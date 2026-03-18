Den svatého Patrika bere svět útokem! Trojlístky, smích a zelená vládnou ulicím

Když přijde svatý Patrik, ulice měst se jen zelenají! Davy v Dublinu, New Yorku i anglickém městečku Aldershot tančí a baví se s pivem v ruce. Princezna Kate rozdává trojlístky a vlkodav Turlough si užívá svou chvíli slávy. Irové po celám světě velkolepě slaví St. Patrick’s Day.
Soud potvrdil knězi Hořákovi podmínku za sexuální útok na dívku ve zpovědnici
Za sexuální útok na desetiletou dívku potvrdil ve středu olomoucký vrchní soud knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest a sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Během středy soud v rozhodnutí upravil právní kvalifikaci.
Amerického generála „skolila“ Ukrajina. Ztratil tajné dokumenty
Americký generálmajor Antonio Aguto, který měl na starosti americkou vojenskou pomoc Ukrajině, čelí vážným obviněním. Podle zprávy generálního inspektora Pentagonu zapomněl ve vlaku tajné mapy s označením „SECRET“ a kvůli nadměrné konzumaci alkoholu utrpěl otřes mozku. Ten mu následně zabránil v účasti na klíčových schůzkách, včetně jednání s ministrem zahraničí Antonym Blinkenem.
ŽIVĚ Rusko plánuje nastěhovat 114 tisíc lidí na okupovaná území Ukrajiny
Rusko plánuje do roku 2045 přesunout na okupovaná území na Ukrajině téměř 114 tisíc lidí. Vyplývá to z rozvojových plánů ruských státních institucí, které se týkají částečně obsazených oblastí na východě a jihu země, jež Moskva považuje za své. Podle dostupných údajů zůstává značná část těchto regionů nadále pod ruskou kontrolou.
ŽIVĚ Ani druhý pokus Jurečkovi nevyšel. Sněmovní výbor ho opět nezvolil za předsedu
Sněmovní sociální výbor ani v dnešním druhém kole volby nezvolil exministra Mariana Jurečku (KDU-ČSL) za svého předsedu. V tajném hlasování ho podpořilo devět z 20 poslanců a poslankyň. V čele výboru je od loňska lidovecká poslankyně Monika Brzesková. První kolo se konalo před měsícem, po Jurečkově nezvolení výbor volbu přerušil.
ŽIVĚ Íránský ministr bezpečnosti Chatíb je mrtvý, tvrdí Izrael
Izrael při vzdušném útoku na Írán v noci na dnešek zabil íránského ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba. Podle agentury Reuters to uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac a dodal, že během středy přijdou "významná překvapení". Írán smrt ministra zatím nepotvrdil.