Video: Největší úložiště energie v Česku. E.ON začíná testovat nový systém baterií

Kapacita by dokázala pokrýt denní spotřebu elektrické energie 100 rodinných domů. E.ON ji ale využije k tomu, aby kompenzoval odchylky.

Mydlovary - Energetická společnost E.ON uvedla v Mydlovarech na Českobudějovicku do zkušebního provozu velkokapacitní systém pro ukládání energie. Bateriové úložiště má kapacitu až 1,75 megawatthodiny (MWh), firma uvádí, že momentálně jde o nejvyšší kapacitu v ČR.

Kapacita by dokázala pokrýt denní spotřebu elektrické energie 100 rodinných domů. E.ON ji ale využije k tomu, aby kompenzoval odchylky obchodníka s elektrickou energií. Uvedla to mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

Když bude provoz úspěšný, může se kapacita úložiště rozšířit až na deset MWh. Jde o investici za 24 milionů korun. Baterie je v areálu teplárny.

Bateriový systém pro ukládání energie chystá i ČEZ, letos ho začne stavět v Tušimicích na Chomutovsku, spustit ho chce na přelomu let 2018 a 2019. "Instalovaný výkon bude čtyři megawatty a použitelný výkon, což je v podstatě kapacita tři megawatty," řekl Ota Schnepp z ČEZ.

Loni v listopadu otevřela bateriové úložiště s kapacitou 1,2 MWh firma Solar Global v Prakšicích na Uherskohradišťsku, stálo přes 20 milionů korun.

Cílem projektu E.ON je vyzkoušet si v praxi další technické možnosti - rychlost reakce, kapacitu a vliv na síť. "Naše poznatky by mohly významně přispět v diskusi o legislativních změnách týkajících se baterií. Současná legislativa totiž s podobnými zařízeními nepočítá," řekl generální ředitel E.ON CZ Martin Záklasník.

Na vyrovnávání odchylek mezi nasmlouvaným odběrem a dodávkou elektřiny vynakládá ročně E.ON stovky milionů korun. Manažer strategických projektů E.ON Michal Jurík řekl, že během roku eviduje firma v síti stovky hodin, kdy je odchylka v řádech desítek až stovek MWh. Využít lithioiontovou baterii lze podle něj i v krizových situacích, jako je blackout. Zařízení dodala společnost Siemens, v Evropě vytvořila 20 podobných úložišť.

"Doufám, že nám vydrží aspoň deset let," řekl o baterii Jurík. Zařízení je projektováno na životnost 20 let, garantováno je 6000 cyklů. Kapacita by dokázala pokrýt denní spotřebu elektrické energie 100 rodinných domů.

Úložiště v Mydlovarech navazuje na aktivity mateřské společnosti E.ON v Evropě. Od loňského roku provozuje E.ON bateriové úložiště s kapacitou pět MWh v anglickém Sheffieldu. Jedním z nejstarších projektů je velkokapacitní akumulace, kterou zajišťují dvě bateriové jednotky na severoněmeckém ostrově Pellworm, jež koncern provozuje od roku 2014.

Česká energetická skupina E.ON zásobuje prostřednictvím své 63 290 kilometrů dlouhé distribuční sítě elektřinou přes 1,5 milionu odběrných míst, což je 2,77 milionu lidí, hlavně z jižních Čech a jižní Moravy. Její tržní podíl v tomto sektoru činí asi 20 procent. V oblasti plynu disponuje více než 4000 kilometrů dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v ČR dosahuje 10,5 procenta.