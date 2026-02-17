Kampaň jako samba v „sovětském stylu“? Prezident zneužil karneval, zlobí se kritici

Když se brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva dozvěděl, že škola samby Acadêmicos de Niterói věnuje svůj karnevalový pochod jeho životnímu příběhu, dojalo ho to k slzám. Brzy se však pocta změnila v politické téma, opozice mluvila o nelegální kampani před volbami a soudy řešily žaloby, zatímco Lula se stáhl do ústraní a pochod sledoval z tribuny po boku manželky.
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva se stal kontroverzním hrdinou letošního karnevalu v Riu. Jedna ze sambových škol v Rio de Janeiru věnovala svůj karnevalový pochod jeho životní cestě, od dělníka v továrně až po prezidenta.
Postupně se však pocta začala změnit v politické téma. Prezidentovi spojenci i jeho vlastní strana přijali několik preventivních opatření před nedělním pochodem i během něj, aby předešli nařčením opozice, že jde o nezákonnou formu předvolební kampaně.
Na soudy se snesla lavina žalob, které tvrdily, že Lula by mohl z pochodu těžit politicky, protože se uchází o čtvrtý, i když nikoli po sobě jdoucí mandát v říjnových volbách. Všechny žaloby kromě jedné už soudy zamítly, včetně té, která chtěla pochod zcela zastavit. Další ale mohou přibýt.
Lula se rozhodl být co nejvíce nenápadný. Nevystoupil veřejně v žádném projevu ani rozhovoru, aby se vyhnul obvinění, že žádá o hlasy. Zatímco účastníci zpívali a tančili příběh Luly a jeho matky, plánovaný výstup první dámy Rosângely „Janjy“ da Silvové, která se měla objevit na posledním alegorickém voze školy, byl nakonec zrušen. Kvůli riziku soudního napadení se rozhodla sledovat pochod po boku manžela z tribuny.
„Není to žádná kampaň,“ říká výtvarník Tiago Martins ze školy Acadêmicos de Niterói. „Je to příběh o životě bojovníka, který přes všechny překážky dosáhl na prezidentský úřad.“ Kritici nesouhlasí. Upozorňují například na to, že v textu samby se objevuje číslo 13, stejné, které používá Lula a jeho Dělnická strana na volebním lístku.
„Tohle je něco, co byste čekali v sovětské republice nebo v Severní Koreji, óda na velkého vůdce,“ řekl poslanec Marcel Van Hattem, lídr opoziční strany Novo, která podala jednu ze žalob.
