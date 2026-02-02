V Německu stávkují zaměstnanci MHD, cestu do práce či školy to zkomplikovalo milionům lidí

Po celém Německu v pondělí stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly stát v garážích a depech. Jejich řidiči požadují lepší pracovní podmínky i vyšší platy. Stávka zkomplikovala ranní cestu do práce či do školy milionům lidí v 15 ze 16 německých spolkových zemí.
Městská hromadná doprava se zastavila v Berlíně, Mnichově, Hamburku, Kolíně nad Rýnem i desítkách dalších větších i menších německých měst. Výjimkou jsou města ve spolkové zemi Dolní Sasko, kde kvůli dřívějším dohodám zhruba 5000 zaměstnanců dopravních podniků nyní stávkovat nemůže.
V řadě velkých měst jsou lidé odkázáni na regionální a příměstské vlaky S-Bahn, které nadále jezdí. Jejich zaměstnance totiž nezastupuje odborový svaz Verdi, který k pondělní stávce v dopravních podnicích vyzval.
Dodatečnou komplikací na cestě do práce či do školy ráno bylo pro mnoho lidí počasí. Především v severní polovině Německa teploty spadly hluboko pod nulu, na severovýchodě země včetně hlavního města Berlína až k minus osmi stupňům.
Mrazivé počasí je i důvodem, proč v německé metropoli navzdory stávce vyjely z dep tramvaje. Nikdo do nich ale nesmí nastupovat, po městě budou jezdit jen proto, aby nenamrzly troleje. V minulých dnech kvůli námraze na trakčním vedení tramvaje v Berlíně opakovaně nejezdily.
Odboráři ze svazu Verdi jednají s městskými dopravními podniky o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Požadují mimo jiné zkrácení pracovní doby, delší přestávky a vyšší příplatky za práci o víkendu a v noci. V několika spolkových zemích chtějí zaměstnanci MHD i vyšší platy.
"Naší prioritou je, abychom dnes u jednacího stolu dosáhli pokroku," řekl agentuře DPA hlavní vyjednavač odborářů v Berlíně Serat Canyurt. "Kolegyně a kolegově si umějí představit lepší aktivitu, než v tomto počasí stávkovat," dodal.
