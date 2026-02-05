Přeskočit na obsah
Benative
5. 2. Dobromila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Děsivá destrukce ukrajinské elektrárny, lidé mrznou. Šéf NATO prošel centrem zkázy

Kyjev sevřený ledem, teplárna leží v troskách
Kyjev sevřený ledem, teplárna leží v troskách
Kyjev sevřený ledem, teplárna leží v troskách
Kyjev sevřený ledem, teplárna leží v troskách
Kyjev sevřený ledem, teplárna leží v troskách
Zobrazit
12 fotografií
Generální tajemník NATO Mark Rutte navštívil Darnyckou teplárnu |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Kyjev sevřely mrazy hluboko pod nulou a město se potýká s následky jednoho z nejničivějších útoků války. Ruské rakety a drony téměř srovnaly se zemí Darnyckou teplárnu, která zajišťovala teplo pro půl milionu lidí. Tisíce domácností, škol i nemocnic zůstaly bez vytápění uprostřed nejtvrdší zimy.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Keir Starmer,
Keir Starmer,
Keir Starmer,

Epsteinův skandál může smést světového lídra. Neměli přitom nic společného

Zatímco pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa se i po zveřejnění nových dokumentů z takzvaných Epsteinových spisů zdá být neotřesitelná, křeslo britského premiéra Keira Starmera kvůli nim visí na vlásku. A to navzdory skutečnosti, že Starmer nikdy neměl s odsouzeným sexuálním násilníkem žádné osobní vazby.

Reklama
Reklama
Reklama