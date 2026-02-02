Přeskočit na obsah
2. 2.
Ekonomika

V Německu stávkují zaměstnanci MHD, cestu do práce či školy to zkomplikovalo milionům lidí

ČTK

Po celém Německu v pondělí stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly stát v garážích a depech. Jejich řidiči požadují lepší pracovní podmínky i vyšší platy. Stávka zkomplikovala ranní cestu do práce či do školy milionům lidí v 15 ze 16 německých spolkových zemí.

Trade union Verdi calls for a nationwide warning strike for higher wages and better working conditions, in Berlin
Prázdná stanice Alexanderplatz v Berlíně, 2. února 2026. Městská hromadná doprava se v pondělí zastavila v Berlíně, Mnichově, Hamburku, Kolíně nad Rýnem i desítkách dalších větších i menších německých měst.Foto: Reuters
Městská hromadná doprava se zastavila v Berlíně, Mnichově, Hamburku, Kolíně nad Rýnem i desítkách dalších větších i menších německých měst. Výjimkou jsou města ve spolkové zemi Dolní Sasko, kde kvůli dřívějším dohodám zhruba 5000 zaměstnanců dopravních podniků nyní stávkovat nemůže.

V řadě velkých měst jsou lidé odkázáni na regionální a příměstské vlaky S-Bahn, které nadále jezdí. Jejich zaměstnance totiž nezastupuje odborový svaz Verdi, který k pondělní stávce v dopravních podnicích vyzval.

Dodatečnou komplikací na cestě do práce či do školy ráno bylo pro mnoho lidí počasí. Především v severní polovině Německa teploty spadly hluboko pod nulu, na severovýchodě země včetně hlavního města Berlína až k minus osmi stupňům.

Mrazivé počasí je i důvodem, proč v německé metropoli navzdory stávce vyjely z dep tramvaje. Nikdo do nich ale nesmí nastupovat, po městě budou jezdit jen proto, aby nenamrzly troleje. V minulých dnech kvůli námraze na trakčním vedení tramvaje v Berlíně opakovaně nejezdily.

Odboráři ze svazu Verdi jednají s městskými dopravními podniky o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Požadují mimo jiné zkrácení pracovní doby, delší přestávky a vyšší příplatky za práci o víkendu a v noci. V několika spolkových zemích chtějí zaměstnanci MHD i vyšší platy.

"Naší prioritou je, abychom dnes u jednacího stolu dosáhli pokroku," řekl agentuře DPA hlavní vyjednavač odborářů v Berlíně Serat Canyurt. "Kolegyně a kolegově si umějí představit lepší aktivitu, než v tomto počasí stávkovat," dodal.

Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Dhabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.

Spotlight - Jan Zahradil
Spotlight - Jan Zahradil
Spotlight - Jan Zahradil

Prezident chce zase kandidovat, SMS zneužil, říká Zahradil. Strana Turkovi něco dluží

Zveřejnění SMS zpráv mezi předsedou Motoristů Petrem Macinkou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem podle Jana Zahradila nepředstavuje žádné vydírání, ale tvrdé politické vyjednávání, jaké je v zákulisí běžné. „Když se podíváte, jak je vydírání kodifikováno v zákonech, tak je jasné, že z právnického hlediska to žádné vydírání nebylo,“ uvedl Zahradil v podcastu Spotlight.

