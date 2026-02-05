Děsivá destrukce ukrajinské elektrárny, lidé mrznou. Šéf NATO prošel centrem zkázy

Kyjev sevřely mrazy hluboko pod nulou a město se potýká s následky jednoho z nejničivějších útoků války. Ruské rakety a drony téměř srovnaly se zemí Darnyckou teplárnu, která zajišťovala teplo pro půl milionu lidí. Tisíce domácností, škol i nemocnic zůstaly bez vytápění uprostřed nejtvrdší zimy.
Program olympiády a kdy závodí Češi. Curling je v plném proudu, hrají už i hokejistky
Projděte si program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Do akce zasáhne rekordní počet 114 českých sportovců.
12 let čekání je u konce. Hvězdný turnaj hokejistů rozjedou Slováci, kdy hrají Češi?
Projděte si program olympijského turnaje hokejistů v Miláně, kterého se po 12 letech znovu účastní hráči severoamerické NHL.
Plesnivé muffiny i prošlé maso. Každá třetí kontrola v KFC odhalila pochybení
Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni při mimořádné kontrolní akci v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů.
V Izraeli obvinili bratra šéfa tajné služby Šin Bet z pašování cigaret do Gazy
Izraelská prokuratura vznesla obvinění proti bratrovi šéfa izraelské tajné služby Šin Bet kvůli spoluúčasti na pašování cigaret do Pásma Gazy, na které Izrael v průběhu války uvalil blokádu.
Epsteinův skandál může smést světového lídra. Neměli přitom nic společného
Zatímco pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa se i po zveřejnění nových dokumentů z takzvaných Epsteinových spisů zdá být neotřesitelná, křeslo britského premiéra Keira Starmera kvůli nim visí na vlásku. A to navzdory skutečnosti, že Starmer nikdy neměl s odsouzeným sexuálním násilníkem žádné osobní vazby.