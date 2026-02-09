„Nepřátelé Itálie!“ Meloniová obvinila radikály z útoku na olympijský Milán

Milán zažil první víkend olympiády ve znamení chaosu. Tisíce levicových a propalestinských demonstrantů zaplnily ulice, protest se však zvrhl v násilí, létaly dýmovnice, lahve i kameny. Došlo i k sabotáži železnice. Premiérka Meloniová označila radikály za „nepřátele Itálie“, MOV zdůraznil, že násilí nemá na olympiádě místo.
Medaile v ohrožení: na olympiádě se šíří agresivní virus, sportovce úplně vyřadí
Zprávy z olympijského dění tentokrát nepřinášejí jen sportovní výkony, ale i připomínku, jak rychle dokáže zdraví zradit i ty nejlépe připravené. Za aktuálními zdravotními komplikacemi části sportovců stojí vysoce nakažlivý norovirus. Farmaceutka Zdenka Morvai upozorňuje, že právě zimní měsíce jsou pro jeho výskyt typické. Prevence i správná reakce mohou přitom zásadně ovlivnit průběh onemocnění.
ŽIVĚKdo chtěl zabít vlivného ruského generála? Stopy vedou i do Polska, tvrdí Moskva
Podle agentury Interfax se ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko.
ŽIVĚVláda zruší NERV, radit s rozpočtem už nebude, oznámila ministryně Schillerová
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), řekla ministryně financí. Předchozí vládě NERV radil s reformami veřejných financí.
Obejde Ústavní soud? Vojtěchův fígl má prolomit tabu českého zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví začalo skládat manuál, na co mají mít pacienti do budoucna bezplatný nárok. Všechno ostatní už bude nadstandard, na který si lidé přispějí ze svého.