijského dění tentokrát nepřinášejí jen sportovní výkony, ale i připomínku, jak rychle dokáže zdraví zradit i ty nejlépe připravené. Za aktuálními zdravotními komplikacemi části sportovců stojí vysoce nakažlivý norovirus. Farmaceutka Zdenka Morvai upozorňuje, že právě zimní měsíce jsou pro jeho výskyt typické. Prevence i správná reakce mohou přitom zásadně ovlivnit průběh onemocnění.

